https://arabic.sputniknews.com/20220428/النصر-الأول-للجيش-الأحمر---معركة-موسكو-1941-1061709605.html
النصر الأول للجيش الأحمر - معركة موسكو 1941
النصر الأول للجيش الأحمر - معركة موسكو 1941
بدأت عملية " الإعصار" النازية للاستيلاء على مدينة موسكو في 30 سبتمبر/ أيلول عام 1941. شاهد اللقطات الأرشيفية عن أكثر المعارك دموية في الحرب الوطنية العظمى 28.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-28T14:50+0000
2022-04-28T14:50+0000
2022-04-28T14:50+0000
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2022
الأخبار
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النصر الأول للجيش الأحمر - معركة موسكو 1941
النصر الأول للجيش الأحمر - معركة موسكو 1941
2022-04-28T14:50+0000
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PT3M09S
الحرب الوطنية العظمى
النصر الأول للجيش الأحمر - معركة موسكو 1941
بدأت عملية " الإعصار" النازية للاستيلاء على مدينة موسكو في 30 سبتمبر/ أيلول عام 1941. شاهد اللقطات الأرشيفية عن أكثر المعارك دموية في الحرب الوطنية العظمى