https://arabic.sputniknews.com/20220428/الدفاع-البولندية-تعلن-عن-تدريبات-عسكرية-في-الأول-من-مايو-شمال-شرقي-البلاد-1061704055.html
الدفاع البولندية تعلن عن تدريبات عسكرية في الأول من مايو شمال شرقي البلاد
الدفاع البولندية تعلن عن تدريبات عسكرية في الأول من مايو شمال شرقي البلاد
أعلنت وزارة الدفاع البولندية، اليوم الخميس، عن تدريبات عسكرية في الأول من مايو/ أيار المقبل على الحدود الواقعة شمال شرقي البلاد. 28.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-28T13:03+0000
2022-04-28T13:03+0000
2022-04-28T13:18+0000
العالم
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وأصدرت وزارة الدفاع بيانا رسميا وجاء فيه: " تبدأ القوات العسكرية البولندية تدريبات عسكرية على الحدود الواقعة شمال شرقي البلاد من 1 مايو/ أيار المقبل حتى نهاية الشهر".وأضاف البيان أن هناك تدابير أمنية ستتخذ، حيث سيكون هناك تحرك مكثف للمركبات والمعدات العسكرية في 8 محافظات في البلاد.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
العالم
الدفاع البولندية تعلن عن تدريبات عسكرية في الأول من مايو شمال شرقي البلاد
13:03 GMT 28.04.2022 (تم التحديث: 13:18 GMT 28.04.2022) تابعنا عبر
يتبع
أعلنت وزارة الدفاع البولندية، اليوم الخميس، عن تدريبات عسكرية في الأول من مايو/ أيار المقبل على الحدود الواقعة شمال شرقي البلاد.
وأصدرت وزارة الدفاع بيانا رسميا وجاء فيه: " تبدأ القوات العسكرية البولندية تدريبات عسكرية على الحدود الواقعة شمال شرقي البلاد من 1 مايو/ أيار المقبل حتى نهاية الشهر".
وأضاف البيان أن هناك تدابير أمنية ستتخذ، حيث سيكون هناك تحرك مكثف للمركبات والمعدات العسكرية في 8 محافظات في البلاد.