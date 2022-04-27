https://arabic.sputniknews.com/20220427/وزير-خارجية-الإمارات-يستقبل-وفد-الاتفاق-الإبراهيمي-في-أبوظبي-1061667406.html
وزير خارجية الإمارات يستقبل وفد "الاتفاق الإبراهيمي" في أبوظبي
وزير خارجية الإمارات يستقبل وفد "الاتفاق الإبراهيمي" في أبوظبي
استقبل وزير الخارجية الإماراتي عبد الله بن زايد، وفد الاتفاق الإبراهيمي للسلام، وبحث الجانبان قضايا تتعلق بالتعايش السلمي ونشر القيم السامية حول العالم. 27.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-27T12:28+0000
2022-04-27T12:28+0000
2022-04-27T12:28+0000
العالم العربي
أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم
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وجرى اللقاء في قصر الإمارات في أبوظبي، اليوم الأربعاء، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الإماراتية "وام".وضم وفد الاتفاق الإبراهيمي إعلاميين وقادة إنجيليين برئاسة جويل روزنبرغ، وجرى خلال اللقاء تبادل وجهات النظر بشأن أهمية الاتفاق الإبراهيمي للسلام، بحسب الوكالة التي أشارت إلى أنه فتح آفاق أرحب لتحقيق السلام في المنطقة وتعزيز التعاون المشترك.وأكد ابن زايد على أهمية العمل المشترك لتحقيق التنمية المستدامة لشعوب المنطقة.ولفت وزير خارجية الإمارات إلى أن بلاده تحرص على التعاون مع الأشقاء والأصدقاء لترسيخ دعائم السلم والاستقرار في المنطقة، بينما أكد أعضاء الوفد على الدور الذي تلعبه الإمارات التي وصفوها بـ "منارة عالمية للتسامح والأخوة الإنسانية".
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سبوتنيك عربي
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم العربي, أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم
وزير خارجية الإمارات يستقبل وفد "الاتفاق الإبراهيمي" في أبوظبي
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استقبل وزير الخارجية الإماراتي عبد الله بن زايد، وفد الاتفاق الإبراهيمي للسلام، وبحث الجانبان قضايا تتعلق بالتعايش السلمي ونشر القيم السامية حول العالم.
وجرى اللقاء في قصر الإمارات في أبوظبي، اليوم الأربعاء، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الإماراتية "وام".
وضم وفد الاتفاق الإبراهيمي إعلاميين وقادة إنجيليين برئاسة جويل روزنبرغ، وجرى خلال اللقاء تبادل وجهات النظر بشأن أهمية الاتفاق الإبراهيمي للسلام، بحسب الوكالة التي أشارت إلى أنه فتح آفاق أرحب لتحقيق السلام
في المنطقة وتعزيز التعاون المشترك.
وأكد ابن زايد على أهمية العمل المشترك لتحقيق التنمية المستدامة لشعوب المنطقة
.
ولفت وزير خارجية الإمارات إلى أن بلاده تحرص على التعاون مع الأشقاء والأصدقاء لترسيخ دعائم السلم والاستقرار في المنطقة، بينما أكد أعضاء الوفد على الدور الذي تلعبه الإمارات التي وصفوها بـ "منارة عالمية للتسامح والأخوة
الإنسانية".