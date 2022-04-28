عربي
Бойцы Народной милиции ЛНР осматривают дом в городе Ровеньки, разрушенный в результате попадания украинской ракеты Точка-У - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
تغطية مباشرة لأحداث إقليم دونباس، من آخر مستجدات ما يجري على أراضي جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، وأخبار اللاجئين القادمين من إقليم دونباس إلى روسيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220428/المخابرات-الروسية-تحبط-هجوما-إرهابيا-في-شبه-جزيرة-القرم-1061693109.html
المخابرات الروسية تحبط هجوما إرهابيا في شبه جزيرة القرم
المخابرات الروسية تحبط هجوما إرهابيا في شبه جزيرة القرم
أعلن جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، اليوم الخميس، إحباطه لهجوم إرهابي في مجمع تجاري وترفيهي في مدينة سيمفيروبول الواقعة في شبه جزيرة القرم. 28.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-28T07:53+0000
2022-04-28T08:18+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
روسيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e4/07/1b/1046118372_0:256:2728:1791_1920x0_80_0_0_8ffa78b56d2b8d792b6ce21614d7cc0b.jpg
وأصدر جهاز الأمن الفيدرالي الروسي بيانا رسميا على موقعه، جاء فيه: "أحبطت المخابرات عملا إرهابيا في شبه جزيرة القرم، حيث تم اعتقال مواطن بعد رصد ومراقبة دقيقة وتبين أنه جندي سابق في سلاح مشاة البحرية التابع للقوات المسلحة الأوكرانية".وأضاف البيان قائلا: "وخطط المواطن المعتقل لوضع عبوة ناسفة في أحدى مراكز التسوق والترفيه في مدينة سيمفيروبول".وتابع البيان قائلا: "تم ضبط عبوة ناسفة حارقة محلية الصنع وعثرت على مراسلات مع متطرفين قوميين أوكران لمناقشة الهجوم الإرهابي المخطط له".هذا وكشف جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، في وقت سابق، عن اعتقال مواطن روسي مؤيد للنازيين الأوكرانيين وبحوزته متفجرات في شبه جزيرة القرم الروسية.وأصدر جهاز الأمن الفيدرالي الروسي بيانا رسميا جاء فيه: "تم اعتقال أحد مؤيدي النازيين الجدد الأوكرانيين المتورطين في حيازة متفجرات بشكل غير قانوني".
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e4/07/1b/1046118372_0:1:2728:2047_1920x0_80_0_0_38b78db6794c124c114c7e3fef20bf59.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
روسيا

المخابرات الروسية تحبط هجوما إرهابيا في شبه جزيرة القرم

07:53 GMT 28.04.2022 (تم التحديث: 08:18 GMT 28.04.2022)
© Sputnik . Igor Zarembo / الذهاب إلى بنك الصورعناصر جهاز الأمن الفيدرالي الروسي
عناصر جهاز الأمن الفيدرالي الروسي - سبوتنيك عربي, 1920, 28.04.2022
© Sputnik . Igor Zarembo
/
الذهاب إلى بنك الصور
تابعنا عبرTelegram
أعلن جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، اليوم الخميس، إحباطه لهجوم إرهابي في مجمع تجاري وترفيهي في مدينة سيمفيروبول الواقعة في شبه جزيرة القرم.
وأصدر جهاز الأمن الفيدرالي الروسي بيانا رسميا على موقعه، جاء فيه: "أحبطت المخابرات عملا إرهابيا في شبه جزيرة القرم، حيث تم اعتقال مواطن بعد رصد ومراقبة دقيقة وتبين أنه جندي سابق في سلاح مشاة البحرية التابع للقوات المسلحة الأوكرانية".
وأضاف البيان قائلا: "وخطط المواطن المعتقل لوضع عبوة ناسفة في أحدى مراكز التسوق والترفيه في مدينة سيمفيروبول".
وتابع البيان قائلا: "تم ضبط عبوة ناسفة حارقة محلية الصنع وعثرت على مراسلات مع متطرفين قوميين أوكران لمناقشة الهجوم الإرهابي المخطط له".
هذا وكشف جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، في وقت سابق، عن اعتقال مواطن روسي مؤيد للنازيين الأوكرانيين وبحوزته متفجرات في شبه جزيرة القرم الروسية.
وأصدر جهاز الأمن الفيدرالي الروسي بيانا رسميا جاء فيه: "تم اعتقال أحد مؤيدي النازيين الجدد الأوكرانيين المتورطين في حيازة متفجرات بشكل غير قانوني".
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... اليوم الـ 64 للعملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس07:17 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала