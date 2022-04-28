https://arabic.sputniknews.com/20220428/القوات-الأوكرانية-تقصف-خيرسون-بعد-تحريرها-1061710907.html
القوات الأوكرانية تقصف خيرسون بعد تحريرها
القوات الأوكرانية تقصف خيرسون بعد تحريرها
نناقش في هذه الحلقة: الجيش الأوكراني يقصف خيرسون بعد تحريرها من قبل روسيا؛ أردوغان في السعودية لتطبيع العلاقات؛ الرئيس الفلسطيني يبحث مع العاهل الأردني التوتر... 28.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-28T15:16+0000
2022-04-28T15:16+0000
2022-04-28T15:16+0000
راديو
بلا قيود
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/04/1c/1061710696_43:0:1287:700_1920x0_80_0_0_f38b113c1773c428072b691a80d5c0a7.png
القوات الأوكرانية تقصف خيرسون بعد تحريرها
القوات الأوكرانية تقصف خيرسون بعد تحريرها
أفاد مراسل "سبوتنيك"، بأن صواريخ "توشكا يو" أصابت مدينة خيرسون الأوكرانية وأطلقت من منطقة نيكولاييف، التي تسيطر عليها القوات الأوكرانية.بدوره، قال كيريل ستريموسوف، نائب رئيس الإدارة العسكرية والمدنية في خيرسون لـ "سبوتنيك"حول هذا الموضوع، قال المحلل السياسي، دميتري إيفستافييف لـ "سبوتنيك":أردوغان في السعودية لتطبيع العلاقاتيزور الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، المملكة العربية السعودية، بهدف تطبيع العلاقات بين البلدين، بعد سنوات من القطيعة، وخلافات في أكثر من ملف.حول أهمية هذه الزيارة، قال الباحث السياسي، مهند حافظ أوغلو، لـ "بلا قيود":التفاصيل في الملف الصوتي...
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
نغم كباس
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/03/1053516978_54:0:476:422_100x100_80_0_0_a6dd47a59cb6ff99b93c1556ef1e269b.png
نغم كباس
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/03/1053516978_54:0:476:422_100x100_80_0_0_a6dd47a59cb6ff99b93c1556ef1e269b.png
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/04/1c/1061710696_198:0:1131:700_1920x0_80_0_0_4f32ebb7c16c70b4407640bf705e7027.png
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
نغم كباس
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/03/1053516978_54:0:476:422_100x100_80_0_0_a6dd47a59cb6ff99b93c1556ef1e269b.png
راديو, بلا قيود, аудио
القوات الأوكرانية تقصف خيرسون بعد تحريرها
تابعنا عبر
نناقش في هذه الحلقة: الجيش الأوكراني يقصف خيرسون بعد تحريرها من قبل روسيا؛ أردوغان في السعودية لتطبيع العلاقات؛ الرئيس الفلسطيني يبحث مع العاهل الأردني التوتر في الأقصى؛ فقرة "رحمة" الرمضانية من لبنان.
أفاد مراسل "سبوتنيك"، بأن صواريخ "توشكا يو" أصابت مدينة خيرسون الأوكرانية وأطلقت من منطقة نيكولاييف، التي تسيطر عليها القوات الأوكرانية.
بدوره، قال كيريل ستريموسوف، نائب رئيس الإدارة العسكرية والمدنية في خيرسون لـ "سبوتنيك
"
إن "المنطقة ستنضم إلى منطقة الروبل ابتداء من 1مايو، ومن المستحيل أن تعود لسيطرة سلطات كييف النازية".
حول هذا الموضوع، قال المحلل السياسي، دميتري إيفستافييف لـ "سبوتنيك
":
"تعرضت المنطقة للقصف وهذا لا يمكن إلا أن يعبر عن وحشية نظام كييف، هؤلاء متهورون، وهذا الهجوم يوحي بأنه يحضرون لضربة ضخمة على المدينة المأهولة، من خلال توجيه منظومة الدفاع الجوي بداية على الأهداف الصغيرة وبعد ذلك يتم إطلاق ضربات أوسع ومحددة، ويرجى الانتباه إلى احتمال استخدام الذخائر العنقودية".
أردوغان في السعودية لتطبيع العلاقات
يزور الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، المملكة العربية السعودية، بهدف تطبيع العلاقات بين البلدين، بعد سنوات من القطيعة، وخلافات في أكثر من ملف.
حول أهمية هذه الزيارة، قال الباحث السياسي، مهند حافظ أوغلو، لـ "بلا قيود
":
"منذ عدة شهور وتركيا تمهد من خلال القنوات الدبلوماسية لهذه الزيارة، وأعتقد أنها قطعت شوطا مهما، وستبحث التعاون مع الرياض في كافة الملفات، أما بالنسبة لطلب المملكة خروج تركيا من سوريا، فلا أعتقد أنها مستعدة لذلك، لأن الجماعات الإرهابية في سوريا تهدد الأمن القومي لتركيا، خاصة وأن الحكومة السورية لا تستطيع ضبط الحدود".
التفاصيل في الملف الصوتي...