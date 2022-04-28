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https://arabic.sputniknews.com/20220428/أردوغان-وبوتين-يناقشان-عملية-تبادل-المعتقلين-التي-جرت-بين-روسيا-وأمريكا-في-تركيا-1061700333.html
أردوغان وبوتين يناقشان عملية تبادل المعتقلين التي جرت بين روسيا وأمريكا في تركيا
أردوغان وبوتين يناقشان عملية تبادل المعتقلين التي جرت بين روسيا وأمريكا في تركيا
شكر الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، نظيره التركي، رجب طيب أردوغان، على تنظيم عملية تبادل الطيار الروسي كونستانتين ياروشينكو مع الأمريكي تريفور ريد. 28.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-28T11:11+0000
2022-04-28T11:11+0000
روسيا
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وحسبما أفاد مكتب الزعيم التركي: "خلال محادثات هاتفية يوم الخميس، شكر الرئيس الروسي بوتين الرئيس أردوغان على تبادل ياروشينكو وتريفور ريد، الذي جرى أمس في تركيا بتنسيق ومراقبة منظمة الاستخبارات الوطنية".وناقش الجانبان تفاصيل العملية العسكرية الروسية الخاصة التي انطلقت لحماية إقليم دونباس في 24 فبراير/شباط.وأكد أردوغان لبوتين ضرورة زيادة الزخم الذي تحقق في إسطنبول لإرساء قواعد السلام في المنطقة بأسرع وقت ممكن.تم تبادل المواطن الأمريكي تريفور كريد، الذي أدين سابقا في روسيا، مع الروسي كونستانتين ياروشينكو يوم الأربعاء في تركيا. في نفس اليوم، تم نقل ياروشينكو إلى موسكو، حيث التقى بزوجته وابنته فور خروجه من الطائرة.
https://arabic.sputniknews.com/20220427/موسكو-وواشنطن-تتفقان-على-صفقة-تبادل-سجناء-1061666997.html
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أردوغان وبوتين يناقشان عملية تبادل المعتقلين التي جرت بين روسيا وأمريكا في تركيا

11:11 GMT 28.04.2022
© Sputnik . Michael Klimentyevأردوغان وبوتين (صورة ارشيفية)
أردوغان وبوتين (صورة ارشيفية) - سبوتنيك عربي, 1920, 28.04.2022
© Sputnik . Michael Klimentyev
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شكر الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، نظيره التركي، رجب طيب أردوغان، على تنظيم عملية تبادل الطيار الروسي كونستانتين ياروشينكو مع الأمريكي تريفور ريد.
وحسبما أفاد مكتب الزعيم التركي: "خلال محادثات هاتفية يوم الخميس، شكر الرئيس الروسي بوتين الرئيس أردوغان على تبادل ياروشينكو وتريفور ريد، الذي جرى أمس في تركيا بتنسيق ومراقبة منظمة الاستخبارات الوطنية".
وناقش الجانبان تفاصيل العملية العسكرية الروسية الخاصة التي انطلقت لحماية إقليم دونباس في 24 فبراير/شباط.
وأكد أردوغان لبوتين ضرورة زيادة الزخم الذي تحقق في إسطنبول لإرساء قواعد السلام في المنطقة بأسرع وقت ممكن.
تم تبادل المواطن الأمريكي تريفور كريد، الذي أدين سابقا في روسيا، مع الروسي كونستانتين ياروشينكو يوم الأربعاء في تركيا. في نفس اليوم، تم نقل ياروشينكو إلى موسكو، حيث التقى بزوجته وابنته فور خروجه من الطائرة.
روسيا الولايات المتحدة - سبوتنيك عربي, 1920, 27.04.2022
موسكو وواشنطن تتفقان على صفقة تبادل سجناء
أمس, 12:20 GMT
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