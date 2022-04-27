250 ألفا يحيون "ليلة القدر" في المسجد الأقصى... فيديو
19:41 GMT 27.04.2022 (تم التحديث: 19:49 GMT 27.04.2022)
© AP Photo / Mahmoud Illeanصلاة عيد الأضحى في ساحة مسجد الأقصى في القدس، فلسطين 20 يوليو 2021
© AP Photo / Mahmoud Illean
أفادت وسائل إعلام فلسطينية بأن نحو 250 ألف مصل توافدوا إلى المسجد الأقصى، مساء اليوم الأربعاء، لإحياء "ليلة القدر".
وذكرت وكالة "شهاب"، مساء اليوم الأربعاء، بأن حوالي 250 ألف مصل توافدوا على المسجد الأقصى المبارك، بهدف إحياء "ليلة القدر"، ليلة الـ 27 من شهر رمضان، حيث تجمعوا من مدن وبلدات الضفة الغربية والداخل الفلسطيني المحتل.
"بالروح بالدم نفديك يا أقصى"..#شاهد| هتافات المصلين في المسجد الأقصى المبارك قبيل صلاة التراويح. pic.twitter.com/Ct1HHGkFwS— وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) April 27, 2022
وانطلقت من الداخل المحتل مئات الحافلات محملة بعشرات الآلاف من الفلسطينيين من مدن الناصرة وطمرة وأم الفحم والنقب، وغيرها من المدن والبلدات المحتلة، فيما توافد آلاف المواطنين وبأعداد غير مسبوقة على حاجز قلنديا شمال القدس، في محاولة للوصول إلى المسجد الأقصى.
#صور| المسجد الأقصى ممتلئ بالكامل ولا تزال الحشود تتوافد لإحياء ليلة الـ27 من شهر رمضان. pic.twitter.com/JFxZGenQEr— وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) April 27, 2022
وأوضحت الوكالة أن الإجراءات الإسرائيلية قد تسببت في التضييق على المواطنين الفلسطينيين بأزمة كبيرة على الحواجز، خاصة قلنديا شمالي القدس المحتلة، وحاجز بيت لحم، وهو ما حال دون وصول أعداد كبيرة من المواطنين من دخول القدس.
نحو 250 ألف مُصلِّ يحيون ليلة القدر في المسجد الأقصى. pic.twitter.com/MLEqnYHwce— 48 الإخبارية (@48nnews) April 27, 2022
وأشارت إلى أن السلطات الإسرائيلية تسمح بدخول الرجال ممن تجاوزت أعمارهم 60 عاما، وكذلك النساء من جميع الأعمار، إلا أنها تمنع دخول الرجال دون الـ 40 عاما، في وقت تفرض تصاريح دخول خاصة لمن تتراوح أعمارهم بين 40 - 50 عاما.