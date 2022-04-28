https://arabic.sputniknews.com/20220428/العراق-الحشد-الشعبي-يطلق-عملية-أمنية-شمال-شرق-صلاح-الدين-1061692082.html
العراق... الحشد الشعبي يطلق عملية أمنية شمال شرق صلاح الدين
العراق... الحشد الشعبي يطلق عملية أمنية شمال شرق صلاح الدين
أطلقت هيئة الحشد الشعبي، اليوم الخميس، عملية أمنية شمال شرق محافظة صلاح الدين، وذلك استكمالا لعمليات "الإرادة الصلبة الثانية". 28.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-28T07:38+0000
2022-04-28T07:38+0000
2022-04-28T07:38+0000
العراق
العالم العربي
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ونقلت وكالة الأنباء العراقية "واع" عن هيئة الحشد الشعبي بيانا قالت فيه، إن "قطعات اللواء 22 ضمن قيادة عمليات كركوك وشرق دجلة في الحشد الشعبي، شرعت بعملية أمنية واسعة لتطهير تلال حمرين شمال شرق صلاح الدين".وأوضح البيان أن العملية الأمنية تأتي استكمالا لعمليات الإرادة الصلبة الثانية وتهدف إلى تأمين قاطع المسؤولية وتفويت الفرصة على العناصر الإرهابية من إيجاد موطئ قدم لها في تلك المناطق.وفي وقت سابق، أمر رئيس الوزراء والقائد العام للقوات المسلحة، مصطفى الكاظمي، بتنفيذ عمليات استباقية ضد التنظيم الإرهابي "داعش" تشارك فيها القوات الأمنية العراقية من جيش وحشد شعبي وقوات رد سريع والطيران الجوي وغيرها.ومن جهته، قال رئيس معاون رئيس أركان هيئة الحشد الشعبي، ياسر حسين العيساوي، خلال حديثه لوكالة "سبوتنيك"، إن "عمليات الإرادة الصلبة انطلقت بعد ورود معلومات استخباراتية حصلت عليها أجهزة الاستخبارات العراقية والتي تفيد عن نية تنظيم "داعش" (الإرهابي المحظور في روسيا الاتحادية ودول عدة) نقل عدد من الانتحاريّين والعجلات المفخّخة إلى المدن العراقية خلال الأيام العشر الأواخر من شهر رمضان الكريم، بهدف تعكير صفو المواطنين".وأضاف: "تمكنت بالفعل قواتنا من تدمير مضافات وأماكن الدعم اللوجستي والتي كان يستخدمها العدو، بالإضافة إلى تدمير عجلة مفخّخة كانت معدة للتفجير، وإلقاء القبض على عدد من المشتبه بهم وإحالتهم للتتحقيق والقضاء، كما نجحت قواتنا الأمنية في إجهاض مخطط الإرهاب ومنع دخول عناصره إلى المدن العراقية".
العراق
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العراق, العالم العربي
العراق... الحشد الشعبي يطلق عملية أمنية شمال شرق صلاح الدين
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أطلقت هيئة الحشد الشعبي، اليوم الخميس، عملية أمنية شمال شرق محافظة صلاح الدين، وذلك استكمالا لعمليات "الإرادة الصلبة الثانية".
ونقلت وكالة الأنباء العراقية "واع"
عن هيئة الحشد الشعبي بيانا قالت فيه، إن "قطعات اللواء 22 ضمن قيادة عمليات كركوك وشرق دجلة في الحشد الشعبي، شرعت بعملية أمنية واسعة لتطهير تلال حمرين شمال شرق صلاح الدين".
وأوضح البيان أن العملية الأمنية تأتي استكمالا لعمليات الإرادة الصلبة الثانية وتهدف إلى تأمين قاطع المسؤولية وتفويت الفرصة على العناصر الإرهابية من إيجاد موطئ قدم لها في تلك المناطق.
وفي وقت سابق، أمر رئيس الوزراء والقائد العام للقوات المسلحة، مصطفى الكاظمي، بتنفيذ عمليات استباقية ضد التنظيم الإرهابي "داعش" تشارك فيها القوات الأمنية العراقية من جيش وحشد شعبي وقوات رد سريع والطيران الجوي وغيرها.
ومن جهته، قال رئيس معاون رئيس أركان هيئة الحشد الشعبي، ياسر حسين العيساوي، خلال حديثه لوكالة "سبوتنيك"، إن "عمليات الإرادة الصلبة
انطلقت بعد ورود معلومات استخباراتية حصلت عليها أجهزة الاستخبارات العراقية والتي تفيد عن نية تنظيم "داعش" (الإرهابي المحظور في روسيا الاتحادية ودول عدة) نقل عدد من الانتحاريّين والعجلات المفخّخة إلى المدن العراقية خلال الأيام العشر الأواخر من شهر رمضان الكريم، بهدف تعكير صفو المواطنين".
وأضاف: "تمكنت بالفعل قواتنا من تدمير مضافات وأماكن الدعم اللوجستي والتي كان يستخدمها العدو، بالإضافة إلى تدمير عجلة مفخّخة كانت معدة للتفجير، وإلقاء القبض على عدد من المشتبه بهم وإحالتهم للتتحقيق والقضاء، كما نجحت قواتنا الأمنية في إجهاض مخطط الإرهاب ومنع دخول عناصره إلى المدن العراقية".