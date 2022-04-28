https://arabic.sputniknews.com/20220428/اكتمال-إنشاء-القسم-الروسي-من-أول-جسر-للسكك-الحديدية-بين-الصين-وروسيا-1061689254.html
اكتمال إنشاء القسم الروسي من أول جسر للسكك الحديدية بين الصين وروسيا
اكتمال إنشاء القسم الروسي من أول جسر للسكك الحديدية بين الصين وروسيا
أعلنت وسائل إعلام صينية، يوم أمس الأربعاء، اكتمال إنشاء الجزء الروسي من أول جسر للسكك الحديدية بين الصين وروسيا عبر نهر أمور، المعروف باسم نهر هيلونغجيانغ في... 28.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-28T06:09+0000
2022-04-28T06:09+0000
2022-04-28T06:09+0000
روسيا
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ويربط الجسر الذي يبلغ معدل النقل السنوي المصمم له 21 مليون طن، بين مدينة تونغجيانغ في مقاطعة هيلونغجيانغ بشمال شرق الصين وبين بلدة نيجنلينينسكوي الروسية. بهذا الصدد، قال نائب رئيس الوزراء الروسي والمبعوث الرئاسي في المنطقة الفيدرالية للشرق الأقصى، يوري تروتنيف، إن روسيا والصين تجريان محادثات بشأن الافتتاح الكامل للجسر.ويمتد الجسر الرئيسي لمسافة حوالي 2200 متر، 1886 مترا منها في الصين و309 أمتار في روسيا. وقد بدأ البناء في عام 2014، وانتهى الجزء الرئيسي من القسم الصيني في أكتوبر/ تشرين الأول 2018. وتم تركيب القضبان في أغسطس/ آب 2021.
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MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا
اكتمال إنشاء القسم الروسي من أول جسر للسكك الحديدية بين الصين وروسيا
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أعلنت وسائل إعلام صينية، يوم أمس الأربعاء، اكتمال إنشاء الجزء الروسي من أول جسر للسكك الحديدية بين الصين وروسيا عبر نهر أمور، المعروف باسم نهر هيلونغجيانغ في الصين.
ويربط الجسر الذي يبلغ معدل النقل السنوي المصمم له 21 مليون طن، بين مدينة تونغجيانغ في مقاطعة هيلونغجيانغ بشمال شرق الصين وبين بلدة نيجنلينينسكوي الروسية.
بهذا الصدد، قال نائب رئيس الوزراء الروسي والمبعوث الرئاسي في المنطقة الفيدرالية للشرق الأقصى، يوري تروتنيف، إن روسيا والصين تجريان محادثات بشأن الافتتاح الكامل للجسر.
ويمتد الجسر الرئيسي لمسافة حوالي 2200 متر، 1886 مترا منها في الصين و309 أمتار في روسيا.
وقد بدأ البناء في عام 2014، وانتهى الجزء الرئيسي من القسم الصيني في أكتوبر/ تشرين الأول 2018. وتم تركيب القضبان في أغسطس/ آب 2021.