https://arabic.sputniknews.com/20220428/الخارجية-الأمريكية-تعلن-القيمة-الصافية-لثروة-الرئيس-السوري-وعائلته-1061719467.html
الخارجية الأمريكية تقدر القيمة الصافية لثروة الرئيس السوري وعائلته
الخارجية الأمريكية تقدر القيمة الصافية لثروة الرئيس السوري وعائلته
قالت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الخميس، إنه من المرجح أن تبلغ ثروة عائلة الرئيس السوري، بشار الأسد، ما بين مليار إلى 2 مليار دولار. 28.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-28T21:01+0000
2022-04-28T21:01+0000
2022-04-28T21:09+0000
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وفي تقرير طُلب من الكونغرس الأمريكي، قالت الخارجية الأمريكية إنها لا تستطيع تقديم "تقدير دقيق"، مما تعتقده أن عائلة الأسد تمتلك أصولا بأسماء وهمية أو من خلال تعاملات ممتلكات مبهمة، وفقا لوكالة "فرانس برس".وجاء في الجزء الذي تم نشره علنا من التقرير، والذي تم تصنيف بعضه سريا، أن "التقديرات المستندة إلى معلومات مفتوحة المصدر تضع عموما صافي ثروة عائلة الأسد بين 1 و2 مليار دولار".ويشمل تقدير وزارة الخارجية الأمريكية، زوجة الرئيس السوري، أسماء الأسد، وشقيقه وأخته، وأبناء عمومته وعمه، ومعظمهم يخضعون لعقوبات أمريكية.وقالت وزارة الخارجية الأمريكية إنه ليس لديها معلومات كافية عن صافي ثروة أبناء الرئيس السوري الثلاثة، والذي يبلغ أصغرهم سنا 17 عاما.
https://arabic.sputniknews.com/20220319/الإمارات-تكشف-هدف-زيارة-الرئيس-السوري-بشار-الأسد-1060089437.html
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أخبار سوريا اليوم, العالم العربي
الخارجية الأمريكية تقدر القيمة الصافية لثروة الرئيس السوري وعائلته
21:01 GMT 28.04.2022 (تم التحديث: 21:09 GMT 28.04.2022) تابعنا عبر
قالت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الخميس، إنه من المرجح أن تبلغ ثروة عائلة الرئيس السوري، بشار الأسد، ما بين مليار إلى 2 مليار دولار.
وفي تقرير طُلب من الكونغرس الأمريكي، قالت الخارجية الأمريكية إنها لا تستطيع تقديم "تقدير دقيق"، مما تعتقده أن عائلة الأسد تمتلك أصولا بأسماء وهمية أو من خلال تعاملات ممتلكات مبهمة، وفقا لوكالة "فرانس برس".
وجاء في الجزء الذي تم نشره علنا من التقرير، والذي تم تصنيف بعضه سريا، أن "التقديرات المستندة إلى معلومات مفتوحة المصدر تضع عموما صافي ثروة عائلة الأسد بين 1 و2 مليار دولار".
ويشمل تقدير وزارة الخارجية الأمريكية، زوجة الرئيس السوري، أسماء الأسد، وشقيقه وأخته، وأبناء عمومته وعمه، ومعظمهم يخضعون لعقوبات أمريكية.
وقالت وزارة الخارجية الأمريكية إنه ليس لديها معلومات كافية عن صافي ثروة أبناء الرئيس السوري الثلاثة، والذي يبلغ أصغرهم سنا 17 عاما.