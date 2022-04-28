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باريس تدعو مالي لإعادة النظر في قرار تعليق نشاط "فرانس 24" "وراديو فرنسا الدولي"

باريس تدعو مالي لإعادة النظر في قرار تعليق نشاط "فرانس 24" "وراديو فرنسا الدولي"

دعت فرنسا السلطات الانتقالية في مالي، اليوم الخميس، إلى إعادة النظر في قرارها بتعليق نشاط "فرانس 24" و"راديو فرنسا الدولي" نهائيا في البلاد. 28.04.2022, سبوتنيك عربي

2022-04-28T17:20+0000

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القاهرة - سبوتنيك. وذكر بيان للخارجية الفرنسية، اليوم الخميس، أن فرنسا " دعت السلطات الانتقالية في مالي إلى إعادة النظر في قرارها بشأن تعليق نشاط البث لفرانس 24 وراديو فرنسا الدولي بشكل نهائي".وأعربت فرنسا عن "قلقها البالغ بعد إعلان السلطات الانتقالية المالية هذا القرار"، واصفة إياه بـ "الاعتداء الخطير على حرية الصحافة وحرية التعبير في سياق المحاولات المتكررة للتلاعب بالمعلومات في مالي"، مشيرة إلى أن هذه القنوات تبث برامجها مع الاحترام الكامل لمبادئ النزاهة والحياد والاستقلالية.وأضاف البيان أنه "في مواجهة القيود المتزايدة على حرية التعبير وحرية الصحافة، سواء على الإنترنت أو خارجها، فضلاً عن انتشار التلاعب بالمعلومات، تؤكد فرنسا مجددًا التزامها الثابت والحازم بحرية الصحافة وحرية التعبير وحماية الصحفيين وكل من يساهم تعبيرهم في المعلومات الحرة والتعددية وفي النقاش العام في مالي وفي كل مكان في العالم".وكان الاتحاد الأوروبي، قد استنكر قرار السلطات في مالي وقف بث راديو فرنسا الدولي وقناة "فرانس 24"، معتبرا ذلك "تقويضا لحرية الإعلام". جاء ذلك بعد أن أمر المجلس العسكري الحاكم في مالي، في وقت سابق بتعليق بث شبكتي إذاعة فرنسا الدولية ومحطة "فرانس 24"، ردًا على "اتهامات كاذبة" للجيش بارتكاب انتهاكات.

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