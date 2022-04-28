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البرلمان الألماني يصوت بالأغلبية على قرار تزويد أوكرانيا بالأسلحة الثقيلة
Бойцы Народной милиции ЛНР осматривают дом в городе Ровеньки, разрушенный в результате попадания украинской ракеты Точка-У - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
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https://arabic.sputniknews.com/20220428/الخارجية-الروسية-تحذر-من-سيناريو-أوكراني-مشابه-لما-حدث-في-سوريا-1061696595.html
الخارجية الروسية تحذر من سيناريو أوكراني مشابه لما حدث في سوريا
الخارجية الروسية تحذر من سيناريو أوكراني مشابه لما حدث في سوريا
حذرت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الخميس، من احتمال وقوع الأسلحة الغربية الموردة لأوكرانيا في أيدي الإرهابيين كما حدث في في سوريا. 28.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-28T09:30+0000
2022-04-28T09:30+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
روسيا
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وأكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زخاروفا، أن هناك حوالي 7 آلاف مرتزق يتلقون التدريبات العسكرية على أراضي أوكرانيا في الوقت الراهن.وأشارت إلى أن تصريحات مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان بشأن الوضع في أوكرانيا بعيدة كل البعد عن معايير الموضوعية والحياد.كما قالت زاخاروفا إن روسيا تدين محاولات إشراك ترانسنيستريا في ما يحدث في أوكرانيا، في حين أن الوضع على الضفة اليسرى لنهر دنيستر يخضع لسيطرة موثوقة من قبل قوات حفظ السلام.وتابعت: "نحن ندين بشدة محاولات إشراك ترانسنيستريا في ما يحدث في أوكرانيا. نسمع تصريحات مثيرة حول إعداد قوات حفظ السلام الروسية، ومطار تيراسبول بين الحين والآخر. نحن نسجل كل شيء. لكن كل هذه التصريحات لا تشكك في حقيقة أن الوضع على الضفة اليسرى لنهر دنيستر، بما في ذلك في المنطقة الأمنية، تسيطر عليه قوات حفظ السلام المشتركة بشكل موثوق".وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 فبراير/ شباط الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، والتي حددت موسكو أهدافها المتمثلة في نزع السلاح من أوكرانيا والقضاء على التوجهات النازية في هذا البلد، وحماية مواطني جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك الشعبيتين.
https://arabic.sputniknews.com/20220426/الخارجية-الروسية-الوضع-في-بريدنيستروفيه-صعب-للغاية-وحالة-الطوارئ-مبررة-تماما---1061638613.html
https://arabic.sputniknews.com/20220427/الخارجية-الروسية-زيلينسكي-يرى-الوضع-في-آزوفستال-بأنه-ورقة-رابحة-في-جعبته-1061653768.html
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روسيا

الخارجية الروسية تحذر من سيناريو أوكراني مشابه لما حدث في سوريا

09:30 GMT 28.04.2022
© Sputnik . wasim sulimanوزارة الخارجية الروسية في العاصمة الروسية موسكو بتاريخ 24.04.2022
وزارة الخارجية الروسية في العاصمة الروسية موسكو بتاريخ 24.04.2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 28.04.2022
© Sputnik . wasim suliman
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حذرت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الخميس، من احتمال وقوع الأسلحة الغربية الموردة لأوكرانيا في أيدي الإرهابيين كما حدث في في سوريا.
وأكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زخاروفا، أن هناك حوالي 7 آلاف مرتزق يتلقون التدريبات العسكرية على أراضي أوكرانيا في الوقت الراهن.
وأشارت إلى أن تصريحات مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان بشأن الوضع في أوكرانيا بعيدة كل البعد عن معايير الموضوعية والحياد.
كما قالت زاخاروفا إن روسيا تدين محاولات إشراك ترانسنيستريا في ما يحدث في أوكرانيا، في حين أن الوضع على الضفة اليسرى لنهر دنيستر يخضع لسيطرة موثوقة من قبل قوات حفظ السلام.
وزارة الخارجية الروسية في العاصمة الروسية موسكو بتاريخ 24.04.2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 26.04.2022
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وتابعت: "نحن ندين بشدة محاولات إشراك ترانسنيستريا في ما يحدث في أوكرانيا. نسمع تصريحات مثيرة حول إعداد قوات حفظ السلام الروسية، ومطار تيراسبول بين الحين والآخر. نحن نسجل كل شيء. لكن كل هذه التصريحات لا تشكك في حقيقة أن الوضع على الضفة اليسرى لنهر دنيستر، بما في ذلك في المنطقة الأمنية، تسيطر عليه قوات حفظ السلام المشتركة بشكل موثوق".
وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 فبراير/ شباط الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، والتي حددت موسكو أهدافها المتمثلة في نزع السلاح من أوكرانيا والقضاء على التوجهات النازية في هذا البلد، وحماية مواطني جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك الشعبيتين.
المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا - سبوتنيك عربي, 1920, 27.04.2022
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