https://arabic.sputniknews.com/20220428/الحرس-الثوري-الإيراني-الكيان-الصهيوني-يلفظ-أنفاسه-الأخيرة-ويقترب-من-نهايته-بسرعة-1061706232.html

الحرس الثوري الإيراني: الكيان الصهيوني يلفظ أنفاسه الأخيرة ويقترب من نهايته بسرعة

الحرس الثوري الإيراني: الكيان الصهيوني يلفظ أنفاسه الأخيرة ويقترب من نهايته بسرعة

أصدر الحرس الثوري الإيراني، بيانا اليوم الخميس، بمناسبة يوم القدس العالمي، مؤكدا أن "الكيان الصهيوني يلفظ أنفاسه الأخيرة ويقترب من نهايته بسرعة". 28.04.2022, سبوتنيك عربي

2022-04-28T13:43+0000

2022-04-28T13:43+0000

2022-04-28T13:43+0000

آخر أخبار القدس الأن

أخبار إيران

أخبار فلسطين اليوم

أخبار إسرائيل اليوم

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/103895/42/1038954265_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_d18e26a8cf17f00fc600a74236295549.jpg

واعتبر الحرس الثوري، في بيانه، "تقديم أي مبادرة مساومة مع الكيان الصهيوني خیانة سافرة لن تغتفر في معرض إشارته إلى مخطط تطبيع العلاقات مع هذا الكيان القاتل للأطفال الذي يقف وراءه بعض الدول العربية"، مشددا على أن "استمرار الانتفاضة واتساع نطاقها وانتشار عدم الامن في مركز الكيان الغاصب للقدس يمكن اعتبارها من الهواجس التي تقض مضاجع هذا الكيان المهزوز وحماته".ورأى البيان أن "منطق المقاومة ودعم الشعب الفلسطيني الذي تعتمده إيران الإسلامية هو السبيل الوحيد لتسوية القضية الفلسطينية وطرد المحتلين الغاصبين من الأراضي المحتلة وعودة اللاجئين والمشردين الفلسطينيين إلى وطنهم وإجراء انتخابات حرة لتحقيق إرادة الشعب الفلسطيني في تحديد مصيره بنفسه".وأشار البيان إلى "مرور 34 عاما على تسمية يوم القدس العالمي ومرور 74 عاما على تأسيس الكيان الصهيوني المجرم اللقيط في فلسطين"، مؤكدا أن "كل المخططات والمؤامرات الرامية لتعزيز قوة هذا الكيان وتوفير أمنه قد فشلت بعد التطورات الأخيرة خاصة اشتعال جذوة الانتفاضة ضد كيان الاحتلال ليبعث الأمل في النفوس قرب انهياره الذي يلفظ أنفاسه الأخيرة ويقترب من الزوال التام في القريب العاجل".يأتي هذا عشية يوم القدس العالمي أو اليوم الدولي لمدينة القدس الشريف، والذي يعد حدثا سنويا يعارض احتلال إسرائيل للقدس.ويتم حشد وإقامة المظاهرات المناهضة للصهيونية في هذا اليوم في بعض الدول العربية والإسلامية والمجتمعات الإسلامية والعربية في مختلف أنحاء العالم، خصوصا في إيران حيث كانت أول من اقترح المناسبة، ويعقد كل سنة في الجمعة الأخيرة من شهر رمضان المبارك.

https://arabic.sputniknews.com/20220428/هيئة-الأركان-الإيرانية-تحرير-القدس-أصبح-قريبا-1061700944.html

أخبار إيران

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

آخر أخبار القدس الأن, أخبار إيران, أخبار فلسطين اليوم, أخبار إسرائيل اليوم