https://arabic.sputniknews.com/20220428/أكبر-15-دولة-أوروبية-من-حيث-واردات-الغاز-الروسي-1061692422.html

أكبر 15 دولة أوروبية من حيث واردات الغاز الروسي

أكبر 15 دولة أوروبية من حيث واردات الغاز الروسي

وفقًا لبيانات "ستاتيستا" (Statista)، بلغ الاعتماد الخارجي للاتحاد الأوروبي على الغاز الطبيعي 83.5% في عام 2020. 28.04.2022, سبوتنيك عربي

2022-04-28T08:02+0000

2022-04-28T08:02+0000

2022-04-28T08:02+0000

انفوجرافيك

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وفقًا لوكالة الطاقة الدولية، استورد الاتحاد الأوروبي في عام 2021، ما مقداره 155 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي من روسيا، وهو ما يمثل حوالي 45% من واردات الاتحاد الأوروبي من الغاز، وحوالي 40% من إجمالي استهلاك الغاز. في عام 2021، صدرت روسيا ما قيمته 55.5 مليار دولار من الغاز الطبيعي، وهو ما تضاعف مقارنة بالعام السابق.بعد بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس، أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن أن الولايات المتحدة حظرت جميع واردات الطاقة والنفط والغاز من روسيا، بينما لم يصدر أي بيان عقوبات من أوروبا على الطاقة حتى الآن.ودخل أمر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين باستخدام الروبل في مبيعات الغاز الطبيعي للدول المنافسة حيز التنفيذ اعتبارًا من الأول من أبريل/ نيسان الجاري.من ناحية أخرى، أُعلن أن الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي شكلا فريق عمل لتقليل اعتماد أوروبا على الغاز الروسي. وفقًا لذلك، ستزود الولايات المتحدة الاتحاد الأوروبي بما لا يقل عن 50 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي المسال سنويًا حتى عام 2030. صدرت الولايات المتحدة 22 مليار متر مكعب فقط من الغاز الطبيعي المسال إلى الاتحاد الأوروبي العام الماضي.قال سعد بن شريدة الكعبي، وزير الدولة لشؤون الطاقة في قطر، أحد أكبر منتجي الغاز المسال في العالم، "حاليا، لا يمكن العثور على بديل للغاز الروسي بين عشية وضحاها. أوروبا بحاجة إلى 7-8 سنوات لتلبية احتياجاتها من الغاز من خارج روسيا".وفي هذه الأثناء أعلنت ألمانيا، التي وجدت أنه "من غير المقبول" الدفع بالروبل، أنها ستستمر في شراء الغاز الطبيعي والنفط من روسيا. وكان التخزين في جميع أنحاء أوروبا عند أدنى مستوى له في خمس سنوات مع إشغال 32.6%، وفقًا لبيانات من Gas" Infrastructure Europe" في 15 فبراير/ شباط.يذكر أن عملاقة النفط الإيطالية "إيني" تستعد لفتح حساب بالروبل للامتثال للمطالب الروسية بوجوب دفع ثمن الغاز بالعملة المحلية. كما أعلنت الهند رفضها الانضمام إلى الإجراءات الأمريكية التي "تعاقب" روسيا على عمليتها العسكرية في أوكرانيا، وقررت استخدام عملة الروبل الروسية لتسوية المدفوعات الناجمة عن المبادلات التجارية بينها وبين روسيا.

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