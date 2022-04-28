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إعلام: الرئيس الفلسطيني التقى رئيس "الشاباك" قبل أيام في رام الله
إعلام: الرئيس الفلسطيني التقى رئيس "الشاباك" قبل أيام في رام الله
كشفت وسائل إعلام عبرية النقاب، اليوم الخميس، عن إجراء لقاء بين الرئيس الفلسطيني، محمود عباس (أبو مازن)، ورئيس جهاز المخابرات الداخلية الإسرائيلي "الشاباك"... 28.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-28T10:48+0000
2022-04-28T10:48+0000
أخبار إسرائيل اليوم
أخبار فلسطين اليوم
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وأفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي، بأن الرئيس الفلسطيني التقى، في نهاية الأسبوع الماضي، رئيس جهاز "الشاباك"، الجنرال رونين بار، في مقر المقاطعة برام الله.وأوضحت الإذاعة العبرية أن لقاء محمود عباس برئيس "الشاباك" جاء في وقت يستمر فيه التوتر بين الفلسطينيين وقوات الشرطة والجيش في مدينة القدس المحتلة والمسجد الأقصى.يذكر أن هذا اللقاء هو الثاني من نوعه الذي يجمع الرئيس الفلسطيني برئيس جهاز "الشاباك"، والذي تم الإعلان عنه، حيث سبق أن التقيا في مدينة رام الله في شهر نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.وكانت وسائل إعلام فلسطينية قد أكدت أن نحو 250 ألف مصل توافدوا إلى المسجد الأقصى، مساء أمس الأربعاء، لإحياء "ليلة القدر".وذكرت وكالة "شهاب" أن حوالي 250 ألف مصل توافدوا على المسجد الأقصى المبارك، بهدف إحياء "ليلة القدر"، ليلة الـ 27 من شهر رمضان، حيث تجمعوا من مدن وبلدات الضفة الغربية والداخل الفلسطيني المحتل.
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أخبار إسرائيل اليوم, أخبار فلسطين اليوم

إعلام: الرئيس الفلسطيني التقى رئيس "الشاباك" قبل أيام في رام الله

10:48 GMT 28.04.2022
© REUTERS / POOLالرئيس الفلسطيني محمود عباس، رام الله، الضفة الغربية 25 مايو 2021
الرئيس الفلسطيني محمود عباس، رام الله، الضفة الغربية 25 مايو 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 28.04.2022
© REUTERS / POOL
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كشفت وسائل إعلام عبرية النقاب، اليوم الخميس، عن إجراء لقاء بين الرئيس الفلسطيني، محمود عباس (أبو مازن)، ورئيس جهاز المخابرات الداخلية الإسرائيلي "الشاباك" نهاية الأسبوع الماضي.
وأفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي، بأن الرئيس الفلسطيني التقى، في نهاية الأسبوع الماضي، رئيس جهاز "الشاباك"، الجنرال رونين بار، في مقر المقاطعة برام الله.
وأوضحت الإذاعة العبرية أن لقاء محمود عباس برئيس "الشاباك" جاء في وقت يستمر فيه التوتر بين الفلسطينيين وقوات الشرطة والجيش في مدينة القدس المحتلة والمسجد الأقصى.
يذكر أن هذا اللقاء هو الثاني من نوعه الذي يجمع الرئيس الفلسطيني برئيس جهاز "الشاباك"، والذي تم الإعلان عنه، حيث سبق أن التقيا في مدينة رام الله في شهر نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.
وكانت وسائل إعلام فلسطينية قد أكدت أن نحو 250 ألف مصل توافدوا إلى المسجد الأقصى، مساء أمس الأربعاء، لإحياء "ليلة القدر".
وذكرت وكالة "شهاب" أن حوالي 250 ألف مصل توافدوا على المسجد الأقصى المبارك، بهدف إحياء "ليلة القدر"، ليلة الـ 27 من شهر رمضان، حيث تجمعوا من مدن وبلدات الضفة الغربية والداخل الفلسطيني المحتل.
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