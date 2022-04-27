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https://arabic.sputniknews.com/20220427/-غازبروم-تعلن-وقف-إمدادات-الغاز-بشكل-كامل-إلى-بلغاريا-وبولندا-بسبب-عدم-الدفع-بالروبل-1061652996.html
"غازبروم" تعلن وقف إمدادات الغاز بشكل كامل إلى بلغاريا وبولندا بسبب عدم الدفع بالروبل
"غازبروم" تعلن وقف إمدادات الغاز بشكل كامل إلى بلغاريا وبولندا بسبب عدم الدفع بالروبل
أعلنت شركة الطاقة الروسية العملاقة "غازبروم"، صباح اليوم الأربعاء، عن إيقاف إمدادات الغاز بشكل كامل إلى بلغاريا وبولندا بسبب عدم الدفع بالروبل. 27.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-27T06:14+0000
2022-04-27T06:48+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
روسيا
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وأصدرت الشركة بيانا رسميا على موقعها، جاء فيه: "أوقفت شركة غازبروم بشكل كامل إمدادات الغاز إلى "بولغارغاز" (بلغاريا) و"بي جي نيج" (بولندا) بسبب عدم الدفع بالروبل، وذلك عملا بالمرسوم الرئاسي".وأضاف البيان: "بلغاريا وبولندا دولتان عبور وترانزيت وفي حال السحب غير المصرح به للغاز الروسي من أحجام الترانزيت إلى دول ثالثة، ستنخفض إمدادات الترانزيت بهذا الحجم".في السياق نفسه، أعلن وزير الخارجية المجري أن وقف إمدادات الغاز من روسيا إلى بلغاريا لن يؤثر على العبور إلى المجر، حيث أن إمدادات الغاز تتم دون انقطاع وفقا للعقد والجدول الزمني.وبعد إعلان القرار من قبل الشركة الروسية ارتفعت أسعار الغاز في أوروبا أكثر من 16%، حيث تجاوزت 1300 دولار.
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"غازبروم" تعلن وقف إمدادات الغاز بشكل كامل إلى بلغاريا وبولندا بسبب عدم الدفع بالروبل

06:14 GMT 27.04.2022 (تم التحديث: 06:48 GMT 27.04.2022)
© Sputnik . Виталий Тимкив / الذهاب إلى بنك الصورصمام إغلاق محطات الضاغط في كراسنودار الروسية
صمام إغلاق محطات الضاغط في كراسنودار الروسية - سبوتنيك عربي, 1920, 27.04.2022
© Sputnik . Виталий Тимкив
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أعلنت شركة الطاقة الروسية العملاقة "غازبروم"، صباح اليوم الأربعاء، عن إيقاف إمدادات الغاز بشكل كامل إلى بلغاريا وبولندا بسبب عدم الدفع بالروبل.
وأصدرت الشركة بيانا رسميا على موقعها، جاء فيه: "أوقفت شركة غازبروم بشكل كامل إمدادات الغاز إلى "بولغارغاز" (بلغاريا) و"بي جي نيج" (بولندا) بسبب عدم الدفع بالروبل، وذلك عملا بالمرسوم الرئاسي".
وأضاف البيان: "بلغاريا وبولندا دولتان عبور وترانزيت وفي حال السحب غير المصرح به للغاز الروسي من أحجام الترانزيت إلى دول ثالثة، ستنخفض إمدادات الترانزيت بهذا الحجم".
في السياق نفسه، أعلن وزير الخارجية المجري أن وقف إمدادات الغاز من روسيا إلى بلغاريا لن يؤثر على العبور إلى المجر، حيث أن إمدادات الغاز تتم دون انقطاع وفقا للعقد والجدول الزمني.
وبعد إعلان القرار من قبل الشركة الروسية ارتفعت أسعار الغاز في أوروبا أكثر من 16%، حيث تجاوزت 1300 دولار.
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