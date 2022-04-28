https://arabic.sputniknews.com/20220428/السعودية-تعلن-تعليق-زيارة-الروضة-الشريفة-حتى-ثاني-أيام-عيد-الفطر-1061697103.html
السعودية تعلن تعليق زيارة "الروضة الشريفة" حتى ثاني أيام عيد الفطر
السعودية تعلن تعليق زيارة "الروضة الشريفة" حتى ثاني أيام عيد الفطر
أعلنت رئاسة شؤون المسجد النبوي، تعليق زيارة الروضة الشريفة لعدة أيام حفاظا على سلامة الزوار، إثر تزايد أعداد الوافدين للمسجد. 28.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-28T09:34+0000
2022-04-28T09:34+0000
2022-04-28T09:34+0000
أخبار السعودية اليوم
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وقالت رئاسة المسجد النبوي، في بيان نقلته وكالة الأنباء السعودية-واس، إنها "قررت تعليق دخول وزيارة الروضة الشريفة خلال الفترة من اليوم الخميس 27 رمضان وحتى الثلاثاء المقبل 2 شوال 1443هـ".وأشارت أن هذا القرار يأتي نتيجة الكثافة المتزايدة في أعداد قاصدي مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم في صلاتي التراويح والقيام وعيد الفطر.وكانت المملكة العربية السعودية، أعلنت عن عودة الاعتكاف بالمسجد الحرام والمسجد النبوي، في العشر الأواخر من شهر رمضان المقبل.وحسب بيان الرئاسة العامة لشؤون الحرمين، فإن عودة الاعتكاف بالمسجد الحرام والمسجد النبوي، ستكون وفق ضوابط ومعايير محددة.وأكد البيان أنه سيسمح بالاعتكاف في الحرمين الشريفين بالعشر الأواخر من شهر رمضان المبارك اقتداء بسنة النبي (صلى الله عليه وسلم)، مشيرا إلى أن استخراج التصاريح سيكون من خلال الموقع الرسمي للرئاسة قريباً.وأعلنت السعودية مؤخراً تخفيف العديد من القيود المتعلقة بجائحة كورونا، حيث تم إلغاء التباعد بين المصلين، وإلغاء التصاريح للصلاة في المسجد الحرام، ولم يعد إبراز حالة التطعيم عند دخول الحرمين إلزامياً.
https://arabic.sputniknews.com/20220322/السعودية-تعلن-عودة-الاعتكاف-بالحرمين-الشريفين-في-العشر-الأواخر-من-شهر-رمضان-1060313586.html
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أخبار السعودية اليوم
السعودية تعلن تعليق زيارة "الروضة الشريفة" حتى ثاني أيام عيد الفطر
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أعلنت رئاسة شؤون المسجد النبوي، تعليق زيارة الروضة الشريفة لعدة أيام حفاظا على سلامة الزوار، إثر تزايد أعداد الوافدين للمسجد.
وقالت رئاسة المسجد النبوي، في بيان نقلته وكالة الأنباء السعودية-واس
، إنها "قررت تعليق دخول وزيارة الروضة الشريفة خلال الفترة من اليوم الخميس 27 رمضان وحتى الثلاثاء المقبل 2 شوال 1443هـ".
وأشارت أن هذا القرار يأتي نتيجة الكثافة المتزايدة في أعداد قاصدي مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم في صلاتي التراويح والقيام وعيد الفطر.
وكانت المملكة العربية السعودية، أعلنت عن عودة الاعتكاف بالمسجد الحرام والمسجد النبوي
، في العشر الأواخر من شهر رمضان المقبل.
وحسب بيان الرئاسة العامة لشؤون الحرمين، فإن عودة الاعتكاف بالمسجد الحرام والمسجد النبوي، ستكون وفق ضوابط ومعايير محددة.
وأكد البيان أنه سيسمح بالاعتكاف في الحرمين الشريفين بالعشر الأواخر من شهر رمضان المبارك اقتداء بسنة النبي (صلى الله عليه وسلم)، مشيرا إلى أن استخراج التصاريح سيكون من خلال الموقع الرسمي للرئاسة قريباً.
وأعلنت السعودية
مؤخراً تخفيف العديد من القيود المتعلقة بجائحة كورونا، حيث تم إلغاء التباعد بين المصلين، وإلغاء التصاريح للصلاة في المسجد الحرام، ولم يعد إبراز حالة التطعيم عند دخول الحرمين إلزامياً.