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الدفاع البولندية تعلن عن تدريبات عسكرية في الأول من مايو شمال شرقي البلاد
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الدفاع البولندية تعلن عن تدريبات عسكرية في الأول من مايو شمال شرقي البلاد
الدفاع البولندية تعلن عن تدريبات عسكرية في الأول من مايو شمال شرقي البلاد
أعلنت وزارة الدفاع البولندية، اليوم الخميس، عن تدريبات عسكرية في الأول من مايو/ أيار المقبل على الحدود الواقعة شمال شرقي البلاد. 28.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-28T13:03+0000
2022-04-28T13:18+0000
العالم
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وأصدرت وزارة الدفاع بيانا رسميا وجاء فيه: " تبدأ القوات العسكرية البولندية تدريبات عسكرية على الحدود الواقعة شمال شرقي البلاد من 1 مايو/ أيار المقبل حتى نهاية الشهر".وأضاف البيان أن هناك تدابير أمنية ستتخذ، حيث سيكون هناك تحرك مكثف للمركبات والمعدات العسكرية في 8 محافظات في البلاد.
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الدفاع البولندية تعلن عن تدريبات عسكرية في الأول من مايو شمال شرقي البلاد

13:03 GMT 28.04.2022 (تم التحديث: 13:18 GMT 28.04.2022)
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أعلنت وزارة الدفاع البولندية، اليوم الخميس، عن تدريبات عسكرية في الأول من مايو/ أيار المقبل على الحدود الواقعة شمال شرقي البلاد.
وأصدرت وزارة الدفاع بيانا رسميا وجاء فيه: " تبدأ القوات العسكرية البولندية تدريبات عسكرية على الحدود الواقعة شمال شرقي البلاد من 1 مايو/ أيار المقبل حتى نهاية الشهر".
وأضاف البيان أن هناك تدابير أمنية ستتخذ، حيث سيكون هناك تحرك مكثف للمركبات والمعدات العسكرية في 8 محافظات في البلاد.
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