https://arabic.sputniknews.com/20220428/الملك-سلمان-بن-عبد-العزيز-يستقبل-أردوغان-في-جدة-صور-1061718586.html

الملك سلمان بن عبد العزيز يستقبل أردوغان في جدة في أول زيارة للسعودية منذ 5 سنوات... صور

الملك سلمان بن عبد العزيز يستقبل أردوغان في جدة في أول زيارة للسعودية منذ 5 سنوات... صور

استقبل العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، اليوم الخميس، الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، في قصر السلام بمدينة جدة السعودية. 28.04.2022, سبوتنيك عربي

2022-04-28T20:16+0000

2022-04-28T20:16+0000

2022-04-28T20:20+0000

السعودية

أخبار تركيا اليوم

رجب طيب أردوغان

الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

العالم العربي

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وأقيمت للرئيس التركي مراسم استقبال رسمية من جانب العاهل السعودي، وفقا لبيان من الرئاسة التركية.وكان الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، وصل منذ قليل إلى مطار الملك عبد العزيز الدولي في جدة، وكان في استقباله أمير منطقة مكة، خالد الفيصل، وفقا لوكالة أنباء "الأناضول" التركية.وأكد الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، قبل توجهه إلى السعودية، أنه سيعمل على إعادة العلاقات مع المملكة لمرحلة أفضل من السابقة، مشددا على إدانة بلاده للهجمات التي تتعرض لها الأراضي السعودية باعتبار أن أمن دول الخليج من أمن واستقرار تركيا.وبهذه الزيارة، تنهي تركيا بذلك سنوات من القطيعة، إثر خلاف علني عميق حول مقتل الصحفي السعودي، جمال خاشقجي في إسطنبول، عام 2018.وقُتل خاشقجي عن عمر 59 عاما في الثاني من أكتوبر/تشرين الأول 2018، إذ زعمت تقاير تركيا بأن "جثّته قُطّعت داخل القنصلية السعودية في إسطنبول، حين أتى ليطلب وثيقة ضرورية لعقد زواجه.

https://arabic.sputniknews.com/20220428/أردوغان-يصل-السعودية-بعد-قطيعةوفي-استقباله-أمير-مكة-1061716199.html

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السعودية, أخبار تركيا اليوم, رجب طيب أردوغان, الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود, العالم العربي