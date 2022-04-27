عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220427/250-ألف-مصل-يحيون-ليلة-القدر-في-المسجد-الأقصى--فيديو-وصور-1061684331.html
250 ألفا يحيون "ليلة القدر" في المسجد الأقصى... فيديو
250 ألفا يحيون "ليلة القدر" في المسجد الأقصى... فيديو
أفادت وسائل إعلام فلسطينية بأن نحو 250 ألف مصل توافدوا إلى المسجد الأقصى، مساء اليوم الأربعاء، لإحياء "ليلة القدر". 27.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-27T19:41+0000
2022-04-27T19:49+0000
العالم العربي
أخبار فلسطين اليوم
المسجد الأقصى
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/07/14/1049614502_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_0e2b8d54ae9718e11173370e3f1d2ec3.jpg
وذكرت وكالة "شهاب"، مساء اليوم الأربعاء، بأن حوالي 250 ألف مصل توافدوا على المسجد الأقصى المبارك، بهدف إحياء "ليلة القدر"، ليلة الـ 27 من شهر رمضان، حيث تجمعوا من مدن وبلدات الضفة الغربية والداخل الفلسطيني المحتل.وانطلقت من الداخل المحتل مئات الحافلات محملة بعشرات الآلاف من الفلسطينيين من مدن الناصرة وطمرة وأم الفحم والنقب، وغيرها من المدن والبلدات المحتلة، فيما توافد آلاف المواطنين وبأعداد غير مسبوقة على حاجز قلنديا شمال القدس، في محاولة للوصول إلى المسجد الأقصى.وأوضحت الوكالة أن الإجراءات الإسرائيلية قد تسببت في التضييق على المواطنين الفلسطينيين بأزمة كبيرة على الحواجز، خاصة قلنديا شمالي القدس المحتلة، وحاجز بيت لحم، وهو ما حال دون وصول أعداد كبيرة من المواطنين من دخول القدس.وأشارت إلى أن السلطات الإسرائيلية تسمح بدخول الرجال ممن تجاوزت أعمارهم 60 عاما، وكذلك النساء من جميع الأعمار، إلا أنها تمنع دخول الرجال دون الـ 40 عاما، في وقت تفرض تصاريح دخول خاصة لمن تتراوح أعمارهم بين 40 - 50 عاما.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/07/14/1049614502_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_49a9af8b558fcf30403437c7762a6d9a.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العالم العربي, أخبار فلسطين اليوم, المسجد الأقصى

250 ألفا يحيون "ليلة القدر" في المسجد الأقصى... فيديو

19:41 GMT 27.04.2022 (تم التحديث: 19:49 GMT 27.04.2022)
© AP Photo / Mahmoud Illeanصلاة عيد الأضحى في ساحة مسجد الأقصى في القدس، فلسطين 20 يوليو 2021
صلاة عيد الأضحى في ساحة مسجد الأقصى في القدس، فلسطين 20 يوليو 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 27.04.2022
© AP Photo / Mahmoud Illean
تابعنا عبرTelegram
أفادت وسائل إعلام فلسطينية بأن نحو 250 ألف مصل توافدوا إلى المسجد الأقصى، مساء اليوم الأربعاء، لإحياء "ليلة القدر".
وذكرت وكالة "شهاب"، مساء اليوم الأربعاء، بأن حوالي 250 ألف مصل توافدوا على المسجد الأقصى المبارك، بهدف إحياء "ليلة القدر"، ليلة الـ 27 من شهر رمضان، حيث تجمعوا من مدن وبلدات الضفة الغربية والداخل الفلسطيني المحتل.
وانطلقت من الداخل المحتل مئات الحافلات محملة بعشرات الآلاف من الفلسطينيين من مدن الناصرة وطمرة وأم الفحم والنقب، وغيرها من المدن والبلدات المحتلة، فيما توافد آلاف المواطنين وبأعداد غير مسبوقة على حاجز قلنديا شمال القدس، في محاولة للوصول إلى المسجد الأقصى.
وأوضحت الوكالة أن الإجراءات الإسرائيلية قد تسببت في التضييق على المواطنين الفلسطينيين بأزمة كبيرة على الحواجز، خاصة قلنديا شمالي القدس المحتلة، وحاجز بيت لحم، وهو ما حال دون وصول أعداد كبيرة من المواطنين من دخول القدس.
وأشارت إلى أن السلطات الإسرائيلية تسمح بدخول الرجال ممن تجاوزت أعمارهم 60 عاما، وكذلك النساء من جميع الأعمار، إلا أنها تمنع دخول الرجال دون الـ 40 عاما، في وقت تفرض تصاريح دخول خاصة لمن تتراوح أعمارهم بين 40 - 50 عاما.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Боец МВД ЛНР возле отделения полиции в Купянске - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... اليوم الـ 63 للعملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس15:15 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала