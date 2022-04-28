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https://arabic.sputniknews.com/20220428/النواب-الأمريكي-يمرر-قانونا-يسمح-بإعارة-وتأجير-معدات-عسكرية-لأوكرانيا-ودول-بشرق-أوروبا-1061719786.html
النواب الأمريكي يمرر قانونا يسمح بإعارة وتأجير معدات عسكرية لأوكرانيا ودول بشرق أوروبا
النواب الأمريكي يمرر قانونا يسمح بإعارة وتأجير معدات عسكرية لأوكرانيا ودول بشرق أوروبا
تبنى مجلس النواب الأميركي بالأغلبية مشروع قانون يخفف الشروط اللازمة لإعارة وتأجير معدات عسكرية لأوكرانيا ودول أخرى في شرق أوروبا، ما يمهد الطريق لتدفق أسلحة... 28.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-28T21:21+0000
2022-04-28T21:21+0000
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واشنطن - سبوتنيك. وورد في ديباجة مشروع القانون المذكور أنه "يتنازل مؤقتًا عن بعض الشروط المتعلقة بسلطة الرئيس في إعارة أو تأجير معدات دفاعية إذا كانت مخصصة لحكومة أوكرانيا أو حكومات دول أخرى في شرق أوروبا".ووافقت أغلبية من 417 عضوًا بمجلس النواب الأمريكي على مشروع القانون، مقابل اعتراض 10 أصوات.وكان مجلس الشيوخ قد وافق على مشروع القانون بوقت سابق من هذا الشهر، ومن المقرر إرساله إلى مكتب الرئيس الأمريكي جو بايدن لاعتماده وإنفاذه.وفي وقت سابق اليوم، أعلن بايدن، أن بلاده ستزود أوكرانيا بعشرة أسلحة مضادة للدبابات مقابل كل دبابة روسية.وقال بايدن في مؤتمر صحفي إنه طلب من الكونغرس رصد 33 مليار دولار إضافية لدعم أوكرانيا.وأضاف "نحن لا نهاجم روسيا. نحن نساعد أوكرانيا في الدفاع عن نفسها"، لافتا إلى أن الولايات المتحدة زودت كييف بعشرة أسلحة مضادة للدبابات مقابل كل دبابة روسيا.وفي وقت سابق اليوم، قال البيت الأبيض إن "هذا المبلغ سيغطي الأشهر الخمسة المقبلة من الصراع في أوكرانيا".وأوضح أن "المبلغ يشمل أكثر من 20 مليار دولار من المساعدات العسكرية والأمنية، و8.5 مليار دولار من المساعدات الاقتصادية، و3 مليارات دولار من المساعدات الإنسانية والغذائية، و500 مليون دولار من المساعدات الأمريكية لإنتاج الغذاء".يذكر أنه، منذ بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، يوم 24 شباط/فبراير الماضي، عمدت الدول الغربية بقيادة الولايات المتحدة، إلى فرض عقوبات غير مسبوقة للضغط على الاقتصاد الروسي من أجل وقف العملية.وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 شباط/فبراير الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا.وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية؛ موضحا أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدى ثماني سنوات، إلى الاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.
https://arabic.sputniknews.com/20220428/بايدن-يعلن-تزويد-أوكرانيا-بعشرة-أسلحة-مضادة-للدبابات-مقابل-كل-دبابة-روسية-1061713433.html
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النواب الأمريكي يمرر قانونا يسمح بإعارة وتأجير معدات عسكرية لأوكرانيا ودول بشرق أوروبا

21:21 GMT 28.04.2022
© REUTERS / IRINA RYBAKOVA/PRESS SERVICE OFقوات الجيش الأوكراني في منطقة سومي، أوكرانيا 7 مارس 2022
قوات الجيش الأوكراني في منطقة سومي، أوكرانيا 7 مارس 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 28.04.2022
© REUTERS / IRINA RYBAKOVA/PRESS SERVICE OF
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تبنى مجلس النواب الأميركي بالأغلبية مشروع قانون يخفف الشروط اللازمة لإعارة وتأجير معدات عسكرية لأوكرانيا ودول أخرى في شرق أوروبا، ما يمهد الطريق لتدفق أسلحة أمريكية إلى المنطقة في خضم العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.
واشنطن - سبوتنيك. وورد في ديباجة مشروع القانون المذكور أنه "يتنازل مؤقتًا عن بعض الشروط المتعلقة بسلطة الرئيس في إعارة أو تأجير معدات دفاعية إذا كانت مخصصة لحكومة أوكرانيا أو حكومات دول أخرى في شرق أوروبا".

ووافقت أغلبية من 417 عضوًا بمجلس النواب الأمريكي على مشروع القانون، مقابل اعتراض 10 أصوات.
وكان مجلس الشيوخ قد وافق على مشروع القانون بوقت سابق من هذا الشهر، ومن المقرر إرساله إلى مكتب الرئيس الأمريكي جو بايدن لاعتماده وإنفاذه.
الرئيس الأمريكي، جو بايدن - سبوتنيك عربي, 1920, 28.04.2022
بايدن يعلن تزويد أوكرانيا بعشرة أسلحة مضادة للدبابات مقابل كل دبابة روسية
16:13 GMT
وفي وقت سابق اليوم، أعلن بايدن، أن بلاده ستزود أوكرانيا بعشرة أسلحة مضادة للدبابات مقابل كل دبابة روسية.
وقال بايدن في مؤتمر صحفي إنه طلب من الكونغرس رصد 33 مليار دولار إضافية لدعم أوكرانيا.
وأضاف "نحن لا نهاجم روسيا. نحن نساعد أوكرانيا في الدفاع عن نفسها"، لافتا إلى أن الولايات المتحدة زودت كييف بعشرة أسلحة مضادة للدبابات مقابل كل دبابة روسيا.
وفي وقت سابق اليوم، قال البيت الأبيض إن "هذا المبلغ سيغطي الأشهر الخمسة المقبلة من الصراع في أوكرانيا".
وأوضح أن "المبلغ يشمل أكثر من 20 مليار دولار من المساعدات العسكرية والأمنية، و8.5 مليار دولار من المساعدات الاقتصادية، و3 مليارات دولار من المساعدات الإنسانية والغذائية، و500 مليون دولار من المساعدات الأمريكية لإنتاج الغذاء".
يذكر أنه، منذ بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، يوم 24 شباط/فبراير الماضي، عمدت الدول الغربية بقيادة الولايات المتحدة، إلى فرض عقوبات غير مسبوقة للضغط على الاقتصاد الروسي من أجل وقف العملية.

وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 شباط/فبراير الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا.

وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية؛ موضحا أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدى ثماني سنوات، إلى الاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.
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