https://arabic.sputniknews.com/20220428/الرئيس-التونسي-لن-نتحاور-مع-من-يريد-ضرب-الدولة-ولا-اعتراف-بمن-باعوا-الوطن-فيديو-1061696375.html

الرئيس التونسي: لن نتحاور مع من يريد ضرب الدولة ولا اعتراف بمن باعوا الوطن... فيديو

الرئيس التونسي: لن نتحاور مع من يريد ضرب الدولة ولا اعتراف بمن باعوا الوطن... فيديو

أكد الرئيس التونسي، قيس سعيد، أنه "لا اعتراف ولا حوار ولا صلح إلا مع الوطنيين". 28.04.2022, سبوتنيك عربي

2022-04-28T09:25+0000

2022-04-28T09:25+0000

2022-04-28T09:25+0000

أخبار تونس اليوم

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وقال سعيد، في كلمة له خلال مأدبة إفطار أمس الأربعاء في قصر قرطاج، "لن نتحاور مع من يريد ضرب الدولة، فلا حوار إلا مع الصادقين الشرفاء ولا اعتراف إلا بالوطنيين".وأضاف: "لا اعتراف بمن باعوا الوطن أو يحاولون ذلك ولا صلح إلا إذا جنحوا للصلح ولا مفاوضات مع أناس لفظهم التاريخ.."، متابعا: "ليلتحقوا بصفوف الشعب خير لهم من الحوارات الكاذبة".وأكد أنه "لن يفرط في الوطن ولن يعترف بمن حملوا السلاح ضد الدولة وأنه لا مفاوضات إلا مع من يقبل بإرادة الشعب"، مضيفا: "يخافون من الاستفتاء والاستشارة الوطنية لأنهم يخافون من الإرادة الشعبية. السلطة مسؤولية وليست حوارات حول توزيع المناصب".يرى 56 % من التونسيين أن بلادهم تسير في الطريق الخطأ.وحسب موقع إذاعة نسمة التونسية، أجرت مؤسسة "سيغما كونساي" استطلاعا للرأي في الفترة من 15 إلى 18 أبريل/ نيسان، وتم نشره اليوم الثلاثاء.ويرى قرابة 56% من المستجوبين في الاستطلاع، أنهم لا ترضيهم الطريقة التي تسير بها الأمور في البلاد. وحسب الاستطلاع يعتبر تحسين القدرة الشرائية والحد من الفقر والبطالة أهم أولويات التونسيين. واستجوب الاستطلاع مواطنين تونسيين أعمارهم أكثر من 15 سنة.

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أخبار تونس اليوم