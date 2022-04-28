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https://arabic.sputniknews.com/20220428/العاهل-السعودي-يؤكد-حرص-بلاده-ودعمها-لمجلس-القيادة-الرئاسي-اليمني-1061688455.html
العاهل السعودي يؤكد حرص بلاده ودعمها لمجلس القيادة الرئاسي اليمني
العاهل السعودي يؤكد حرص بلاده ودعمها لمجلس القيادة الرئاسي اليمني
أكد العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، اليوم الخميس، دعم المملكة العربية السعودية لمجلس القيادة الرئاسي اليمني، وحرصها على نجاح مهمته في تحقيق السلام في... 28.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-28T03:40+0000
2022-04-28T03:40+0000
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القاهرة - سبوتنيك. وقال الملك سلمان في أول لقاء له برئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، رشاد العليمي، ونوابه في مدينة جدة السعودية، وفقاً لما ذكرته وكالة الأنباء السعودية "واس"، إنه "يتمنى لمجلس القيادة الرئاسي التوفيق؛ بما يحقق لليمن وللشعب اليمني الشقيق الأمن والاستقرار"، مؤكداً "حرص المملكة ودعمها للمجلس".من جهتهم، هنأ رئيس وأعضاء مجلس القيادة الرئاسي اليمني، العاهل السعودي، بشهر رمضان المبارك، منوهين بـ "دعم المملكة الدائم لكل الجهود الرامية لتحقيق السلام لليمن والمنطقة، وبما يعود على الشعب اليمني الشقيق بالخير والأمان".وفي السابع من أبريل الجاري، أعلن الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي إصداره قراراً بنقل صلاحياته إلى مجلس قيادة رئاسي لاستكمال تنفيذ مهام المرحلة الانتقالية في اليمن.وقال هادي، في خطاب متلفز، نشرت نصه وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" الحكومية: "بصفتي رئيس الجمهورية اليمنية، ورغبة في إشراك القيادات الفاعلة في إدارة الدولة في هذه المرحلة الانتقالية.. أصدرنا إعلان نقل السلطة إلى مجلس القيادة الرئاسي، وأفوّض المجلس بموجب هذا الإعلان تفويضاً لا رجعة فيه بكامل صلاحياتي وفق الدستور والمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية".وأضاف أن: وخول الإعلان الرئاسي، مجلس القيادة بـ"التفاوض مع (أنصار الله) الحوثيين لوقف إطلاق نار دائم في كافة أنحاء الجمهورية والجلوس على طاولة المفاوضات للتوصل إلى حل سياسي نهائي وشامل يتضمن مرحلة انتقالية تنقل اليمن من حالة الحرب إلى حالة السلام".ويشهد اليمن منذ 7 أعوام معارك عنيفة بين جماعة "أنصار الله" (الحوثيين) وقوى متحالفة معها من جهة، والجيش اليمني التابع للحكومة المعترف بها دولياً مدعوماً بتحالف عسكري عربي، تقوده السعودية من جهة أخرى لاستعادة مناطق شاسعة سيطرت عليها الجماعة بينها العاصمة صنعاء وسط البلاد أواخر 2014.وأودى الصراع الدائر في اليمن منذ اندلاعه بحياة 377 ألف شخص، 40 % منهم سقطوا بشكل مباشر، حسب تقرير للأمم المتحدة في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي.
https://arabic.sputniknews.com/20220424/الملك-سلمان-يوجه-رسالة-إلى-رئيس-مجلس-القيادة-الرئاسي-اليمني-1061547945.html
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أخبار اليمن الأن, السعودية

العاهل السعودي يؤكد حرص بلاده ودعمها لمجلس القيادة الرئاسي اليمني

03:40 GMT 28.04.2022
© REUTERS / Mohamed Abd El Ghanyالعاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، فبراير 2020
العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، فبراير 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 28.04.2022
© REUTERS / Mohamed Abd El Ghany
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أكد العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، اليوم الخميس، دعم المملكة العربية السعودية لمجلس القيادة الرئاسي اليمني، وحرصها على نجاح مهمته في تحقيق السلام في اليمن.
القاهرة - سبوتنيك. وقال الملك سلمان في أول لقاء له برئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، رشاد العليمي، ونوابه في مدينة جدة السعودية، وفقاً لما ذكرته وكالة الأنباء السعودية "واس"، إنه "يتمنى لمجلس القيادة الرئاسي التوفيق؛ بما يحقق لليمن وللشعب اليمني الشقيق الأمن والاستقرار"، مؤكداً "حرص المملكة ودعمها للمجلس".
من جهتهم، هنأ رئيس وأعضاء مجلس القيادة الرئاسي اليمني، العاهل السعودي، بشهر رمضان المبارك، منوهين بـ "دعم المملكة الدائم لكل الجهود الرامية لتحقيق السلام لليمن والمنطقة، وبما يعود على الشعب اليمني الشقيق بالخير والأمان".
الملك سلمان - سبوتنيك عربي, 1920, 24.04.2022
الملك سلمان يوجه رسالة إلى رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني
24 أبريل, 11:28 GMT
وفي السابع من أبريل الجاري، أعلن الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي إصداره قراراً بنقل صلاحياته إلى مجلس قيادة رئاسي لاستكمال تنفيذ مهام المرحلة الانتقالية في اليمن.
وقال هادي، في خطاب متلفز، نشرت نصه وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" الحكومية: "بصفتي رئيس الجمهورية اليمنية، ورغبة في إشراك القيادات الفاعلة في إدارة الدولة في هذه المرحلة الانتقالية.. أصدرنا إعلان نقل السلطة إلى مجلس القيادة الرئاسي، وأفوّض المجلس بموجب هذا الإعلان تفويضاً لا رجعة فيه بكامل صلاحياتي وفق الدستور والمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية".
وأضاف أن:
"مجلس القيادة الرئاسي يكون برئاسة رشاد محمد العليمي، وعضوية: سلطان علي العرادة، طارق محمد صالح، عبد الرحمن أبو زرعة، عبدالله العليمي باوزير، عثمان حسين مجلي، عيدروس قاسم الزبيدي، فرج سالمين البحسني".
وخول الإعلان الرئاسي، مجلس القيادة بـ"التفاوض مع (أنصار الله) الحوثيين لوقف إطلاق نار دائم في كافة أنحاء الجمهورية والجلوس على طاولة المفاوضات للتوصل إلى حل سياسي نهائي وشامل يتضمن مرحلة انتقالية تنقل اليمن من حالة الحرب إلى حالة السلام".
ويشهد اليمن منذ 7 أعوام معارك عنيفة بين جماعة "أنصار الله" (الحوثيين) وقوى متحالفة معها من جهة، والجيش اليمني التابع للحكومة المعترف بها دولياً مدعوماً بتحالف عسكري عربي، تقوده السعودية من جهة أخرى لاستعادة مناطق شاسعة سيطرت عليها الجماعة بينها العاصمة صنعاء وسط البلاد أواخر 2014.
وأودى الصراع الدائر في اليمن منذ اندلاعه بحياة 377 ألف شخص، 40 % منهم سقطوا بشكل مباشر، حسب تقرير للأمم المتحدة في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي.
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