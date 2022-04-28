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https://arabic.sputniknews.com/20220428/اليونان-انتهاكات-تركيا-غير-المقبولة-لمجالنا-الجوي-فوق-بحر-إيجه-تقوض-وحدة-حلف-الأطلسي-1061715429.html
اليونان: انتهاكات تركيا "غير المقبولة" لمجالنا الجوي فوق بحر إيجه "تقوض وحدة حلف الأطلسي"‏
اليونان: انتهاكات تركيا "غير المقبولة" لمجالنا الجوي فوق بحر إيجه "تقوض وحدة حلف الأطلسي"‏
أكد رئيس الوزراء اليوناني، كيرياكوس ميتسوتاكيس، اليوم الخميس، أن وحدة حلف شمال الأطلسي ‏‏"الناتو" على جانبه الجنوبي الشرقي تقوضها انتهاكات تركيا "غير المقبولة"... 28.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-28T18:17+0000
2022-04-28T18:17+0000
العالم
اليونان
أخبار تركيا اليوم
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موسكو - سبوتنيك. وقال ميتسوتاكيس خلال مؤتمر صحفي مع نظيرته الفنلندية: "لقد أوضحت للأمين العام (الناتو) أن هذا النوع من السلوك من جانب أحد حلفاء الناتو على الجانب الجنوبي الشرقي من الحلف هو ببساطة غير مقبول، إنه يقوض الأمن الأوروبي وكذلك وحدة هدف الناتو".وأضاف أ نه أبلغ، ينس ستولتنبرغ، في مكالمة هاتفية بانتهاك المجال الجوي من قبل القوات الجوية التركية فوق جزر ساموس وليمنو وخيوس وكارباثوس، الواقعة في منطقة ذات حدود بحرية وجوية متنازع عليها.وذكرت وزارة الخارجية اليونانية في بيان لها أنها وجّهت احتجاجا شديدا للسفير التركي بشأن "العدد غير المسبوق" لانتهاكات الأجواء اليونانية وعمليات التحليق فوق الأراضي اليونانية في يوم واحد.في سياق متصل، قالت اليونان، اليوم الخميس، إنها لا تستطيع مناقشة إجراءات بناء الثقة مع تركيا بعد أن كثفت زميلتها العضو في حلف شمال الأطلسي الدوريات الجوية التي قالت إنها تنتهك المجال الجوي اليوناني.وقال المتحدث باسم الحكومة اليونانية، يوانيس أويكونومو: "هذه الإجراءات غير مقبولة، إنها انتهاك لسيادة اليونان... من الواضح تماما أن مثل هذا المناخ غير مناسب للاجتماعات بشأن إجراءات بناء الثقة".
https://arabic.sputniknews.com/20220213/الاتحاد-الأوروبي-يؤكد-سيادة-اليونان-على-جزر-بحر-إيجه-ويدعو-تركيا-لتجنب-أي-عمل-استفزازي-1058490176.html
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العالم, اليونان, أخبار تركيا اليوم

اليونان: انتهاكات تركيا "غير المقبولة" لمجالنا الجوي فوق بحر إيجه "تقوض وحدة حلف الأطلسي"‏

18:17 GMT 28.04.2022
© AFP 2022 / Andreas Solaroرئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس
رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس - سبوتنيك عربي, 1920, 28.04.2022
رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس
© AFP 2022 / Andreas Solaro
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أكد رئيس الوزراء اليوناني، كيرياكوس ميتسوتاكيس، اليوم الخميس، أن وحدة حلف شمال الأطلسي ‏‏"الناتو" على جانبه الجنوبي الشرقي تقوضها انتهاكات تركيا "غير المقبولة" للمجال الجوي اليوناني.‏
موسكو - سبوتنيك. وقال ميتسوتاكيس خلال مؤتمر صحفي مع نظيرته الفنلندية: "لقد أوضحت للأمين العام (الناتو) أن هذا النوع من السلوك من جانب أحد حلفاء الناتو على الجانب الجنوبي الشرقي من الحلف هو ببساطة غير مقبول، إنه يقوض الأمن الأوروبي وكذلك وحدة هدف الناتو".
وأضاف أ نه أبلغ، ينس ستولتنبرغ، في مكالمة هاتفية بانتهاك المجال الجوي من قبل القوات الجوية التركية فوق جزر ساموس وليمنو وخيوس وكارباثوس، الواقعة في منطقة ذات حدود بحرية وجوية متنازع عليها.
علما الاتحاد الأوروبي وتركيا - سبوتنيك عربي, 1920, 13.02.2022
الاتحاد الأوروبي يؤكد سيادة اليونان على جزر بحر إيجه ويدعو تركيا لتجنب أي عمل استفزازي
13 فبراير, 11:50 GMT
وذكرت وزارة الخارجية اليونانية في بيان لها أنها وجّهت احتجاجا شديدا للسفير التركي بشأن "العدد غير المسبوق" لانتهاكات الأجواء اليونانية وعمليات التحليق فوق الأراضي اليونانية في يوم واحد.
في سياق متصل، قالت اليونان، اليوم الخميس، إنها لا تستطيع مناقشة إجراءات بناء الثقة مع تركيا بعد أن كثفت زميلتها العضو في حلف شمال الأطلسي الدوريات الجوية التي قالت إنها تنتهك المجال الجوي اليوناني.
وقال المتحدث باسم الحكومة اليونانية، يوانيس أويكونومو: "هذه الإجراءات غير مقبولة، إنها انتهاك لسيادة اليونان... من الواضح تماما أن مثل هذا المناخ غير مناسب للاجتماعات بشأن إجراءات بناء الثقة".
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