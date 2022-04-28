https://arabic.sputniknews.com/20220428/الخارجية-الروسية-الأسلحة-الغربية-الموردة-لأوكرانيا-قد-تقع-في-أيدي-الإرهابيين---1061700573.html
الخارجية الروسية: الأسلحة الغربية الموردة لأوكرانيا قد تقع في أيدي الإرهابيين
الخارجية الروسية: الأسلحة الغربية الموردة لأوكرانيا قد تقع في أيدي الإرهابيين
أعلنت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اليوم الخميس، أن الأسلحة الغربية الموردة لأوكرانيا قد تقع في أيدي الإرهابيين، تمامًا كما... 28.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-28T11:27+0000
2022-04-28T11:27+0000
2022-04-28T11:27+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
روسيا
العالم
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موسكو - سبوتنيك. وقالت زاخاروفا، في إحاطة: "أوجه التشابه مع القصة السورية واضحة للعيان، عندما بيعت الأسلحة التي قدمها الغرب، إلى ما يسمى بالمعارضة السورية المعتدلة، بكميات كبيرة في السوق السوداء وسقطت في أيدي إرهابيي "داعش" ( تنظيم إرهابي محظور في روسيا وعدد من دول العالم)".وأوضحت: "نحن لا نستبعد نفس المصير ونتوقع في الحقيقة، أن نفس المصير سيكون من نصيب الأسلحة الغربية في أوكرانيا".وتواصل القوات الروسية وقوات الدفاع الشعبي في جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، منذ 24 فبراير/شباط الماضي، تحرير أراضي دونباس، ضمن العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، الهادفة إلى حماية السكان من بطش القوات الأوكرانية والمجموعات القومية المتطرفة.وفي 25 مارس/آذار الماضي، أكملت القوات المسلحة الروسية المهام الرئيسية للمرحلة الأولى من العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا؛ حيث حدت بشكل كبير من الإمكانات والقدرات القتالية للقوات الأوكرانية.ووجه الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، بضرورة إحكام الطوق على منطقة "آزوفستال" الصناعية، وعدم الإقدام على اقتحام المكان، للحفاظ على حياة العسكريين الروس.
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روسيا, العالم
الخارجية الروسية: الأسلحة الغربية الموردة لأوكرانيا قد تقع في أيدي الإرهابيين
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أعلنت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اليوم الخميس، أن الأسلحة الغربية الموردة لأوكرانيا قد تقع في أيدي الإرهابيين، تمامًا كما حدث مع إمدادات المعارضة السورية.
موسكو - سبوتنيك. وقالت زاخاروفا
، في إحاطة: "أوجه التشابه مع القصة السورية واضحة للعيان، عندما بيعت الأسلحة التي قدمها الغرب، إلى ما يسمى بالمعارضة السورية المعتدلة، بكميات كبيرة في السوق السوداء وسقطت في أيدي إرهابيي "داعش" ( تنظيم إرهابي محظور في روسيا وعدد من دول العالم)".
وأضافت زاخاروفا: "هل تذكرون من حارب الغرب بعد ذلك؟ الولايات المتحدة؟ بريطانيا؟ باريس؟ برلين؟ روما؟ طبعا (داعش) نفسه، وبنفس النمط".
وأوضحت: "نحن لا نستبعد نفس المصير ونتوقع في الحقيقة، أن نفس المصير سيكون من نصيب الأسلحة الغربية في أوكرانيا".
وتواصل القوات الروسية وقوات الدفاع الشعبي في جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، منذ 24 فبراير/شباط الماضي، تحرير أراضي دونباس، ضمن العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، الهادفة إلى حماية السكان من بطش القوات الأوكرانية والمجموعات القومية المتطرفة.
وفي 25 مارس/آذار الماضي، أكملت القوات المسلحة الروسية المهام الرئيسية للمرحلة الأولى من العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا
؛ حيث حدت بشكل كبير من الإمكانات والقدرات القتالية للقوات الأوكرانية.
وأعلن وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، الخميس الماضي، تحرير مدينة ماريوبول بإقليم دونباس، التي وصفها بأنها "عاصمة كتيبة آزوف" الأوكرانية للنازيين الجدد؛ مشيرًا إلى أن المسلحين حوصروا في منطقة مصنع "آزوفستال".
ووجه الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، بضرورة إحكام الطوق على منطقة "آزوفستال" الصناعية، وعدم الإقدام على اقتحام المكان، للحفاظ على حياة العسكريين الروس.