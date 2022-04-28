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https://arabic.sputniknews.com/20220428/أول-عملية-استمطار-للسحب-في-السعودية-تثير-تفاعلا-على-مواقع-التواصل-فيديو-1061715857.html
أول عملية استمطار للسحب في السعودية تثير تفاعلا على مواقع التواصل... فيديو
أول عملية استمطار للسحب في السعودية تثير تفاعلا على مواقع التواصل... فيديو
أثارت مقاطع فيديو وصور لعملية استمطار السحب الأولى في السعودية فوق العاصمة الرياض والقصيم وحائل تفاعلا على مواقع التواصل الاجتماعي في المملكة. 28.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-28T18:41+0000
2022-04-28T18:41+0000
السعودية
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ووفقا لوكالة الأنباء السعودية، فإن "تطبيق برنامج الاستمطار الصناعي الذي وافقت عليه الحكومة مؤخرًا، يهدف لزيادة معدل الهطول المطري بالمملكة عن المعدل الحالي الذي لا يتجاوز 100 ملم سنوياً".وأضافت أن السعودية لجأت إلى البرنامج لأنها تعد من أكثر بلدان العالم جفافاً، ولا تحتوي على مسطحات مائية دائمة من أنهار وبحيرات.وأشارت إلى أنه يجرى مراقبة السحب وتحديد مواقع الاستمطار، لتقوم الطائرات المخصصة برش المواد المحفزة "صديقة للبيئة" في أماكن محددة من السحب، لتحفيز عملية هطول الأمطار على المناطق المستهدفة وزيادة كمية الأمطار.كما أوضحت أنه بدأ تنفيذ أولى الرحلات الجوية على منطقة الرياض، وحققت أهدافها المرجوة من حيث نجاح عملية الاستمطار والعامل الزمني لها، والنتائج المرجوة.وقد أثار ذلك تفاعلا واسعا بين السعوديين الذين وصفوا عملية الاستمطار بـ"المشروع الحلم".
السعودية
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أول عملية استمطار للسحب في السعودية تثير تفاعلا على مواقع التواصل... فيديو

18:41 GMT 28.04.2022
© AFP 2022 / HASSAN AMMARالعاصمة السعودية الرياض
العاصمة السعودية الرياض - سبوتنيك عربي, 1920, 28.04.2022
© AFP 2022 / HASSAN AMMAR
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أثارت مقاطع فيديو وصور لعملية استمطار السحب الأولى في السعودية فوق العاصمة الرياض والقصيم وحائل تفاعلا على مواقع التواصل الاجتماعي في المملكة.
ووفقا لوكالة الأنباء السعودية، فإن "تطبيق برنامج الاستمطار الصناعي الذي وافقت عليه الحكومة مؤخرًا، يهدف لزيادة معدل الهطول المطري بالمملكة عن المعدل الحالي الذي لا يتجاوز 100 ملم سنوياً".
وأضافت أن السعودية لجأت إلى البرنامج لأنها تعد من أكثر بلدان العالم جفافاً، ولا تحتوي على مسطحات مائية دائمة من أنهار وبحيرات.
وأشارت إلى أنه يجرى مراقبة السحب وتحديد مواقع الاستمطار، لتقوم الطائرات المخصصة برش المواد المحفزة "صديقة للبيئة" في أماكن محددة من السحب، لتحفيز عملية هطول الأمطار على المناطق المستهدفة وزيادة كمية الأمطار.
كما أوضحت أنه بدأ تنفيذ أولى الرحلات الجوية على منطقة الرياض، وحققت أهدافها المرجوة من حيث نجاح عملية الاستمطار والعامل الزمني لها، والنتائج المرجوة.
وقد أثار ذلك تفاعلا واسعا بين السعوديين الذين وصفوا عملية الاستمطار بـ"المشروع الحلم".
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