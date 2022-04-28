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الجيش الإسرائيلي ينشر قوات الاحتياط عند الحاجز الأمني بالضفة الغربية
الجيش الإسرائيلي ينشر قوات الاحتياط عند الحاجز الأمني بالضفة الغربية
أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الخميس، أنه "سينشر قوات الاحتياط عند الحاجز الأمني ​​بالضفة الغربية لمنع الهجمات الإرهابية". 28.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-28T10:17+0000
2022-04-28T10:17+0000
أخبار إسرائيل اليوم
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وقال متحدث باسم الجيش الإسرائيلي، في بيان نقلته قناة "i24 news" الإسرائيلية، إنه "سيتم استدعاء ست كتائب احتياط في الأسابيع المقبلة لتعزيز الجهود الدفاعية عند الحاجز الأمني ​​الخاضع لسلطة القيادة المركزية للجيش الإسرائيلي، مع إرسال قوات أخرى لتحل محل الوحدات في الشمال والجنوب".وتأتي هذه الخطوة بعد أيام من إعلان الجيش الإسرائيلي فرض حالة من الإغلاق العام على الضفة الغربية وغلق المعابر مع قطاع غزة من الخميس إلى السبت.وذكرت القناة العبرية الـ 14، مساء الأربعاء الماضي، أنه في ظل حالة التوتر السائدة بين الفلسطينيين والشرطة والجيش الإسرائيليين، قرر الجيش الإسرائيلي أنه سيفرض حالة من الإغلاق العام على الضفة الغربية وغلق المعابر مع قطاع غزة من الخميس إلى السبت.
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الجيش الإسرائيلي ينشر قوات الاحتياط عند الحاجز الأمني بالضفة الغربية

10:17 GMT 28.04.2022
© Sputnik . M.MOSTAFAجنود الجيش الإسرائيلي ومقاتلي الفصائل الفلسطينية
جنود الجيش الإسرائيلي ومقاتلي الفصائل الفلسطينية - سبوتنيك عربي, 1920, 28.04.2022
© Sputnik . M.MOSTAFA
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أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الخميس، أنه "سينشر قوات الاحتياط عند الحاجز الأمني ​​بالضفة الغربية لمنع الهجمات الإرهابية".
وقال متحدث باسم الجيش الإسرائيلي، في بيان نقلته قناة "i24 news" الإسرائيلية، إنه "سيتم استدعاء ست كتائب احتياط في الأسابيع المقبلة لتعزيز الجهود الدفاعية عند الحاجز الأمني ​​الخاضع لسلطة القيادة المركزية للجيش الإسرائيلي، مع إرسال قوات أخرى لتحل محل الوحدات في الشمال والجنوب".
وتأتي هذه الخطوة بعد أيام من إعلان الجيش الإسرائيلي فرض حالة من الإغلاق العام على الضفة الغربية وغلق المعابر مع قطاع غزة من الخميس إلى السبت.
وذكرت القناة العبرية الـ 14، مساء الأربعاء الماضي، أنه في ظل حالة التوتر السائدة بين الفلسطينيين والشرطة والجيش الإسرائيليين، قرر الجيش الإسرائيلي أنه سيفرض حالة من الإغلاق العام على الضفة الغربية وغلق المعابر مع قطاع غزة من الخميس إلى السبت.
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