https://arabic.sputniknews.com/20220428/السفارة-الإماراتية-في-تل-أبيب-تحيي-ذكرى-ضحايا-الهولوكوست-1061699640.html
السفارة الإماراتية في تل أبيب تحيي ذكرى ضحايا "الهولوكوست"
السفارة الإماراتية في تل أبيب تحيي ذكرى ضحايا "الهولوكوست"
أحيت السفارة الإماراتية في تل أبيب، اليوم الخميس، ذكرى ضحايا محارق اليهود "الهولوكوست"، التي تعرضوا لها على أيدي النازيين خلال الحرب العالمية الثانية. 28.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-28T10:58+0000
2022-04-28T10:58+0000
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ونشرت صفحة "إسرائيل بالعربية" الناطقة بلسان وزارة الخارجية الإسرائيلية، صباح اليوم الخميس، تغريدة جديدة لها على صفحتها الرسمية على "تويتر"، وجهت من خلالها الشكر للسفارة الإماراتية في تل أبيب لإحيائها ذكرى ضحايا "الهولوكوست".وقالت الخارجية الإسرائيلية في تغريدتها: "خطوة متميزة وجديرة بالاحترام والتقدير.. شكرا دولة الإمارات.. شكرا عيال زايد بيت الكرم والجود".وكان السفير الإسرائيلي في الإمارات، أمير حايك، قد التقى، اليوم الخميس، الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش الإماراتي في أبوظبي.وفي سياق متصل، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، إن النازيين قتلوا نحو 6 ملايين يهودي في الحرب العالمية الثانية، وذلك خلال إحياء ذكرى الهولوكوست في إسرائيل.وقالت الصفحة الرسمية لرئيس وزراء إسرائيل على "تويتر"، اليوم الخميس، إن "رئيس الوزراء بينيت وضع إكليلا من الزهور في مؤسسة "ياد فاشيم" لتخليد ذكرى 6 ملايين يهودي، قتلوا على يد النازيين إبان الحرب العالمية الثانية".وبدأت إسرائيل إحياء ذكرى المحرقة بتكريم ضحاياها، مساء الأربعاء، بمشاركة نفتالي بينيت والرئيس الإسرائيلي يتسحاق هرتسوغ، إضافة إلى عدد من الناجين من المحرقة.وجرت المراسم في النصب التذكاري الإسرائيلي الرسمي لضحايا الهولوكوست في ياد فاشيم بالقدس.
https://arabic.sputniknews.com/20220428/بينيت-النازيون-قتلوا-6-ملايين-يهودي-في-الحرب-العالمية-الثانية-1061696203.html
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العالم العربي, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم
السفارة الإماراتية في تل أبيب تحيي ذكرى ضحايا "الهولوكوست"
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أحيت السفارة الإماراتية في تل أبيب، اليوم الخميس، ذكرى ضحايا محارق اليهود "الهولوكوست"، التي تعرضوا لها على أيدي النازيين خلال الحرب العالمية الثانية.
ونشرت صفحة "إسرائيل بالعربية" الناطقة بلسان وزارة الخارجية الإسرائيلية، صباح اليوم الخميس، تغريدة جديدة لها على صفحتها الرسمية على "تويتر"، وجهت من خلالها الشكر للسفارة الإماراتية في تل أبيب لإحيائها ذكرى ضحايا "الهولوكوست
".
وقالت الخارجية الإسرائيلية في تغريدتها: "خطوة متميزة وجديرة بالاحترام والتقدير.. شكرا دولة الإمارات.. شكرا عيال زايد بيت الكرم والجود".
وكان السفير الإسرائيلي في الإمارات، أمير حايك، قد التقى، اليوم الخميس، الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش الإماراتي في أبوظبي.
وفي سياق متصل، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، إن النازيين قتلوا نحو 6 ملايين يهودي في الحرب العالمية الثانية، وذلك خلال إحياء ذكرى الهولوكوست في إسرائيل.
وقالت الصفحة الرسمية لرئيس وزراء إسرائيل
على "تويتر"، اليوم الخميس، إن "رئيس الوزراء بينيت وضع إكليلا من الزهور في مؤسسة "ياد فاشيم" لتخليد ذكرى 6 ملايين يهودي، قتلوا على يد النازيين إبان الحرب العالمية الثانية".
وقال بينيت إن الدرس الكبير الذي استخلصه الناجون من الهولوكوست هو أن إسرائيل لديها حلفاء، مضيفا: "لكن يجب على إسرائيل أن تضمن مصيرها بنفسها".
وبدأت إسرائيل إحياء ذكرى المحرقة بتكريم ضحاياها، مساء الأربعاء، بمشاركة نفتالي بينيت والرئيس الإسرائيلي يتسحاق هرتسوغ، إضافة إلى عدد من الناجين من المحرقة.
وجرت المراسم في النصب التذكاري الإسرائيلي
الرسمي لضحايا الهولوكوست في ياد فاشيم بالقدس.