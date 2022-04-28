https://arabic.sputniknews.com/20220428/الجيش-الإسرائيلي-ينشر-قوات-الاحتياط-عند-الحاجز-الأمني-بالضفة-الغربية-1061698388.html
الجيش الإسرائيلي ينشر قوات الاحتياط عند الحاجز الأمني بالضفة الغربية
الجيش الإسرائيلي ينشر قوات الاحتياط عند الحاجز الأمني بالضفة الغربية
أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الخميس، أنه "سينشر قوات الاحتياط عند الحاجز الأمني بالضفة الغربية لمنع الهجمات الإرهابية". 28.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-28T10:17+0000
2022-04-28T10:17+0000
2022-04-28T10:17+0000
أخبار إسرائيل اليوم
أخبار فلسطين اليوم
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وقال متحدث باسم الجيش الإسرائيلي، في بيان نقلته قناة "i24 news" الإسرائيلية، إنه "سيتم استدعاء ست كتائب احتياط في الأسابيع المقبلة لتعزيز الجهود الدفاعية عند الحاجز الأمني الخاضع لسلطة القيادة المركزية للجيش الإسرائيلي، مع إرسال قوات أخرى لتحل محل الوحدات في الشمال والجنوب".وتأتي هذه الخطوة بعد أيام من إعلان الجيش الإسرائيلي فرض حالة من الإغلاق العام على الضفة الغربية وغلق المعابر مع قطاع غزة من الخميس إلى السبت.وذكرت القناة العبرية الـ 14، مساء الأربعاء الماضي، أنه في ظل حالة التوتر السائدة بين الفلسطينيين والشرطة والجيش الإسرائيليين، قرر الجيش الإسرائيلي أنه سيفرض حالة من الإغلاق العام على الضفة الغربية وغلق المعابر مع قطاع غزة من الخميس إلى السبت.
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سبوتنيك عربي
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سبوتنيك عربي
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار إسرائيل اليوم, أخبار فلسطين اليوم
الجيش الإسرائيلي ينشر قوات الاحتياط عند الحاجز الأمني بالضفة الغربية
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أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الخميس، أنه "سينشر قوات الاحتياط عند الحاجز الأمني بالضفة الغربية لمنع الهجمات الإرهابية".
وقال متحدث باسم الجيش الإسرائيلي، في بيان نقلته قناة "i24 news" الإسرائيلية، إنه "سيتم استدعاء ست كتائب احتياط في الأسابيع المقبلة لتعزيز الجهود الدفاعية عند الحاجز الأمني الخاضع لسلطة القيادة المركزية للجيش الإسرائيلي، مع إرسال قوات أخرى لتحل محل الوحدات في الشمال والجنوب".
وتأتي هذه الخطوة بعد أيام من إعلان الجيش الإسرائيلي فرض حالة من الإغلاق العام على الضفة الغربية
وغلق المعابر مع قطاع غزة من الخميس إلى السبت.
وذكرت القناة العبرية الـ 14، مساء الأربعاء الماضي، أنه في ظل حالة التوتر السائدة بين الفلسطينيين والشرطة والجيش الإسرائيليين
، قرر الجيش الإسرائيلي أنه سيفرض حالة من الإغلاق العام على الضفة الغربية وغلق المعابر مع قطاع غزة من الخميس إلى السبت.