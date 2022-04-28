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https://arabic.sputniknews.com/20220428/السفارة-التونسية-في-موسكو-تعمل-على-تنظيم-زيارة-قيس-سعيد-لروسيا-قريبا-1061709740.html
السفارة التونسية في موسكو تعمل على تنظيم زيارة قيس سعيد لروسيا قريبا
السفارة التونسية في موسكو تعمل على تنظيم زيارة قيس سعيد لروسيا قريبا
أعلن السفير التونسي في موسكو، طارق بن سالم، أن البعثة الدبلوماسية التونسية بالسفارة التونسية، تعمل على تنظيم زيارة الرئيس التونسي، قيس سعيد لروسيا في أقرب وقت... 28.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-28T14:57+0000
2022-04-28T14:57+0000
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موسكو - سبوتنيك. وقال بن سالم، لوكالة "سبوتنيك"، اليوم الخميس، "نحن الآن نعمل على ضمان زيارة الرئيس التونسي لروسيا في أقرب وقت ممكن".ورجح السفير التونسي أن هذه الزيارة، من المحتمل أن تتم بمناسبة مشاركة مرتقبة لرائدة فضاء تونسية في مهمة فضائية إلى محطة الفضاء الدولية، والتي ستنطلق من روسيا، على حد قوله.
https://arabic.sputniknews.com/20220110/الرئيس-قيس-سعيد-يلتقي-سفير-روسيا-لدى-تونس-بمناسبة-انتهاء-مدة-عمله-1055193656.html
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العالم العربي, أخبار تونس اليوم, روسيا

السفارة التونسية في موسكو تعمل على تنظيم زيارة قيس سعيد لروسيا قريبا

14:57 GMT 28.04.2022
© AP Photo / Mosa'ab Elshamyالرئيس التونسي المنتخب قيس سعيد
الرئيس التونسي المنتخب قيس سعيد - سبوتنيك عربي, 1920, 28.04.2022
© AP Photo / Mosa'ab Elshamy
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أعلن السفير التونسي في موسكو، طارق بن سالم، أن البعثة الدبلوماسية التونسية بالسفارة التونسية، تعمل على تنظيم زيارة الرئيس التونسي، قيس سعيد لروسيا في أقرب وقت ممكن.
موسكو - سبوتنيك. وقال بن سالم، لوكالة "سبوتنيك"، اليوم الخميس، "نحن الآن نعمل على ضمان زيارة الرئيس التونسي لروسيا في أقرب وقت ممكن".
ورجح السفير التونسي أن هذه الزيارة، من المحتمل أن تتم بمناسبة مشاركة مرتقبة لرائدة فضاء تونسية في مهمة فضائية إلى محطة الفضاء الدولية، والتي ستنطلق من روسيا، على حد قوله.
الرئيس التونسي قيس سعيد في تونس 22 مارس 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 10.01.2022
الرئيس قيس سعيد يلتقي سفير روسيا لدى تونس بمناسبة انتهاء مدة عمله
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