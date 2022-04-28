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https://arabic.sputniknews.com/20220428/الدفاع-عن-العاصمة-الشمالية-صمود-لينينغراد-1061709864.html
الدفاع عن العاصمة الشمالية... صمود لينينغراد
الدفاع عن العاصمة الشمالية... صمود لينينغراد
بدأ الدفاع عن لينينغراد في الحرب الوطنية العظمى في 10 يوليو/ تموز 1941. شاهدوا لقطات تظهر صمود المدينة على نهر نيفا. 28.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-28T15:01+0000
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الدفاع عن العاصمة الشمالية - صمود لينينغراد 10 يوليو 1941
الدفاع عن العاصمة الشمالية - صمود لينينغراد 10 يوليو 1941
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الحرب الوطنية العظمى

الدفاع عن العاصمة الشمالية... صمود لينينغراد

15:01 GMT 28.04.2022
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بدأ الدفاع عن لينينغراد في الحرب الوطنية العظمى في 10 يوليو/ تموز 1941. شاهدوا لقطات تظهر صمود المدينة على نهر نيفا.
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