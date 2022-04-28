عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220428/الأسد-يصدر-مرسوما-بتعيين-وزير-دفاع-جديد--1061705512.html
الأسد يصدر مرسوما بتعيين وزير دفاع جديد
الأسد يصدر مرسوما بتعيين وزير دفاع جديد
أصدر الرئيس السوري بشار الأسد، اليوم الخميس، مرسوما رئاسيا جديدا يقضي بتعيين وزير دفاع جديد. 28.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-28T13:32+0000
2022-04-28T13:32+0000
العالم العربي
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104476/36/1044763603_0:247:2763:1801_1920x0_80_0_0_d75c151d730e46c451528958b0455d45.jpg
وجاء في بيان رئاسة الجمهورية: "الرئيس الأسد يصدر المرسوم رقم 115 القاضي بتسمية اللواء علي محمود عباس وزيراً للدفاع".علما أن عباس يشغل منصب وزير الدفاع خلفا للعماد علي أيوب الذي شغل المنصب لمدة 5 سنوات منذ 1 يناير/كانون الثاني عام 2018.
https://arabic.sputniknews.com/20220424/الطوائف-المسيحية-الشرقية-في-سوريا-تحتفل-بعيد-الفصح-المجيد-والأسد-يقدم-تهنئته-1061555882.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104476/36/1044763603_15:0:2746:2048_1920x0_80_0_0_eb7f67b01d7d262418abf7fa443ea74b.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العالم العربي

الأسد يصدر مرسوما بتعيين وزير دفاع جديد

13:32 GMT 28.04.2022
© Sputnik . Алексей Никольский / الذهاب إلى بنك الصورالرئيس السوري بشار الأسد
الرئيس السوري بشار الأسد - سبوتنيك عربي, 1920, 28.04.2022
© Sputnik . Алексей Никольский
/
الذهاب إلى بنك الصور
تابعنا عبرTelegram
أصدر الرئيس السوري بشار الأسد، اليوم الخميس، مرسوما رئاسيا جديدا يقضي بتعيين وزير دفاع جديد.
وجاء في بيان رئاسة الجمهورية: "الرئيس الأسد يصدر المرسوم رقم 115 القاضي بتسمية اللواء علي محمود عباس وزيراً للدفاع".
علما أن عباس يشغل منصب وزير الدفاع خلفا للعماد علي أيوب الذي شغل المنصب لمدة 5 سنوات منذ 1 يناير/كانون الثاني عام 2018.
كنيسة الأرمن في مدينة حلب السورية - سبوتنيك عربي, 1920, 24.04.2022
الطوائف المسيحية الشرقية في سوريا تحتفل بعيد الفصح المجيد والأسد يقدم تهنئته
24 أبريل, 14:02 GMT
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... اليوم الـ 64 للعملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس10:43 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала