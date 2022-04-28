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الصحة العراقية تحذر النساء من تجاهل مرض خطير
الصحة العراقية تحذر النساء من تجاهل مرض خطير
حذرت وزارة الصحة العراقية من تجاهل بعض الأعراض، التي يمكن أن تكون مقدمة للأمراض السرطانية، خاصة سرطان الثدي، مشيرة إلى أن غالبية الحالات يتم اكتشافها في مراحل... 28.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-28T12:10+0000
2022-04-28T12:10+0000
العالم العربي
أخبار العراق اليوم
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ووجهت الصحة العراقية رسالة إلى النساء اللواتي يعانين من سرطان الثدي، مشيرة إلى أنه تم افتتاح نحو 50 مركزا للكشف المبكر عن هذا المرض في المدن العراقية، حسبما ذكرت وكالة الأنباء العراقية "واع"، اليوم الخميس.ولفتت الوكالة إلى أن وزارة الصحة تقوم بحصر مراكز معالجة الأمراض السرطانية ضمن استراتيجية وطنية هدفها إنجاز المشروعات المتأخرة في هذا المجال، مشيرة إلى أنه تم افتتاح عدد من المستشفيات المتخصصة التي تصل سعتها الإجمالية إلى نحو 500 سرير.وشددت وزارة الصحة العراقية على ضرورة إجراء فحوصات دورية للكشف المبكر عن سرطان الثدي، مشيرة إلى وجود مؤشرات يمكن اكتشافها مبكرا مثل وجود عقد في الثدي أو ظهور إفرازات غير طبيعية بصورة تستدعي مراجعة الأطباء.وأكدت الوزارة أنه في حالة تم اكتشاف المرض مبكرا فإن احتمالات الشفاء منه تكون مرتفعة.
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العالم العربي, أخبار العراق اليوم

الصحة العراقية تحذر النساء من تجاهل مرض خطير

12:10 GMT 28.04.2022
CC0 / pixabay / شعار محاربة سرطان الثدي
شعار محاربة سرطان الثدي - سبوتنيك عربي, 1920, 28.04.2022
CC0 / pixabay /
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حذرت وزارة الصحة العراقية من تجاهل بعض الأعراض، التي يمكن أن تكون مقدمة للأمراض السرطانية، خاصة سرطان الثدي، مشيرة إلى أن غالبية الحالات يتم اكتشافها في مراحل متأخرة بصورة تجعل المرض أكثر خطورة.
ووجهت الصحة العراقية رسالة إلى النساء اللواتي يعانين من سرطان الثدي، مشيرة إلى أنه تم افتتاح نحو 50 مركزا للكشف المبكر عن هذا المرض في المدن العراقية، حسبما ذكرت وكالة الأنباء العراقية "واع"، اليوم الخميس.
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21 مارس, 10:50 GMT
ولفتت الوكالة إلى أن وزارة الصحة تقوم بحصر مراكز معالجة الأمراض السرطانية ضمن استراتيجية وطنية هدفها إنجاز المشروعات المتأخرة في هذا المجال، مشيرة إلى أنه تم افتتاح عدد من المستشفيات المتخصصة التي تصل سعتها الإجمالية إلى نحو 500 سرير.
الباحث السوري محمود السيد - سبوتنيك عربي, 1920, 14.03.2022
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14 مارس, 14:54 GMT
وشددت وزارة الصحة العراقية على ضرورة إجراء فحوصات دورية للكشف المبكر عن سرطان الثدي، مشيرة إلى وجود مؤشرات يمكن اكتشافها مبكرا مثل وجود عقد في الثدي أو ظهور إفرازات غير طبيعية بصورة تستدعي مراجعة الأطباء.
وأكدت الوزارة أنه في حالة تم اكتشاف المرض مبكرا فإن احتمالات الشفاء منه تكون مرتفعة.
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