https://arabic.sputniknews.com/20220428/القوات-الأمريكية-تترك-وراءها-معدات-بقيمة-أكثر-من-7-مليارات-دولار-بعد-انسحابها-من-أفغانستان-1061701573.html
القوات الأمريكية تترك وراءها معدات بقيمة أكثر من 7 مليارات دولار بعد انسحابها من أفغانستان
القوات الأمريكية تترك وراءها معدات بقيمة أكثر من 7 مليارات دولار بعد انسحابها من أفغانستان
أفادت شبكة "سي إن إن" الأمريكية، أمس الأربعاء نقلاً عن تقرير للبنتاغون للمشرعين الأمريكيين، أنه بعد انسحاب قواتها من أفغانستان، تركت الولايات المتحدة معدات... 28.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-28T11:58+0000
2022-04-28T11:58+0000
2022-04-28T11:58+0000
كاريكاتير
وسائط متعددة
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/04/1c/1061701138_70:0:2331:1272_1920x0_80_0_0_4cca229331499c690175b5ce941750f5.jpg
ووفقاً للتقرير، فإنه بين عامي 2005 و2021، حولت الولايات المتحدة ما قيمته 18.6 مليار دولار من المعدات العسكرية إلى الحكومة الأفغانية، وبعد انسحاب القوات الأمريكية في أغسطس/ آب 2021، بقيت في البلاد معدات بقيمة 7.12 مليار دولار، سقطت في أيدي حركة "طالبان" (المحظورة في روسيا). وبحسب "سي إن إن"، فإن الطائرات والمركبات العسكرية الأمريكية والأسلحة والذخيرة وأجهزة الاتصالات وغيرها من المعدات ظلت في أفغانستان. كما أشار التقرير إلى أن القيادة العسكرية الأمريكية ليس لديها خطط للعودة إلى أفغانستان لجمع أو تدمير الممتلكات المتروكة. وفي الوقت نفسه، تتطلب معظم الأسلحة صيانة مستمرة ضرورية للحفاظ على أدائها.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/04/1c/1061701138_352:0:2048:1272_1920x0_80_0_0_f233dea9b1b35a3e6f33be0b5596607c.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
كاريكاتير, وسائط متعددة
القوات الأمريكية تترك وراءها معدات بقيمة أكثر من 7 مليارات دولار بعد انسحابها من أفغانستان
تابعنا عبر
أفادت شبكة "سي إن إن" الأمريكية، أمس الأربعاء نقلاً عن تقرير للبنتاغون للمشرعين الأمريكيين، أنه بعد انسحاب قواتها من أفغانستان، تركت الولايات المتحدة معدات عسكرية تزيد قيمتها على 7 مليارات دولار في البلاد.
ووفقاً للتقرير، فإنه بين عامي 2005 و2021، حولت الولايات المتحدة ما قيمته 18.6 مليار دولار من المعدات العسكرية إلى الحكومة الأفغانية، وبعد انسحاب القوات الأمريكية في أغسطس/ آب 2021، بقيت في البلاد معدات بقيمة 7.12 مليار دولار
، سقطت في أيدي حركة "طالبان" (المحظورة في روسيا).
وبحسب "سي إن إن"، فإن الطائرات والمركبات العسكرية الأمريكية والأسلحة والذخيرة وأجهزة الاتصالات وغيرها من المعدات ظلت في أفغانستان. كما أشار التقرير إلى أن القيادة العسكرية الأمريكية ليس لديها خطط للعودة إلى أفغانستان لجمع أو تدمير الممتلكات المتروكة. وفي الوقت نفسه، تتطلب معظم الأسلحة صيانة مستمرة ضرورية للحفاظ على أدائها.