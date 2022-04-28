https://arabic.sputniknews.com/20220428/الإعلان-عن-إعداد-خطة-لتقسيم-أوكرانيا-1061701942.html
الإعلان عن إعداد خطة لتقسيم أوكرانيا
الإعلان عن إعداد خطة لتقسيم أوكرانيا
كشف مدير جهاز الاستخبارات الخارجية الروسي عن وجود خطة تتضمن تقسيم أوكرانيا. 28.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-28T11:59+0000
2022-04-28T11:59+0000
2022-04-28T11:59+0000
روسيا
العالم
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ونقل جهاز الإعلام التابع للاستخبارات الخارجية الروسية عن مدير الاستخبارات، سيرغي ناريشكين، أن الخطة التي تضعها بولندا والولايات المتحدة الأمريكية تتضمن فرض سيطرة وارسو على أجزاء من الأراضي الأوكرانية.ويُفترض أن تدخل القوات البولندية في بادئ الأمر إلى مقاطعات الغرب الأوكراني تحت يافطة حمايتها من "عدوان روسي".ومن المفروض أن تغزو القوات البولندية الغرب الأوكراني من دون تفويض من حلف شمال الأطلسي (الناتو)، ولكن بمشاركة "الدول الراغبة".وأضاف ناريشكين أن المخابرات البولندية تبحث الآن عن عناصر يمكن التوصل إلى اتفاق معهم في المؤسسة الحاكمة العليا الأوكرانية.ومن الواضح أن ما تريد بولندا أن تفعله سيؤدي في النهاية إلى تجزئة أوكرانيا.
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الأخبار
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, العالم
الإعلان عن إعداد خطة لتقسيم أوكرانيا
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كشف مدير جهاز الاستخبارات الخارجية الروسي عن وجود خطة تتضمن تقسيم أوكرانيا.
ونقل
جهاز الإعلام التابع للاستخبارات الخارجية الروسية عن مدير الاستخبارات، سيرغي ناريشكين، أن الخطة التي تضعها بولندا والولايات المتحدة الأمريكية تتضمن فرض سيطرة وارسو على أجزاء من الأراضي الأوكرانية.
ويُفترض أن تدخل القوات البولندية في بادئ الأمر إلى مقاطعات الغرب الأوكراني تحت يافطة حمايتها من "عدوان روسي".
ومن المفروض أن تغزو القوات البولندية الغرب الأوكراني من دون تفويض من حلف شمال الأطلسي (الناتو)، ولكن بمشاركة "الدول الراغبة".
وأضاف ناريشكين أن المخابرات البولندية تبحث الآن عن عناصر يمكن التوصل إلى اتفاق معهم في المؤسسة الحاكمة العليا الأوكرانية.
ومن الواضح أن ما تريد بولندا أن تفعله سيؤدي في النهاية إلى تجزئة أوكرانيا.