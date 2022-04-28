https://arabic.sputniknews.com/20220428/بايدن-يشكر-المعلمين-على-مساعدته-في-التغلب-على-مشكلة-التلعثم-1061713143.html

بايدن يشكر المعلمين على مساعدته في التغلب على مشكلة التلعثم

بايدن يشكر المعلمين على مساعدته في التغلب على مشكلة التلعثم

روى الرئيس الأمريكي، جو بايدن، تفاصيل خاصة عن حياته الشخصية، والتي تتناول صراعه مع مشكلة ‏التلعثم.‏ 28.04.2022, سبوتنيك عربي

2022-04-28T15:58+0000

2022-04-28T15:58+0000

2022-04-28T15:58+0000

جو بايدن

الولايات المتحدة الأمريكية

العالم

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وحيا بايدن، أمس الأربعاء، المعلمين الذين ساعدوه على التغلب على تلعثم طفولته الخطير، وذلك قبل عقود من أن يكون لديه تطلعات لدخول البيت الأبيض، وفقا لوكالة "أسوشيتد برس" للأنباء.جاء ذلك في كلمة له بمناسبة لقب "المعلم الوطني لعام 2022" في البيت الأبيض، حيث تطرق فيها إلى محاربته تلعثم الطفولة في الماضي، بما في ذلك أثناء الترشح للرئاسة في عام 2020، وشدد على أهمية المعلمين في مساعدته التخلص منه.وكان الرئيس الأمريكي، جو بايدن، كشف في تصريحات سابقة له أنه يعاني من التلعثم، وكيف أنه عندما كان صبيا صغيرا كان يردد الشعر الذي كتبه شعراء إيرلنديون مثل ويليام بتلر ييتس أمام المرآة لساعات، من أجل التغلب على مشكلة تلعثمه.كما صرح العام الماضي أنه يقوم بتحديد خطبه في نقاط تساعده على التوقف بين الكلمات للحظات، وذلك من أجل مساعدته في إلقائها بسهولة.

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جو بايدن, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم