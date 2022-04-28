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الرئيس التونسي: لن نتحاور مع من يريد ضرب الدولة ولا اعتراف بمن باعوا الوطن... فيديو
الرئيس التونسي: لن نتحاور مع من يريد ضرب الدولة ولا اعتراف بمن باعوا الوطن... فيديو
أكد الرئيس التونسي، قيس سعيد، أنه "لا اعتراف ولا حوار ولا صلح إلا مع الوطنيين". 28.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-28T09:25+0000
2022-04-28T09:25+0000
أخبار تونس اليوم
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وقال سعيد، في كلمة له خلال مأدبة إفطار أمس الأربعاء في قصر قرطاج، "لن نتحاور مع من يريد ضرب الدولة، فلا حوار إلا مع الصادقين الشرفاء ولا اعتراف إلا بالوطنيين".وأضاف: "لا اعتراف بمن باعوا الوطن أو يحاولون ذلك ولا صلح إلا إذا جنحوا للصلح ولا مفاوضات مع أناس لفظهم التاريخ.."، متابعا: "ليلتحقوا بصفوف الشعب خير لهم من الحوارات الكاذبة".وأكد أنه "لن يفرط في الوطن ولن يعترف بمن حملوا السلاح ضد الدولة وأنه لا مفاوضات إلا مع من يقبل بإرادة الشعب"، مضيفا: "يخافون من الاستفتاء والاستشارة الوطنية لأنهم يخافون من الإرادة الشعبية. السلطة مسؤولية وليست حوارات حول توزيع المناصب".يرى 56 % من التونسيين أن بلادهم تسير في الطريق الخطأ.وحسب موقع إذاعة نسمة التونسية، أجرت مؤسسة "سيغما كونساي" استطلاعا للرأي في الفترة من 15 إلى 18 أبريل/ نيسان، وتم نشره اليوم الثلاثاء.ويرى قرابة 56% من المستجوبين في الاستطلاع، أنهم لا ترضيهم الطريقة التي تسير بها الأمور في البلاد. وحسب الاستطلاع يعتبر تحسين القدرة الشرائية والحد من الفقر والبطالة أهم أولويات التونسيين. واستجوب الاستطلاع مواطنين تونسيين أعمارهم أكثر من 15 سنة.
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أخبار تونس اليوم

الرئيس التونسي: لن نتحاور مع من يريد ضرب الدولة ولا اعتراف بمن باعوا الوطن... فيديو

09:25 GMT 28.04.2022
© AFP 2022 / FETHI BELAIDالرئيس التونسي قيس سعيد في تونس 22 مارس 2021
الرئيس التونسي قيس سعيد في تونس 22 مارس 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 28.04.2022
© AFP 2022 / FETHI BELAID
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أكد الرئيس التونسي، قيس سعيد، أنه "لا اعتراف ولا حوار ولا صلح إلا مع الوطنيين".
وقال سعيد، في كلمة له خلال مأدبة إفطار أمس الأربعاء في قصر قرطاج، "لن نتحاور مع من يريد ضرب الدولة، فلا حوار إلا مع الصادقين الشرفاء ولا اعتراف إلا بالوطنيين".
وأضاف: "لا اعتراف بمن باعوا الوطن أو يحاولون ذلك ولا صلح إلا إذا جنحوا للصلح ولا مفاوضات مع أناس لفظهم التاريخ.."، متابعا: "ليلتحقوا بصفوف الشعب خير لهم من الحوارات الكاذبة".

وأردف: "أي إنقاذ يتحدثون عنه.. تونس تريد أن تنقذ نفسها منهم.. قد تولوا السلطة لسنوات طويلة وكانوا يرقصون سنة 2013 منددين بمن يتحالفون معهم اليوم.."

وأكد أنه "لن يفرط في الوطن ولن يعترف بمن حملوا السلاح ضد الدولة وأنه لا مفاوضات إلا مع من يقبل بإرادة الشعب"، مضيفا: "يخافون من الاستفتاء والاستشارة الوطنية لأنهم يخافون من الإرادة الشعبية. السلطة مسؤولية وليست حوارات حول توزيع المناصب".
يرى 56 % من التونسيين أن بلادهم تسير في الطريق الخطأ.
وحسب موقع إذاعة نسمة التونسية، أجرت مؤسسة "سيغما كونساي" استطلاعا للرأي في الفترة من 15 إلى 18 أبريل/ نيسان، وتم نشره اليوم الثلاثاء.
ويرى قرابة 56% من المستجوبين في الاستطلاع، أنهم لا ترضيهم الطريقة التي تسير بها الأمور في البلاد. وحسب الاستطلاع يعتبر تحسين القدرة الشرائية والحد من الفقر والبطالة أهم أولويات التونسيين. واستجوب الاستطلاع مواطنين تونسيين أعمارهم أكثر من 15 سنة.
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