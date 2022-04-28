https://arabic.sputniknews.com/20220428/انقطاع-غامض-يضرب-واتسآب-وأول-تعليق-من-تطبيق-المراسلة-الشهير-1061720098.html
انقطاع غامض يضرب "واتسآب"... وأول تعليق من تطبيق المراسلة الشهير
انقطاع غامض يضرب "واتسآب"... وأول تعليق من تطبيق المراسلة الشهير
اشتكى الآلاف من مستخدمي تطبيق المراسلة الفوري، "واتسآب"، اليوم الخميس، من مواجهتهم مشاكل في استخدامه بشكل طبيعي. 28.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-28T21:42+0000
2022-04-28T21:42+0000
2022-04-28T21:42+0000
مجتمع
منوعات
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/04/1c/1061720073_0:16:1200:691_1920x0_80_0_0_7ca881d789386ef69367b36d6e625035.jpg
وتعطّل "واتسآب" لانقطاع غامض، وفقا لصحيفة "ذا صن" البريطانية.وأبلغ ما يقرب من 30 ألف مستخدم أن "واتسآب" لا يعمل معهم، وأقاد بعضهم أنهم واجهوا مشكلات في الاتصال بالخادم وإرسال الرسائل.وفي أول تعليق منه على المشكلة، قال "واتساب" في بيان للمستخدميه: "قد تواجهون بعض المشكلات في استخدام التطبيق في الوقت الحالي، ونحن على دراية ونعمل على تشغيل الأمور بسلاسة مرة أخرى".وتابع "واتسآب" أنه "سيبقي مستخدميه على اطلاع آخر المستجدات، ووجه لهم الشكر على صبرهم وسعة صدرهم".وسبق لتطبيق "واتسآب" أن تعرض لأعطال خلال الأعوام الماضية، والتي صاحبها انقطاع في خدمة مواقع "فيسبوك" و"إنستغرام"، وجميعها تابعة لشركة "ميتا"، التي يملكها مارك زوكربيرغ.وظهر تطبيق "واتسآب"، لأول مرة في فبراير/ شباط 2009، واعتبارا من العام الماضي 2021 أصبح لديه ملياري مستخدم نشط شهريا.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/04/1c/1061720073_133:0:1200:800_1920x0_80_0_0_75e3bf506b6e7c134125170ce32404e7.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
مجتمع, منوعات
انقطاع غامض يضرب "واتسآب"... وأول تعليق من تطبيق المراسلة الشهير
تابعنا عبر
اشتكى الآلاف من مستخدمي تطبيق المراسلة الفوري، "واتسآب"، اليوم الخميس، من مواجهتهم مشاكل في استخدامه بشكل طبيعي.
وتعطّل "واتسآب" لانقطاع غامض، وفقا لصحيفة "ذا صن"
البريطانية.
وأبلغ ما يقرب من 30 ألف مستخدم أن "واتسآب" لا يعمل معهم، وأقاد بعضهم أنهم واجهوا مشكلات في الاتصال بالخادم وإرسال الرسائل.
وفي أول تعليق منه على المشكلة، قال "واتساب" في بيان للمستخدميه: "قد تواجهون بعض المشكلات في استخدام التطبيق في الوقت الحالي، ونحن على دراية ونعمل على تشغيل الأمور بسلاسة مرة أخرى".
وتابع "واتسآب" أنه "سيبقي مستخدميه على اطلاع آخر المستجدات، ووجه لهم الشكر على صبرهم وسعة صدرهم".
وسبق لتطبيق "واتسآب" أن تعرض لأعطال خلال الأعوام الماضية، والتي صاحبها انقطاع في خدمة مواقع "فيسبوك" و"إنستغرام"، وجميعها تابعة لشركة "ميتا"، التي يملكها مارك زوكربيرغ.
وظهر تطبيق "واتسآب"، لأول مرة في فبراير/ شباط 2009، واعتبارا من العام الماضي 2021 أصبح لديه ملياري مستخدم نشط شهريا.