https://arabic.sputniknews.com/20220428/أول-غارة-لمقاتلات-لوفتوافي-على-موسكو-1061707901.html
أول غارة لمقاتلات لوفتوافي على موسكو
أول غارة لمقاتلات لوفتوافي على موسكو
شن سلاح الجو لقوات هتلر أول غارة ضخمة على موسكو في 22 يوليو/ تموز 1941. شاهد اللقطات الأرشيفية وكيف صمدت عاصمة الاتحاد السوفييتي أمام القصف الجوي الذي استمر... 28.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-28T14:10+0000
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أول غارة لمقاتلات لوفتوافي على موسكو
أول غارة لمقاتلات لوفتوافي على موسكو
2022-04-28T14:10+0000
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الحرب الوطنية العظمى
أول غارة لمقاتلات لوفتوافي على موسكو
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شن سلاح الجو لقوات هتلر أول غارة ضخمة على موسكو في 22 يوليو/ تموز 1941. شاهد اللقطات الأرشيفية وكيف صمدت عاصمة الاتحاد السوفييتي أمام القصف الجوي الذي استمر قرابة ستة أشهر.