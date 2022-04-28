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إحياء ليلة القدر في الجامع الأموي
إحياء ليلة القدر في الجامع الأموي
أحيا السوريون "ليلة القدر" في الجامع الأموي وسط الأحياء القديمة للعاصمة السورية دمشق. وتخلل الاحتفال الديني مشاركة محموعات شبابية من المؤسسات المجتمعية... 28.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-28T08:24+0000
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إحياء ليلة القدر في الجامع الأموي

08:24 GMT 28.04.2022
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أحيا السوريون "ليلة القدر" في الجامع الأموي وسط الأحياء القديمة للعاصمة السورية دمشق. وتخلل الاحتفال الديني مشاركة محموعات شبابية من المؤسسات المجتمعية والدينية تنادوا لتحضير وجبات الإفطار للصائمين. مشاهد رمضانية تشاهدونها بعدسة "سبوتنيك".
© Sputnik . Mohammad Damourإحياء ليلة القدر في الجامع الأموي في دمشق، سوريا
إحياء ليلة القدر في الجامع الأموي في دمشق، سوريا - سبوتنيك عربي
1/12
© Sputnik . Mohammad Damour
إحياء ليلة القدر في الجامع الأموي في دمشق، سوريا
© Sputnik . Mohammad Damourإحياء ليلة القدر في الجامع الأموي في دمشق، سوريا
إحياء ليلة القدر في الجامع الأموي في دمشق، سوريا - سبوتنيك عربي
2/12
© Sputnik . Mohammad Damour
إحياء ليلة القدر في الجامع الأموي في دمشق، سوريا
© Sputnik . Mohammad Damourإحياء ليلة القدر في الجامع الأموي في دمشق، سوريا
إحياء ليلة القدر في الجامع الأموي في دمشق، سوريا - سبوتنيك عربي
3/12
© Sputnik . Mohammad Damour
إحياء ليلة القدر في الجامع الأموي في دمشق، سوريا
© Sputnik . Mohammad Damourإحياء ليلة القدر في الجامع الأموي في دمشق، سوريا
إحياء ليلة القدر في الجامع الأموي في دمشق، سوريا - سبوتنيك عربي
4/12
© Sputnik . Mohammad Damour
إحياء ليلة القدر في الجامع الأموي في دمشق، سوريا
© Sputnik . Mohammad Damourإحياء ليلة القدر في الجامع الأموي في دمشق، سوريا
إحياء ليلة القدر في الجامع الأموي في دمشق، سوريا - سبوتنيك عربي
5/12
© Sputnik . Mohammad Damour
إحياء ليلة القدر في الجامع الأموي في دمشق، سوريا
© Sputnik . Mohammad Damourإحياء ليلة القدر في الجامع الأموي في دمشق، سوريا
إحياء ليلة القدر في الجامع الأموي في دمشق، سوريا - سبوتنيك عربي
6/12
© Sputnik . Mohammad Damour
إحياء ليلة القدر في الجامع الأموي في دمشق، سوريا
© Sputnik . Mohammad Damourإحياء ليلة القدر في الجامع الأموي في دمشق، سوريا
إحياء ليلة القدر في الجامع الأموي في دمشق، سوريا - سبوتنيك عربي
7/12
© Sputnik . Mohammad Damour
إحياء ليلة القدر في الجامع الأموي في دمشق، سوريا
© Sputnik . Mohammad Damourإحياء ليلة القدر في الجامع الأموي في دمشق، سوريا
إحياء ليلة القدر في الجامع الأموي في دمشق، سوريا - سبوتنيك عربي
8/12
© Sputnik . Mohammad Damour
إحياء ليلة القدر في الجامع الأموي في دمشق، سوريا
© Sputnik . Mohammad Damourإحياء ليلة القدر في الجامع الأموي في دمشق، سوريا
إحياء ليلة القدر في الجامع الأموي في دمشق، سوريا - سبوتنيك عربي
9/12
© Sputnik . Mohammad Damour
إحياء ليلة القدر في الجامع الأموي في دمشق، سوريا
© Sputnik . mohamad damorإحياء ليلة القدر في الجامع الأموي في دمشق، سوريا
إحياء ليلة القدر في الجامع الأموي في دمشق، سوريا - سبوتنيك عربي
10/12
© Sputnik . mohamad damor
إحياء ليلة القدر في الجامع الأموي في دمشق، سوريا
© Sputnik . Mohammad Damourإحياء ليلة القدر في الجامع الأموي في دمشق، سوريا
إحياء ليلة القدر في الجامع الأموي في دمشق، سوريا - سبوتنيك عربي
11/12
© Sputnik . Mohammad Damour
إحياء ليلة القدر في الجامع الأموي في دمشق، سوريا
© Sputnik . Mohammad Damourإحياء ليلة القدر في الجامع الأموي في دمشق، سوريا
إحياء ليلة القدر في الجامع الأموي في دمشق، سوريا - سبوتنيك عربي
12/12
© Sputnik . Mohammad Damour
إحياء ليلة القدر في الجامع الأموي في دمشق، سوريا
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