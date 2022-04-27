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بولندا تطالب بفرض رسوم جمركية إضافية على استيراد الطاقة من روسيا
بولندا تطالب بفرض رسوم جمركية إضافية على استيراد الطاقة من روسيا
أعلن رئيس الحكومة البولندية، ماتيوز مورافيتسكي، اليوم الأربعاء، أن بلاده ستطالب بفرض رسوم جمركية على استيراد الفحم والغاز والنفط من روسيا. 27.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-27T13:00+0000
2022-04-27T13:00+0000
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جاءت تصريحات رئيس الحكومة البولندية خلال مقابلة مع صحيفة "بيلد" الألمانية قال خلالها إن "وارسو ستتوجه إلى المفوضية الأوروبية بطلب لفرض رسوم على استيراد الفحم والغاز والنفط من روسيا بنسبة تتراوح بين 25٪ و 35٪".وتابع مورافيتسكي قائلا "سيتعين على أولئك الذين يمتثلون للحظر أن يدفعوا ثمن الغاز المسال أو النفط من مصادر أخرى باهظة الثمن".وأضاف السياسي "من العدل أن تصبح واردات الطاقة الروسية أكثر تكلفة بكثير". كما أشار إلى أن الحظر وحده ليس كافيًا، بل من الضروري أيضًا منع موسكو من بيع النفط بتنزيلات لدول أخرى مثل الهند.في السياق نفسه، أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، أن بولندا وبلغاريا تحصلان على الغاز من الدول المجاورة في الاتحاد الأوروبي.
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بولندا تطالب بفرض رسوم جمركية إضافية على استيراد الطاقة من روسيا

13:00 GMT 27.04.2022
© AFP 2022 / Janek Skarzynskiنصب تذكاري لملك بولندا السابع عشر - الملك سيغموند الثالث في وارسو، 17 سبتمبر/ أيلول 2018
نصب تذكاري لملك بولندا السابع عشر - الملك سيغموند الثالث في وارسو، 17 سبتمبر/ أيلول 2018 - سبوتنيك عربي, 1920, 27.04.2022
© AFP 2022 / Janek Skarzynski
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أعلن رئيس الحكومة البولندية، ماتيوز مورافيتسكي، اليوم الأربعاء، أن بلاده ستطالب بفرض رسوم جمركية على استيراد الفحم والغاز والنفط من روسيا.
جاءت تصريحات رئيس الحكومة البولندية خلال مقابلة مع صحيفة "بيلد" الألمانية قال خلالها إن "وارسو ستتوجه إلى المفوضية الأوروبية بطلب لفرض رسوم على استيراد الفحم والغاز والنفط من روسيا بنسبة تتراوح بين 25٪ و 35٪".
وتابع مورافيتسكي قائلا "سيتعين على أولئك الذين يمتثلون للحظر أن يدفعوا ثمن الغاز المسال أو النفط من مصادر أخرى باهظة الثمن".
وأضاف السياسي "من العدل أن تصبح واردات الطاقة الروسية أكثر تكلفة بكثير".
كما أشار إلى أن الحظر وحده ليس كافيًا، بل من الضروري أيضًا منع موسكو من بيع النفط بتنزيلات لدول أخرى مثل الهند.
في السياق نفسه، أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، أن بولندا وبلغاريا تحصلان على الغاز من الدول المجاورة في الاتحاد الأوروبي.
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