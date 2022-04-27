https://arabic.sputniknews.com/20220427/-روسيا-تعلن-انسحابها-من-منظمة-السياحة-العالمية-1061669941.html
روسيا تعلن انسحابها من منظمة السياحة العالمية
روسيا تعلن انسحابها من منظمة السياحة العالمية
ذكرت وسائل إسبانية، اليوم الأربعاء، أن روسيا انسحبت من منظمة السياحة العالمية التي تتخذ من مدريد مقرا لها . 27.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-27T13:03+0000
2022-04-27T13:03+0000
2022-04-27T13:03+0000
العالم
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روسيا
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موسكو - سبوتنيك. نقلت وكالة الأنباء الإسبانية الرسمية "إفي" عن مصادر لم تحددها أن "روسيا أعلنت انسحابها من منظمة السياحة العالمية".إلى ذلك، قال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، إن تعليق عضوية روسيا في منظمة السياحة العالمية، يمكن أن يخلق سابقة كارثية.وعقد المجلس التنفيذي لمنظمة السياحة العالمية سابقا اجتماعه الأول لمناقشة اقتراح بتعليق عضوية روسيا، بمبادرة من غواتيمالا وليتوانيا وبولندا وسلوفينيا وأوكرانيا. وقد حظي اقتراح عقد جمعية عمومية غير عادية للمنظمة بدعم 72% من المشاركين في الاجتماع.
https://arabic.sputniknews.com/20220302/وكالة-السياحة-الروسية-توصي-بعدم-زيارة-الدول-التي-فرضت-عقوبات-ضد-روسيا-1059349507.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
العالم, إسبانيا, روسيا
روسيا تعلن انسحابها من منظمة السياحة العالمية
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ذكرت وسائل إسبانية، اليوم الأربعاء، أن روسيا انسحبت من منظمة السياحة العالمية التي تتخذ من مدريد مقرا لها .
موسكو - سبوتنيك. نقلت وكالة الأنباء الإسبانية الرسمية "إفي" عن مصادر لم تحددها أن "روسيا أعلنت انسحابها من منظمة السياحة العالمية".
إلى ذلك، قال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، إن تعليق عضوية روسيا في منظمة السياحة العالمية
، يمكن أن يخلق سابقة كارثية.
وعقد المجلس التنفيذي لمنظمة السياحة العالمية
سابقا اجتماعه الأول لمناقشة اقتراح بتعليق عضوية روسيا، بمبادرة من غواتيمالا وليتوانيا وبولندا وسلوفينيا وأوكرانيا. وقد حظي اقتراح عقد جمعية عمومية غير عادية للمنظمة بدعم 72% من المشاركين في الاجتماع.