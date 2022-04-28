https://arabic.sputniknews.com/20220428/الخارجية-الروسية-كييف-بدأت-بدعم-من-واشنطن-التحضير-لاستفزاز-إلكتروني-ضد-موسكو-1061698851.html
الخارجية الروسية: كييف بدأت "بدعم من واشنطن" التحضير لاستفزاز إلكتروني ضد موسكو
الخارجية الروسية: كييف بدأت "بدعم من واشنطن" التحضير لاستفزاز إلكتروني ضد موسكو
أكدت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الخميس، إن كييف بدأت بدعم من الولايات المتحدة التحضير لاستفزاز إلكتروني ضد موسكو. 28.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-28T10:36+0000
2022-04-28T10:36+0000
2022-04-28T10:36+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
روسيا
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وقالت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا: "لقد بدأت الاستعدادات الآن لاستفزاز واسع النطاق في البيئة السيبرانية من قبل نظام كييف والولايات المتحدة والغرب الجماعي وهياكل الناتو وهياكل الاتحاد الأوروبي، نحن نحدد ذلك".وأشارت إلى التصريحات الأخيرة في وسائل الإعلام من قبل وزير المعلومات الرقمية في أوكرانيا ميشال فيدوروف حول "تشكيل أول جيش سيبراني في العالم من 300 ألف جندي سيبراني"، لافتة الانتباه إلى "حقيقة أنه في أوكرانيا كان هناك تجنيد سيبراني حقيقي".وقالت: "نحن نتحدث عن ارتكاب أكثر من ستمئة أو سبعمئة هجوم سيبراني ضد الشركات والبنوك والمؤسسات الروسية والبيلاروسية، وكل هذا تم تبنيه رسميا من قبل الدولة الأوكرانية".
https://arabic.sputniknews.com/20220428/الخارجية-الروسية-تحذر-من-سيناريو-أوكراني-مشابه-لما-حدث-في-سوريا-1061696595.html
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روسيا
الخارجية الروسية: كييف بدأت "بدعم من واشنطن" التحضير لاستفزاز إلكتروني ضد موسكو
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أكدت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الخميس، إن كييف بدأت بدعم من الولايات المتحدة التحضير لاستفزاز إلكتروني ضد موسكو.
وقالت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا: "لقد بدأت الاستعدادات الآن لاستفزاز واسع النطاق في البيئة السيبرانية من قبل نظام كييف والولايات المتحدة والغرب الجماعي وهياكل الناتو وهياكل الاتحاد الأوروبي، نحن نحدد ذلك".
وأشارت إلى التصريحات الأخيرة في وسائل الإعلام من قبل وزير المعلومات الرقمية في أوكرانيا ميشال فيدوروف حول "تشكيل أول جيش سيبراني في العالم من 300 ألف جندي سيبراني"، لافتة الانتباه إلى "حقيقة أنه في أوكرانيا كان هناك تجنيد سيبراني حقيقي".
وقالت: "نحن نتحدث عن ارتكاب أكثر من ستمئة أو سبعمئة هجوم سيبراني ضد الشركات والبنوك والمؤسسات الروسية والبيلاروسية، وكل هذا تم تبنيه رسميا من قبل الدولة الأوكرانية".