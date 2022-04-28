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الخارجية الأمريكية تقدر القيمة الصافية لثروة الرئيس السوري وعائلته
الخارجية الأمريكية تقدر القيمة الصافية لثروة الرئيس السوري وعائلته
قالت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الخميس، إنه من المرجح أن تبلغ ثروة عائلة الرئيس السوري، ‏بشار الأسد، ما بين مليار إلى 2 مليار دولار.‏ 28.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-28T21:01+0000
2022-04-28T21:09+0000
أخبار سوريا اليوم
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وفي تقرير طُلب من الكونغرس الأمريكي، قالت الخارجية الأمريكية إنها لا تستطيع تقديم "تقدير دقيق"، مما تعتقده أن عائلة الأسد تمتلك أصولا بأسماء وهمية أو من خلال تعاملات ممتلكات مبهمة، وفقا لوكالة "فرانس برس".وجاء في الجزء الذي تم نشره علنا من التقرير، والذي تم تصنيف بعضه سريا، أن "التقديرات المستندة إلى معلومات مفتوحة المصدر تضع عموما صافي ثروة عائلة الأسد بين 1 و2 مليار دولار".ويشمل تقدير وزارة الخارجية الأمريكية، زوجة الرئيس السوري، أسماء الأسد، وشقيقه وأخته، وأبناء عمومته وعمه، ومعظمهم يخضعون لعقوبات أمريكية.وقالت وزارة الخارجية الأمريكية إنه ليس لديها معلومات كافية عن صافي ثروة أبناء الرئيس السوري الثلاثة، والذي يبلغ أصغرهم سنا 17 عاما.
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أخبار سوريا اليوم, العالم العربي

الخارجية الأمريكية تقدر القيمة الصافية لثروة الرئيس السوري وعائلته

21:01 GMT 28.04.2022 (تم التحديث: 21:09 GMT 28.04.2022)
© AFP 2022 / HO -أسماء الأسد مع زوجها الرئيس السوري بشار الأسد
أسماء الأسد مع زوجها الرئيس السوري بشار الأسد - سبوتنيك عربي, 1920, 28.04.2022
أسماء الأسد مع زوجها الرئيس السوري بشار الأسد
© AFP 2022 / HO -
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قالت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الخميس، إنه من المرجح أن تبلغ ثروة عائلة الرئيس السوري، ‏بشار الأسد، ما بين مليار إلى 2 مليار دولار.‏
وفي تقرير طُلب من الكونغرس الأمريكي، قالت الخارجية الأمريكية إنها لا تستطيع تقديم "تقدير دقيق"، مما تعتقده أن عائلة الأسد تمتلك أصولا بأسماء وهمية أو من خلال تعاملات ممتلكات مبهمة، وفقا لوكالة "فرانس برس".
وجاء في الجزء الذي تم نشره علنا من التقرير، والذي تم تصنيف بعضه سريا، أن "التقديرات المستندة إلى معلومات مفتوحة المصدر تضع عموما صافي ثروة عائلة الأسد بين 1 و2 مليار دولار".
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ويشمل تقدير وزارة الخارجية الأمريكية، زوجة الرئيس السوري، أسماء الأسد، وشقيقه وأخته، وأبناء عمومته وعمه، ومعظمهم يخضعون لعقوبات أمريكية.
وقالت وزارة الخارجية الأمريكية إنه ليس لديها معلومات كافية عن صافي ثروة أبناء الرئيس السوري الثلاثة، والذي يبلغ أصغرهم سنا 17 عاما.
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