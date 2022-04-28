عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220428/الخارجية-الروسية-تنشر-قائمة-بأسماء-المواطنين-الكنديين-الممنوعين-من-دخول-روسيا-بشكل-دائم-1061713322.html
الخارجية الروسية تنشر قائمة بأسماء المواطنين الكنديين الممنوعين من دخول روسيا بشكل دائم
الخارجية الروسية تنشر قائمة بأسماء المواطنين الكنديين الممنوعين من دخول روسيا بشكل دائم
نشرت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الخميس، قائمة بالمواطنين الكنديين الممنوعين من دخول روسيا بشكل دائم. 28.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-28T16:07+0000
2022-04-28T16:07+0000
روسيا
الخارجية الروسية
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/02/1059369791_0:157:3085:1892_1920x0_80_0_0_9fff65c2d396cdaaec8c02aa0f333804.jpg
موسكو - سبوتنيك. وجاء في بيان الوزارة: "الموقع الرسمي لوزارة الخارجية الروسية نشر قائمة بأسماء المواطنين الكنديين الذين منعوا من دخول روسيا بشكل دائم".وتضم القائمة، 592 مواطناً كندياً يخضعون الآن لعقوبات شخصية، بما في ذلك حظر الدخول إلى روسيا، بينهم أعضاء مجلس الشيوخ البرلمان الكندي، وأعضاء مجلس العموم بالبرلمان من الأحزاب الليبرالية والمحافظة، والدعاية، وعمدة أوتاوا جيم واتسون، وعمدة تورنتو جون توري، ووزير العدل والمدعي العام الكندي ديفيد لاميتي، ورئيس وزراء كندا السابق ستيفن هاربر وغيرهم.وأكدت الوزارة أن " هذه العقوبات تفرض من الجانب الروسي ردا على الأعمال العدائية للقيادة الكندية. وتسعى روسيا إلى إقامة علاقات تتسم بالاحترام المتبادل وحسن الجوار مع الشعب الكندي، وحث السلطات في أوتاوا على التخلي عن مسار معاد للروس الذي يحرم البلد من الاستقلال في السياسة الخارجية ويتعارض مع مصالحها الوطنية.ويوم أمس الأربعاء، أعلنت الحكومة الكندية، أنها ستفرض عقوبات على 203 من مسؤولي جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين شرق أوكرانيا، اعتبرتهم "متواطئين في انتهاكات النظام الروسي المستمرة لسيادة أوكرانيا وسلامة أراضيها".هذا وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 شباط/فبراير الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا.وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية، موضحا أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدى ثماني سنوات، إلى الاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.ويذكر أنه خلال الفترة الماضية، عقد مسؤولون روس وأوكرانيون عدة جلسات تفاوض بهدف التوصل إلى وقف لإطلاق النار بين الجانبين وتسوية الأزمة الأوكرانية.وردا على ذلك، فرضت الدول الغربية عقوبات اقتصادية ومالية مشددة وغير مسبوقة على روسيا بسبب عمليتها العسكرية في أوكرانيا.وفي وقت سابق من الشهر الجاري، فرضت كندا عقوبات على 33 كيانًا في قطاع الدفاع الروسي ردًا على العملية العسكرية.
https://arabic.sputniknews.com/20220411/كندا-تفرض-عقوبات-جديدة-على-33-شركة-تابعة-لقطاع-الدفاع-في-روسيا-1061073468.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/02/1059369791_177:0:2908:2048_1920x0_80_0_0_6211d1069548b07009cae85f99702382.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
روسيا, الخارجية الروسية

الخارجية الروسية تنشر قائمة بأسماء المواطنين الكنديين الممنوعين من دخول روسيا بشكل دائم

16:07 GMT 28.04.2022
© Sputnik . Vitaly Belousovوزارة الخارجية الروسية، موسكو، روسيا 2 مارس 2022
وزارة الخارجية الروسية، موسكو، روسيا 2 مارس 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 28.04.2022
© Sputnik . Vitaly Belousov
تابعنا عبرTelegram
نشرت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الخميس، قائمة بالمواطنين الكنديين الممنوعين من دخول روسيا بشكل دائم.
موسكو - سبوتنيك. وجاء في بيان الوزارة: "الموقع الرسمي لوزارة الخارجية الروسية نشر قائمة بأسماء المواطنين الكنديين الذين منعوا من دخول روسيا بشكل دائم".

وتضم القائمة، 592 مواطناً كندياً يخضعون الآن لعقوبات شخصية، بما في ذلك حظر الدخول إلى روسيا، بينهم أعضاء مجلس الشيوخ البرلمان الكندي، وأعضاء مجلس العموم بالبرلمان من الأحزاب الليبرالية والمحافظة، والدعاية، وعمدة أوتاوا جيم واتسون، وعمدة تورنتو جون توري، ووزير العدل والمدعي العام الكندي ديفيد لاميتي، ورئيس وزراء كندا السابق ستيفن هاربر وغيرهم.

وأكدت الوزارة أن " هذه العقوبات تفرض من الجانب الروسي ردا على الأعمال العدائية للقيادة الكندية. وتسعى روسيا إلى إقامة علاقات تتسم بالاحترام المتبادل وحسن الجوار مع الشعب الكندي، وحث السلطات في أوتاوا على التخلي عن مسار معاد للروس الذي يحرم البلد من الاستقلال في السياسة الخارجية ويتعارض مع مصالحها الوطنية.

ويوم أمس الأربعاء، أعلنت الحكومة الكندية، أنها ستفرض عقوبات على 203 من مسؤولي جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين شرق أوكرانيا، اعتبرتهم "متواطئين في انتهاكات النظام الروسي المستمرة لسيادة أوكرانيا وسلامة أراضيها".

هذا وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 شباط/فبراير الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا.

وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية، موضحا أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدى ثماني سنوات، إلى الاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.

ويذكر أنه خلال الفترة الماضية، عقد مسؤولون روس وأوكرانيون عدة جلسات تفاوض بهدف التوصل إلى وقف لإطلاق النار بين الجانبين وتسوية الأزمة الأوكرانية.

وردا على ذلك، فرضت الدول الغربية عقوبات اقتصادية ومالية مشددة وغير مسبوقة على روسيا بسبب عمليتها العسكرية في أوكرانيا.

وفي وقت سابق من الشهر الجاري، فرضت كندا عقوبات على 33 كيانًا في قطاع الدفاع الروسي ردًا على العملية العسكرية.
علم كندا - سبوتنيك عربي, 1920, 11.04.2022
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
كندا تفرض عقوبات جديدة على 33 شركة تابعة لقطاع الدفاع في روسيا
11 أبريل, 11:54 GMT
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... اليوم الـ 64 للعملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس15:21 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала