https://arabic.sputniknews.com/20220427/وكالة-حكم-جديد-بسجن-زوج-عمة-ملك-الأردن-18-عاما-في-قضية-فساد-1061676248.html
وكالة: حكم جديد بسجن زوج عمة ملك الأردن 18 عاما في قضية فساد
وكالة: حكم جديد بسجن زوج عمة ملك الأردن 18 عاما في قضية فساد
قضت محكمة أردنية، اليوم الأربعاء، بسجن وليد الكردي، زوج عمة الملك عبد الله الثاني، 18 عاما، وذلك في إطار إدانته بقضايا فساد صدر ضده فيها أحكام سابقة بالسجن. 27.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-27T15:05+0000
2022-04-27T15:05+0000
2022-04-27T15:05+0000
أخبار الأردن
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وأفادت وكالة فرانس برس، بأن محكمة جنايات الفساد أصدرت بحق الكردي حكما جديدا بالسجن 18 عاما وإلزامه بدفع غرامة 190 مليون دينار (حوالي 268 مليون دولار) لشركة الفوسفات التي كان يشغل منصب مديرها التنفيذي.ونقلت الوكالة عن مصدر قضائي أردني، لم تسمه، إن الكردي زوج عمة الملك الأميرة بسمة "قد أدين بتهمة استثمار الوظيفة في ستة عقود تعدين بمنجم الشيدية في معان جنوبي المملكة".كما قضت المحكمة في إطار القضية ذاتها بإدانة 4 متهمين آخرين بالتهاون في أداء واجبات وظيفتهم وأصدرت بحقهم أحكاما بالسجن 3 أشهر وغرامة ألف دينار (1410 دولار).وسبق أن صدر بحق الكردي الهارب من العدالة أحكاما غيابية بالسجن كما فرضت عليه غرامات في قضايا تتعلق بالفساد.وفي عام 2013، حُكم عليه بالسجن 22 عاما وغرامة تصل إلى 356 مليون دولار وذلك بعد إدانته "باستثمار الوظيفة في تجاوزات ببيع الفوسفات".وفي مطلع العام ذاته، قضت المحكمة بالحجز على أعمال الكردي الذي يقيم حاليا في بريطانيا.وقبل ذلك، أصدرت المحكمة قرارا بسجنه 15 عاما وتغريمه 31 مليون دينار (نحو 44 مليون دولار)، بعد إدانته باستثمار الوظيفة أيضا في عقود شحن بحري.
https://arabic.sputniknews.com/20180606/شبان-الأردن-الاحتجاج-السياسي-1032885857.html
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أخبار الأردن
وكالة: حكم جديد بسجن زوج عمة ملك الأردن 18 عاما في قضية فساد
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قضت محكمة أردنية، اليوم الأربعاء، بسجن وليد الكردي، زوج عمة الملك عبد الله الثاني، 18 عاما، وذلك في إطار إدانته بقضايا فساد صدر ضده فيها أحكام سابقة بالسجن.
وأفادت وكالة فرانس برس
، بأن محكمة جنايات الفساد أصدرت بحق الكردي حكما جديدا بالسجن 18 عاما وإلزامه بدفع غرامة 190 مليون دينار (حوالي 268 مليون دولار) لشركة الفوسفات التي كان يشغل منصب مديرها التنفيذي.
ونقلت الوكالة عن مصدر قضائي أردني، لم تسمه، إن الكردي زوج عمة الملك الأميرة بسمة "قد أدين بتهمة استثمار الوظيفة في ستة عقود تعدين بمنجم الشيدية في معان جنوبي المملكة".
كما قضت المحكمة في إطار القضية ذاتها بإدانة 4 متهمين آخرين بالتهاون في أداء واجبات وظيفتهم وأصدرت بحقهم أحكاما بالسجن 3 أشهر وغرامة ألف دينار (1410 دولار).
وسبق أن صدر بحق الكردي الهارب من العدالة أحكاما غيابية بالسجن كما فرضت عليه غرامات في قضايا تتعلق بالفساد.
وفي عام 2013، حُكم عليه بالسجن 22 عاما وغرامة تصل إلى 356 مليون دولار وذلك بعد إدانته "باستثمار الوظيفة في تجاوزات ببيع الفوسفات".
وفي مطلع العام ذاته، قضت المحكمة بالحجز على أعمال الكردي الذي يقيم حاليا في بريطانيا.
وقبل ذلك، أصدرت المحكمة قرارا بسجنه 15 عاما وتغريمه 31 مليون دينار (نحو 44 مليون دولار)، بعد إدانته باستثمار الوظيفة أيضا في عقود شحن بحري.