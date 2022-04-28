https://arabic.sputniknews.com/20220428/البرلمان-الألماني-يصوت-بالأغلبية-على-قرار-تزويد-أوكرانيا-بالأسلحة-الثقيلة-1061696927.html
البرلمان الألماني يصوت بالأغلبية على قرار تزويد أوكرانيا بالأسلحة الثقيلة
البرلمان الألماني يصوت بالأغلبية على قرار تزويد أوكرانيا بالأسلحة الثقيلة
أفادت وسائل إعلام ألمانية، اليوم الخميس، أن البرلمان الألماني (البوندستاغ) صوت بالأغلبية على قرار تزويد أوكرانيا بالأسلحة الثقيلة. 28.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-28T09:25+0000
2022-04-28T09:25+0000
2022-04-28T09:39+0000
العالم
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وذكر قناة الأولى الألمانية أن التصويت على قرار تزويد أوكرانيا بالأسلحة الثقيلة جاء بعد عرض ومداخلات للعديد من النواب والوزراء المختصين بالقضية وأبرزهم وزيرة الدفاع الألمانية كريستينا لامبرخت.وأشارت القناة أن 586 نائبا صوت لصالح القرار المتخذ مقابل اعتراض 100 نائب وامتناع سبعة نواب عن التصويت على القرار بشكل عام,.وكانت وزيرة الدفاع الألمانية، كريستينا لامبرخت، قد أعلنت يوم أمس الأربعاء، إلى وجود عجز كبير في تجهيزات قوات بلادها المسلحة "البوندسفير".وقالت لامبرخت في كلمة أمام البرلمان الألماني "البوندستاغ" إنه "على سبيل المثال، لدينا على الورق 350 مركبة قتال مشاة من طراز بوما. لكن في الواقع، 150 منها فقط مستعدة بالفعل للقتال، فقط 150!"، مضيفة: "يمكننا القول إن إمكاناتنا محدودة حيث لا يختلف الأمر بالنسبة للمروحية الهجومية من طراز "تايغر"، لدينا فقط 9 من أصل 51 طائرة يمكنها الإقلاع".في السياق نفسه، كشفت صحيفة "Das Erste" الألمانية في وقت سابق عن اتفاق بين الدول الغربية على توسيع توريد الأسلحة لأوكرانيا خلال اجتماع لوزراء الدفاع في قاعدة رامشتاين بألمانيا.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
العالم
البرلمان الألماني يصوت بالأغلبية على قرار تزويد أوكرانيا بالأسلحة الثقيلة
09:25 GMT 28.04.2022 (تم التحديث: 09:39 GMT 28.04.2022) تابعنا عبر
أفادت وسائل إعلام ألمانية، اليوم الخميس، أن البرلمان الألماني (البوندستاغ) صوت بالأغلبية على قرار تزويد أوكرانيا بالأسلحة الثقيلة.
وذكر قناة الأولى الألمانية أن التصويت على قرار تزويد أوكرانيا بالأسلحة الثقيلة جاء بعد عرض ومداخلات للعديد من النواب والوزراء المختصين بالقضية وأبرزهم وزيرة الدفاع الألمانية كريستينا لامبرخت.
وأشارت القناة أن 586 نائبا صوت لصالح القرار المتخذ مقابل اعتراض 100 نائب وامتناع سبعة نواب عن التصويت على القرار بشكل عام,.
وكانت وزيرة الدفاع الألمانية، كريستينا لامبرخت، قد أعلنت يوم أمس الأربعاء
، إلى وجود عجز كبير في تجهيزات قوات بلادها المسلحة "البوندسفير".
وقالت لامبرخت في كلمة أمام البرلمان الألماني "البوندستاغ" إنه "على سبيل المثال، لدينا على الورق 350 مركبة قتال مشاة من طراز بوما. لكن في الواقع، 150 منها فقط مستعدة بالفعل للقتال، فقط 150!"، مضيفة: "يمكننا القول إن إمكاناتنا محدودة حيث لا يختلف الأمر بالنسبة للمروحية الهجومية من طراز "تايغر"، لدينا فقط 9 من أصل 51 طائرة يمكنها الإقلاع".
في السياق نفسه، كشفت صحيفة "Das Erste" الألمانية
في وقت سابق عن اتفاق بين الدول الغربية على توسيع توريد الأسلحة لأوكرانيا خلال اجتماع لوزراء الدفاع في قاعدة رامشتاين بألمانيا.