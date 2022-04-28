https://arabic.sputniknews.com/20220428/بايدن-لن-نسمح-لروسيا-باستخدام-الطاقة-كسلاح-وندعو-أوروبا-للتوجه-نحو-الطاقة-النظيفة-1061713634.html
بايدن: لن نسمح لروسيا باستخدام الطاقة كسلاح وندعو أوروبا للتوجه نحو الطاقة النظيفة
بايدن: لن نسمح لروسيا باستخدام الطاقة كسلاح وندعو أوروبا للتوجه نحو الطاقة النظيفة
أعلن الرئيس الأميركي، جو بايدن، اليوم الخميس، أن بلاده لن تسمح لروسيا باستخدام الطاقة كسلاح ضد أوروبا، داعيا الأخيرة للتحرك نحو استغلال الطاقة النظيفة. 28.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-28T16:19+0000
2022-04-28T16:19+0000
2022-04-28T16:19+0000
العالم
جو بايدن
روسيا
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القاهرة - سبوتنيك. وقال بايدن خلال مؤتمر صحفي: "لقد هددت روسيا إثنين من شركائنا أمس، بقطع إمدادات الطاقة، وبعض الدول الأوروبية واجهت مصاعب وتحديات في هذا الصدد، لن نسمح لروسيا بابتزازنا من أجل رفع العقوبات".ودعا بايدن الدول الأوروبية للتوجه نحو استغلال الطاقة النظيفة، مضيفا "يجب أن تتحرك أوروبا نحو مصادر الطاقة النظيفة" مشيرا إلى أن بلاده تعمل على إيصال الغاز إلى بولندا وبلغاريا، بعد قطع الغاز الروسي عنهما.ولفت بايدن إلى أن الولايات المتحدة خصصت مساعدات إضافية إلى أوكرانيا، تشمل أنظمة مضادة للدبابات والصواريخ، مشددا على أن واشنطن "لا تهاجم روسيا"، وإنما تساعد أوكرانيا في مجال الدفاع، مكررا التأكيد على أن بلاده لا تنوي إرسال قوات للقتال في الأراضي الأوكرانية.
https://arabic.sputniknews.com/20220428/بايدن-يعلن-تزويد-أوكرانيا-بعشرة-أسلحة-مضادة-للدبابات-مقابل-كل-دبابة-روسية-1061713433.html
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العالم, جو بايدن, روسيا
بايدن: لن نسمح لروسيا باستخدام الطاقة كسلاح وندعو أوروبا للتوجه نحو الطاقة النظيفة
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أعلن الرئيس الأميركي، جو بايدن، اليوم الخميس، أن بلاده لن تسمح لروسيا باستخدام الطاقة كسلاح ضد أوروبا، داعيا الأخيرة للتحرك نحو استغلال الطاقة النظيفة.
القاهرة - سبوتنيك. وقال بايدن خلال مؤتمر صحفي: "لقد هددت روسيا إثنين من شركائنا أمس، بقطع إمدادات الطاقة، وبعض الدول الأوروبية واجهت مصاعب وتحديات في هذا الصدد، لن نسمح لروسيا بابتزازنا من أجل رفع العقوبات".
ودعا بايدن الدول الأوروبية للتوجه نحو استغلال الطاقة النظيفة، مضيفا "يجب أن تتحرك أوروبا نحو مصادر الطاقة النظيفة" مشيرا إلى أن بلاده تعمل على إيصال الغاز إلى بولندا وبلغاريا، بعد قطع الغاز الروسي عنهما.
ولفت بايدن إلى أن الولايات المتحدة خصصت مساعدات إضافية إلى أوكرانيا، تشمل أنظمة مضادة للدبابات والصواريخ، مشددا على أن واشنطن "لا تهاجم روسيا"، وإنما تساعد أوكرانيا في مجال الدفاع، مكررا التأكيد على أن بلاده لا تنوي إرسال قوات للقتال في الأراضي الأوكرانية.