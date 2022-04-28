https://arabic.sputniknews.com/20220428/الصحة-العراقية-تحذر-النساء-من-تجاهل-مرض-خطير-1061702262.html

الصحة العراقية تحذر النساء من تجاهل مرض خطير

الصحة العراقية تحذر النساء من تجاهل مرض خطير

حذرت وزارة الصحة العراقية من تجاهل بعض الأعراض، التي يمكن أن تكون مقدمة للأمراض السرطانية، خاصة سرطان الثدي، مشيرة إلى أن غالبية الحالات يتم اكتشافها في مراحل... 28.04.2022, سبوتنيك عربي

2022-04-28T12:10+0000

2022-04-28T12:10+0000

2022-04-28T12:10+0000

العالم العربي

أخبار العراق اليوم

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/103732/52/1037325267_0:100:1921:1180_1920x0_80_0_0_2c774802c48d347d21bbb2446398598a.jpg

ووجهت الصحة العراقية رسالة إلى النساء اللواتي يعانين من سرطان الثدي، مشيرة إلى أنه تم افتتاح نحو 50 مركزا للكشف المبكر عن هذا المرض في المدن العراقية، حسبما ذكرت وكالة الأنباء العراقية "واع"، اليوم الخميس.ولفتت الوكالة إلى أن وزارة الصحة تقوم بحصر مراكز معالجة الأمراض السرطانية ضمن استراتيجية وطنية هدفها إنجاز المشروعات المتأخرة في هذا المجال، مشيرة إلى أنه تم افتتاح عدد من المستشفيات المتخصصة التي تصل سعتها الإجمالية إلى نحو 500 سرير.وشددت وزارة الصحة العراقية على ضرورة إجراء فحوصات دورية للكشف المبكر عن سرطان الثدي، مشيرة إلى وجود مؤشرات يمكن اكتشافها مبكرا مثل وجود عقد في الثدي أو ظهور إفرازات غير طبيعية بصورة تستدعي مراجعة الأطباء.وأكدت الوزارة أنه في حالة تم اكتشاف المرض مبكرا فإن احتمالات الشفاء منه تكون مرتفعة.

https://arabic.sputniknews.com/20220321/الفتيات-مهددات-بالإصابة-بمرض-وهن-في-الأرحام-نتيجة-مادة-كيميائية-شائع-استخدامها-1060249549.html

https://arabic.sputniknews.com/20220314/عالم-آثار-سوري-مرض-السرطان-ليس-عصريا-أصاب-أول-بشري-قبل-17-مليون-عام-1059893282.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

العالم العربي, أخبار العراق اليوم