عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220428/القوات-الأوكرانية-تقصف-خيرسون-بعد-تحريرها-1061710907.html
القوات الأوكرانية تقصف خيرسون بعد تحريرها
القوات الأوكرانية تقصف خيرسون بعد تحريرها
نناقش في هذه الحلقة: الجيش الأوكراني يقصف خيرسون بعد تحريرها من قبل روسيا؛ أردوغان في السعودية لتطبيع العلاقات؛ الرئيس الفلسطيني يبحث مع العاهل الأردني التوتر... 28.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-28T15:16+0000
2022-04-28T15:16+0000
راديو
بلا قيود
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/04/1c/1061710696_43:0:1287:700_1920x0_80_0_0_f38b113c1773c428072b691a80d5c0a7.png
القوات الأوكرانية تقصف خيرسون بعد تحريرها
القوات الأوكرانية تقصف خيرسون بعد تحريرها
أفاد مراسل "سبوتنيك"، بأن صواريخ "توشكا يو" أصابت مدينة خيرسون الأوكرانية وأطلقت من منطقة نيكولاييف، التي تسيطر عليها القوات الأوكرانية.بدوره، قال كيريل ستريموسوف، نائب رئيس الإدارة العسكرية والمدنية في خيرسون لـ "سبوتنيك"حول هذا الموضوع، قال المحلل السياسي، دميتري إيفستافييف لـ "سبوتنيك":أردوغان في السعودية لتطبيع العلاقاتيزور الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، المملكة العربية السعودية، بهدف تطبيع العلاقات بين البلدين، بعد سنوات من القطيعة، وخلافات في أكثر من ملف.حول أهمية هذه الزيارة، قال الباحث السياسي، مهند حافظ أوغلو، لـ "بلا قيود":التفاصيل في الملف الصوتي...
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
نغم كباس
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/03/1053516978_54:0:476:422_100x100_80_0_0_a6dd47a59cb6ff99b93c1556ef1e269b.png
نغم كباس
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/03/1053516978_54:0:476:422_100x100_80_0_0_a6dd47a59cb6ff99b93c1556ef1e269b.png
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/04/1c/1061710696_198:0:1131:700_1920x0_80_0_0_4f32ebb7c16c70b4407640bf705e7027.png
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
راديو, بلا قيود, аудио

القوات الأوكرانية تقصف خيرسون بعد تحريرها

15:16 GMT 28.04.2022
القوات الأوكرانية تقصف خيرسون بعد تحريرها
تابعنا عبرTelegram
نغم كباس - سبوتنيك عربي
نغم كباس
كل المواضيع
نناقش في هذه الحلقة: الجيش الأوكراني يقصف خيرسون بعد تحريرها من قبل روسيا؛ أردوغان في السعودية لتطبيع العلاقات؛ الرئيس الفلسطيني يبحث مع العاهل الأردني التوتر في الأقصى؛ فقرة "رحمة" الرمضانية من لبنان.
أفاد مراسل "سبوتنيك"، بأن صواريخ "توشكا يو" أصابت مدينة خيرسون الأوكرانية وأطلقت من منطقة نيكولاييف، التي تسيطر عليها القوات الأوكرانية.
بدوره، قال كيريل ستريموسوف، نائب رئيس الإدارة العسكرية والمدنية في خيرسون لـ "سبوتنيك"
إن "المنطقة ستنضم إلى منطقة الروبل ابتداء من 1مايو، ومن المستحيل أن تعود لسيطرة سلطات كييف النازية".
حول هذا الموضوع، قال المحلل السياسي، دميتري إيفستافييف لـ "سبوتنيك":
"تعرضت المنطقة للقصف وهذا لا يمكن إلا أن يعبر عن وحشية نظام كييف، هؤلاء متهورون، وهذا الهجوم يوحي بأنه يحضرون لضربة ضخمة على المدينة المأهولة، من خلال توجيه منظومة الدفاع الجوي بداية على الأهداف الصغيرة وبعد ذلك يتم إطلاق ضربات أوسع ومحددة، ويرجى الانتباه إلى احتمال استخدام الذخائر العنقودية".

أردوغان في السعودية لتطبيع العلاقات

يزور الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، المملكة العربية السعودية، بهدف تطبيع العلاقات بين البلدين، بعد سنوات من القطيعة، وخلافات في أكثر من ملف.
حول أهمية هذه الزيارة، قال الباحث السياسي، مهند حافظ أوغلو، لـ "بلا قيود":
"منذ عدة شهور وتركيا تمهد من خلال القنوات الدبلوماسية لهذه الزيارة، وأعتقد أنها قطعت شوطا مهما، وستبحث التعاون مع الرياض في كافة الملفات، أما بالنسبة لطلب المملكة خروج تركيا من سوريا، فلا أعتقد أنها مستعدة لذلك، لأن الجماعات الإرهابية في سوريا تهدد الأمن القومي لتركيا، خاصة وأن الحكومة السورية لا تستطيع ضبط الحدود".
التفاصيل في الملف الصوتي...
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... اليوم الـ 64 للعملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس15:21 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала