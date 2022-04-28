https://arabic.sputniknews.com/20220428/أردوغان-يصل-السعودية-بعد-قطيعةوفي-استقباله-أمير-مكة-1061716199.html

أردوغان يصل السعودية بعد قطيعة...وفي استقباله أمير مكة

أردوغان يصل السعودية بعد قطيعة...وفي استقباله أمير مكة

أعلنت وسائل إعلام تركية، وصول الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، إلى مدينة جدة في المملكة ‏العربية السعودية.‏ 28.04.2022, سبوتنيك عربي

2022-04-28T18:51+0000

2022-04-28T18:51+0000

2022-04-28T19:10+0000

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وهبطت طائرة أردوغان في مطار الملك عبد العزيز الدولي في جدة، وكان في استقباله أمير منطقة مكة، خالد الفيصل، وفقا لوكالة أنباء "الأناضول" التركية.وأضافت الوكالة أن زيارة أردوغان إلى تركيا ستستغرق يومين.وكان الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، أكد قبل توجهه إلى السعودية، أنه سيعمل على إعادة العلاقات مع المملكة لمرحلة أفضل من السابقة، مشددا على إدانة بلاد للهجمات التي تتعرض لها الأراضي السعودية باعتبار أن أمن دول الخليج من أمن واستقرار تركيا.وقال في مؤتمر صحفي، قبل توجهه للسعودية، إنه سيقوم بتقييم كل العلاقات التركية السعودية مع العمل المشترك على عودة العلاقات إلى مرحلة أفضل من السابقة وتحقيق المصالح المتبادلة بين البلدين.وأوضح الرئيس التركي، أنه سيتطرق خلال زيارته للسعودية لمناقشة بعض القضايا الإقليمية والدولية، لافتا إلى أنه سيتحدث عن كافة المجالات ومنها الاقتصاد والزراعة.وشدد أردوغان على إدانة بلاده الهجمات التي تستهدف الأراضي السعودية، مؤكدا ضرورة الأمن والاستقرار في دول الخليج وأنهما من أمن واستقرار تركيا، على حد قوله.واختتم الرئيس التركي أن العلاقات المشتركة بين البلدين قائمة على الاحترام المتبادل، معلنا عن لقاءات ستجمعه مع خادم الحرمين والأمير محمد بن سلمان.وبهذه الزيارة، تنهي تركيا بذلك سنوات من القطيعة، إثر خلاف علني عميق حول مقتل الصحفي السعودي، جمال خاشقجي في إسطنبول، عام 2018.وقُتل خاشقجي عن عمر 59 عاما في الثاني من أكتوبر/تشرين الأول 2018، إذ زعمت تقاير تركيا بأن "جثّته قُطّعت داخل القنصلية السعودية في إسطنبول، حين أتى ليطلب وثيقة ضرورية لعقد زواجه.

https://arabic.sputniknews.com/20220428/أردوغان-يبدأ-زيارة-رسمية-إلى-السعودية-تستمر-يومين-1061692550.html

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رجب طيب أردوغان, السعودية, أخبار تركيا اليوم, العالم, العالم العربي