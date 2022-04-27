https://arabic.sputniknews.com/20220427/-روسيا-تعلن-انسحابها-من-منظمة-السياحة-العالمية-1061669941.html

روسيا تعلن انسحابها من منظمة السياحة العالمية

روسيا تعلن انسحابها من منظمة السياحة العالمية

ذكرت وسائل إسبانية، اليوم الأربعاء، أن روسيا انسحبت من منظمة السياحة العالمية التي تتخذ من مدريد مقرا لها . 27.04.2022, سبوتنيك عربي

2022-04-27T13:03+0000

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موسكو - سبوتنيك. نقلت وكالة الأنباء الإسبانية الرسمية "إفي" عن مصادر لم تحددها أن "روسيا أعلنت انسحابها من منظمة السياحة العالمية".إلى ذلك، قال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، إن تعليق عضوية روسيا في منظمة السياحة العالمية، يمكن أن يخلق سابقة كارثية.وعقد المجلس التنفيذي لمنظمة السياحة العالمية سابقا اجتماعه الأول لمناقشة اقتراح بتعليق عضوية روسيا، بمبادرة من غواتيمالا وليتوانيا وبولندا وسلوفينيا وأوكرانيا. وقد حظي اقتراح عقد جمعية عمومية غير عادية للمنظمة بدعم 72% من المشاركين في الاجتماع.

https://arabic.sputniknews.com/20220302/وكالة-السياحة-الروسية-توصي-بعدم-زيارة-الدول-التي-فرضت-عقوبات-ضد-روسيا-1059349507.html

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