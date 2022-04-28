https://arabic.sputniknews.com/20220428/الأسد-يصدر-مرسوما-بتعيين-وزير-دفاع-جديد--1061705512.html
الأسد يصدر مرسوما بتعيين وزير دفاع جديد
الأسد يصدر مرسوما بتعيين وزير دفاع جديد
أصدر الرئيس السوري بشار الأسد، اليوم الخميس، مرسوما رئاسيا جديدا يقضي بتعيين وزير دفاع جديد. 28.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-28T13:32+0000
2022-04-28T13:32+0000
2022-04-28T13:32+0000
العالم العربي
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وجاء في بيان رئاسة الجمهورية: "الرئيس الأسد يصدر المرسوم رقم 115 القاضي بتسمية اللواء علي محمود عباس وزيراً للدفاع".علما أن عباس يشغل منصب وزير الدفاع خلفا للعماد علي أيوب الذي شغل المنصب لمدة 5 سنوات منذ 1 يناير/كانون الثاني عام 2018.
https://arabic.sputniknews.com/20220424/الطوائف-المسيحية-الشرقية-في-سوريا-تحتفل-بعيد-الفصح-المجيد-والأسد-يقدم-تهنئته-1061555882.html
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
العالم العربي
الأسد يصدر مرسوما بتعيين وزير دفاع جديد
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أصدر الرئيس السوري بشار الأسد، اليوم الخميس، مرسوما رئاسيا جديدا يقضي بتعيين وزير دفاع جديد.
وجاء في بيان رئاسة الجمهورية: "الرئيس الأسد يصدر المرسوم رقم 115 القاضي بتسمية اللواء علي محمود عباس وزيراً للدفاع".
علما أن عباس يشغل منصب وزير الدفاع خلفا للعماد علي أيوب الذي شغل المنصب لمدة 5 سنوات منذ 1 يناير/كانون الثاني عام 2018.