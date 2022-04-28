https://arabic.sputniknews.com/20220428/الأمم-المتحدة-كافة-الأطراف-في-اليمن-أكدت-التزامها-بالهدنة-1061702738.html

الأمم المتحدة: كافة الأطراف في اليمن أكدت التزامها بالهدنة

الأمم المتحدة: كافة الأطراف في اليمن أكدت التزامها بالهدنة

أكد مبعوث الأمم المتحدة الخاص لليمن هانس غروندبرغ، اليوم الخميس، أن كافة الأطراف أكدت التزامها بالهدنة. 28.04.2022, سبوتنيك عربي

2022-04-28T12:14+0000

2022-04-28T12:14+0000

2022-04-28T12:14+0000

أخبار اليمن الأن

أنصار الله

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/101483/04/1014830435_0:83:1748:1066_1920x0_80_0_0_e9ca4f748cbfef2164e4531984a7e694.jpg

وقال مكتب المبعوث الأممي عبر تويتر، نقلا عن غروندبرغ، إن "جميع الأطراف أكدت الالتزام بالحفاظ على الهدنة"، مضيفا أن "الدفع متواصل من أجل إحراز تقدم حول فتح الطرق في تعز ومحافظات أخرى".ودعا كافة الأطراف إلى العمل بشكل بناء وبحسن نية لإعطاء الأولوية لمصلحة المدنيين اليمنيين"، مشددا على أن فريقه يعمل بجد للمساعدة في إيجاد حلول لاستئناف الرحلات من صنعاء، وهو أحد البنود التي نص عليها اتفاق الهدنة الذي أعلن في مطلع شهر رمضان.وفي الثاني من أبريل الجاري، أعلن المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن هانس غروندبرغ، بدء سريان هدنة في اليمن لمدة شهرين قابلة للتجديد، تتضمن إيقاف العمليات العسكرية الهجومية برا وبحرا وجوا داخل اليمن وعبر حدوده، وتيسير دخول 18 سفينة تحمل الوقود إلى موانئ الحديدة، والسماح برحلتين جويتين من وإلى مطار صنعاء كل أسبوع، وعقد اجتماع بين الأطراف للاتفاق على فتح الطرق في تعز وغيرها من المحافظات لتحسين حرية حركة الأفراد داخل اليمن.واتهمت الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، جماعة "أنصار الله" بتنفيذ نحو ألفي خرق لهدنة الأمم المتحدة السارية في اليمن منذ الإعلان عن سريانها مطلع أبريل/نيسان الجاري.وقالت القوات المسلحة اليمنية عبر مركزها الإعلامي على "تويتر": رصدنا ارتكاب مليشيا الحوثي 1924 خرقا للهدنة الأممية خلال 21 يوما من إعلانها في جبهات القتال بمحافظات الحديدة وتعز والضالع وحجة وصعدة والجوف ومأرب وأبين ولحج".في المقابل، أعلنت جماعة "أنصار الله" رصد 95 خرقا نفذها التحالف العربي بقيادة السعودية، والجيش اليمني للهدنة الإنسانية والعسكرية، خلال الـ 24 الساعة الماضية.

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

أخبار اليمن الأن, أنصار الله