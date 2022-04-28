https://arabic.sputniknews.com/20220428/الاتحاد-الغامبي-يقرر-التقدم-بشكوى-ضد-جمال-بلماضي-بعد-تصريحاته-ضد-الحكم-بكاري-غاساما-1061698710.html

الاتحاد الغامبي يقرر التقدم بشكوى ضد جمال بلماضي بعد تصريحاته ضد الحكم بكاري غاساما

الاتحاد الغامبي يقرر التقدم بشكوى ضد جمال بلماضي بعد تصريحاته ضد الحكم بكاري غاساما

قرر الاتحاد الغامبي لكرة القدم التقدم بشكوى ضد مدرب المنتخب الجزائري جمال بلماضي، بشأن تصريحاته ضد الحكم بكاري غاساما. 28.04.2022, سبوتنيك عربي

2022-04-28T10:37+0000

2022-04-28T10:37+0000

2022-04-28T10:37+0000

الجزائر

أخبار الكاميرون اليوم

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وطالب الاتحاد الغامبي الاتحادين الإفريقي والدولي لكرة القدم بفتح تحقيق بشأن تصريحات بلماضي، كما طالب أيضًا نظيره الجزائري بشجب تصريحات بلماضي علنا، وذلك حسب قناة "أون تايم سبورت".وكان جمال بلماضي قد أدلى بتصريحات نارية ضد التحكيم، حيث أشار إلى أن الكاميرون لم يكن المنتخب الذي يستحق التأهل، موضحا أن النتيجة تم التلاعب بها من قِبل الحكم، وشخصين أو 3 أشخاص آخرين.وقرر الاتحاد الكاميروني لكرة القدم برئاسة صامويل إيتو، في وقت سابق، التقدم بشكوى إلى الفيفا ضد المدير الفني لمنتخب الجزائر جمال بلماضي.وحسب بيان نشرته جريدة النهار الجزائرية، أكد الاتحاد الكاميروني أنه سيقوم برفع دعوة للجنة أخلاقيات الفيفا ضد جمال بلماضي، وذلك بسبب تصريحاته ضد الحكم بكاري جاساما، والتي حمله فيها مسؤولية ما قال إنه ظلم تحكيمي تعرض له منتخب بلاده في مباراته أمام الكاميرون في تصفيات كأس العالم.وكان بلماضي قد انتقد في تصريحات صحفية حكم مباراة منتخب بلاده مع الكاميرون قائلا: "قوة الرجال والشعب هي النهوض، لكننا لن نسمح أبدًا مرة أخرى لشخصين أو ثلاثة بالتآمر ضد بلدنا، ولن يقوم حكم مرة أخرى بالتأثير على منتخبنا".وقال: "لم أرغب في رؤية الحكم في اليوم التالي، كان يجلس بشكل مريح في صالة المطار ويشرب القهوة ويتناول الحلويات"، لافتا إلى أنه صادفه مرة أخرى في تركيا "وأخبرته برأيي مباشرة، عندما نذهب إلى إفريقيا لا نحصل على معاملة تفضيلية، لقد أزال أمل شعب بأكمله وتركنا هكذا، أنا لا أقول إنه يجب أن يُقتل، يجب أن نتركه وشأنه".يشار إلى أن منتخب الجزائر لم يتمكن من التأهل للمونديال بسبب هدف اعتباري للمنتخب الكاميروني، وذلك عقب انتهاء مباراتي الذهاب والإياب بالتعادل الإيجابي 2-2.

الجزائر

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