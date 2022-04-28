https://arabic.sputniknews.com/20220428/المخابرات-الروسية-تحبط-هجوما-إرهابيا-في-شبه-جزيرة-القرم-1061693109.html
المخابرات الروسية تحبط هجوما إرهابيا في شبه جزيرة القرم
المخابرات الروسية تحبط هجوما إرهابيا في شبه جزيرة القرم
أعلن جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، اليوم الخميس، إحباطه لهجوم إرهابي في مجمع تجاري وترفيهي في مدينة سيمفيروبول الواقعة في شبه جزيرة القرم. 28.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-28T07:53+0000
2022-04-28T07:53+0000
2022-04-28T08:18+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
روسيا
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وأصدر جهاز الأمن الفيدرالي الروسي بيانا رسميا على موقعه، جاء فيه: "أحبطت المخابرات عملا إرهابيا في شبه جزيرة القرم، حيث تم اعتقال مواطن بعد رصد ومراقبة دقيقة وتبين أنه جندي سابق في سلاح مشاة البحرية التابع للقوات المسلحة الأوكرانية".وأضاف البيان قائلا: "وخطط المواطن المعتقل لوضع عبوة ناسفة في أحدى مراكز التسوق والترفيه في مدينة سيمفيروبول".وتابع البيان قائلا: "تم ضبط عبوة ناسفة حارقة محلية الصنع وعثرت على مراسلات مع متطرفين قوميين أوكران لمناقشة الهجوم الإرهابي المخطط له".هذا وكشف جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، في وقت سابق، عن اعتقال مواطن روسي مؤيد للنازيين الأوكرانيين وبحوزته متفجرات في شبه جزيرة القرم الروسية.وأصدر جهاز الأمن الفيدرالي الروسي بيانا رسميا جاء فيه: "تم اعتقال أحد مؤيدي النازيين الجدد الأوكرانيين المتورطين في حيازة متفجرات بشكل غير قانوني".
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا
المخابرات الروسية تحبط هجوما إرهابيا في شبه جزيرة القرم
07:53 GMT 28.04.2022 (تم التحديث: 08:18 GMT 28.04.2022) تابعنا عبر
أعلن جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، اليوم الخميس، إحباطه لهجوم إرهابي في مجمع تجاري وترفيهي في مدينة سيمفيروبول الواقعة في شبه جزيرة القرم.
وأصدر جهاز الأمن الفيدرالي الروسي بيانا رسميا على موقعه، جاء فيه
: "أحبطت المخابرات عملا إرهابيا في شبه جزيرة القرم، حيث تم اعتقال مواطن بعد رصد ومراقبة دقيقة وتبين أنه جندي سابق في سلاح مشاة البحرية التابع للقوات المسلحة الأوكرانية".
وأضاف البيان قائلا: "وخطط المواطن المعتقل لوضع عبوة ناسفة في أحدى مراكز التسوق والترفيه في مدينة سيمفيروبول".
وتابع البيان قائلا: "تم ضبط عبوة ناسفة حارقة محلية الصنع وعثرت على مراسلات مع متطرفين قوميين أوكران لمناقشة الهجوم الإرهابي المخطط له".
هذا وكشف جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، في وقت سابق، عن اعتقال مواطن روسي
مؤيد للنازيين الأوكرانيين وبحوزته متفجرات في شبه جزيرة القرم الروسية.
وأصدر جهاز الأمن الفيدرالي الروسي بيانا رسميا جاء فيه
: "تم اعتقال أحد مؤيدي النازيين الجدد الأوكرانيين المتورطين في حيازة متفجرات بشكل غير قانوني".