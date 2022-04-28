عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220428/الملك-سلمان-بن-عبد-العزيز-يستقبل-أردوغان-في-جدة-صور-1061718586.html
الملك سلمان بن عبد العزيز يستقبل أردوغان في جدة في أول زيارة للسعودية منذ 5 سنوات... صور
الملك سلمان بن عبد العزيز يستقبل أردوغان في جدة في أول زيارة للسعودية منذ 5 سنوات... صور
استقبل العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، اليوم الخميس، الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، في قصر السلام بمدينة جدة السعودية. 28.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-28T20:16+0000
2022-04-28T20:20+0000
السعودية
أخبار تركيا اليوم
رجب طيب أردوغان
الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
العالم العربي
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/04/1c/1061718716_0:0:1934:1088_1920x0_80_0_0_440ceae9311c4084342acea15c0c6508.jpg
وأقيمت للرئيس التركي مراسم استقبال رسمية من جانب العاهل السعودي، وفقا لبيان من الرئاسة التركية.وكان الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، وصل منذ قليل إلى مطار الملك عبد العزيز الدولي في جدة، وكان في استقباله أمير منطقة مكة، خالد الفيصل، وفقا لوكالة أنباء "الأناضول" التركية.وأكد الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، قبل توجهه إلى السعودية، أنه سيعمل على إعادة العلاقات مع المملكة لمرحلة أفضل من السابقة، مشددا على إدانة بلاده للهجمات التي تتعرض لها الأراضي السعودية باعتبار أن أمن دول الخليج من أمن واستقرار تركيا.وبهذه الزيارة، تنهي تركيا بذلك سنوات من القطيعة، إثر خلاف علني عميق حول مقتل الصحفي السعودي، جمال خاشقجي في إسطنبول، عام 2018.وقُتل خاشقجي عن عمر 59 عاما في الثاني من أكتوبر/تشرين الأول 2018، إذ زعمت تقاير تركيا بأن "جثّته قُطّعت داخل القنصلية السعودية في إسطنبول، حين أتى ليطلب وثيقة ضرورية لعقد زواجه.
https://arabic.sputniknews.com/20220428/أردوغان-يصل-السعودية-بعد-قطيعةوفي-استقباله-أمير-مكة-1061716199.html
السعودية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/04/1c/1061718716_179:0:1934:1316_1920x0_80_0_0_0eee5b84b14fdee8c5cc314dbb7a54e7.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
السعودية, أخبار تركيا اليوم, رجب طيب أردوغان, الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود, العالم العربي

الملك سلمان بن عبد العزيز يستقبل أردوغان في جدة في أول زيارة للسعودية منذ 5 سنوات... صور

20:16 GMT 28.04.2022 (تم التحديث: 20:20 GMT 28.04.2022)
© AFP 2022 / MURAT CETIN MUHURDARأمير مكة المكرمة، الأمير خالد الفيصل آل سعود، يستقبل الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، في مطار الملك عبد العزيز الدولي، جدة، المملكة العربية السعودية، 28 نيسان/ أبريل 2022
أمير مكة المكرمة، الأمير خالد الفيصل آل سعود، يستقبل الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، في مطار الملك عبد العزيز الدولي، جدة، المملكة العربية السعودية، 28 نيسان/ أبريل 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 28.04.2022
أمير مكة المكرمة، الأمير خالد الفيصل آل سعود، يستقبل الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، في مطار الملك عبد العزيز الدولي، جدة، المملكة العربية السعودية، 28 نيسان/ أبريل 2022
© AFP 2022 / MURAT CETIN MUHURDAR
تابعنا عبرTelegram
استقبل العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، اليوم الخميس، الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، في قصر السلام بمدينة جدة السعودية.
وأقيمت للرئيس التركي مراسم استقبال رسمية من جانب العاهل السعودي، وفقا لبيان من الرئاسة التركية.
وكان الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، وصل منذ قليل إلى مطار الملك عبد العزيز الدولي في جدة، وكان في استقباله أمير منطقة مكة، خالد الفيصل، وفقا لوكالة أنباء "الأناضول" التركية.
وأكد الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، قبل توجهه إلى السعودية، أنه سيعمل على إعادة العلاقات مع المملكة لمرحلة أفضل من السابقة، مشددا على إدانة بلاده للهجمات التي تتعرض لها الأراضي السعودية باعتبار أن أمن دول الخليج من أمن واستقرار تركيا.
الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان - سبوتنيك عربي, 1920, 28.04.2022
أردوغان يصل السعودية بعد قطيعة...وفي استقباله أمير مكة
18:51 GMT
وبهذه الزيارة، تنهي تركيا بذلك سنوات من القطيعة، إثر خلاف علني عميق حول مقتل الصحفي السعودي، جمال خاشقجي في إسطنبول، عام 2018.
وقُتل خاشقجي عن عمر 59 عاما في الثاني من أكتوبر/تشرين الأول 2018، إذ زعمت تقاير تركيا بأن "جثّته قُطّعت داخل القنصلية السعودية في إسطنبول، حين أتى ليطلب وثيقة ضرورية لعقد زواجه.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... اليوم الـ 64 للعملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس20:19 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала