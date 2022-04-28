https://arabic.sputniknews.com/20220428/بايدن-يشكر-المعلمين-على-مساعدته-في-التغلب-على-مشكلة-التلعثم-1061713143.html
بايدن يشكر المعلمين على مساعدته في التغلب على مشكلة التلعثم
بايدن يشكر المعلمين على مساعدته في التغلب على مشكلة التلعثم
روى الرئيس الأمريكي، جو بايدن، تفاصيل خاصة عن حياته الشخصية، والتي تتناول صراعه مع مشكلة التلعثم. 28.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-28T15:58+0000
2022-04-28T15:58+0000
2022-04-28T15:58+0000
جو بايدن
الولايات المتحدة الأمريكية
العالم
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وحيا بايدن، أمس الأربعاء، المعلمين الذين ساعدوه على التغلب على تلعثم طفولته الخطير، وذلك قبل عقود من أن يكون لديه تطلعات لدخول البيت الأبيض، وفقا لوكالة "أسوشيتد برس" للأنباء.جاء ذلك في كلمة له بمناسبة لقب "المعلم الوطني لعام 2022" في البيت الأبيض، حيث تطرق فيها إلى محاربته تلعثم الطفولة في الماضي، بما في ذلك أثناء الترشح للرئاسة في عام 2020، وشدد على أهمية المعلمين في مساعدته التخلص منه.وكان الرئيس الأمريكي، جو بايدن، كشف في تصريحات سابقة له أنه يعاني من التلعثم، وكيف أنه عندما كان صبيا صغيرا كان يردد الشعر الذي كتبه شعراء إيرلنديون مثل ويليام بتلر ييتس أمام المرآة لساعات، من أجل التغلب على مشكلة تلعثمه.كما صرح العام الماضي أنه يقوم بتحديد خطبه في نقاط تساعده على التوقف بين الكلمات للحظات، وذلك من أجل مساعدته في إلقائها بسهولة.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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جو بايدن, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم
بايدن يشكر المعلمين على مساعدته في التغلب على مشكلة التلعثم
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روى الرئيس الأمريكي، جو بايدن، تفاصيل خاصة عن حياته الشخصية، والتي تتناول صراعه مع مشكلة التلعثم.
وحيا بايدن، أمس الأربعاء، المعلمين الذين ساعدوه على التغلب على تلعثم طفولته الخطير، وذلك قبل عقود من أن يكون لديه تطلعات لدخول البيت الأبيض، وفقا لوكالة "أسوشيتد برس" للأنباء.
جاء ذلك في كلمة له بمناسبة لقب "المعلم الوطني لعام 2022" في البيت الأبيض، حيث تطرق فيها إلى محاربته تلعثم الطفولة في الماضي، بما في ذلك أثناء الترشح للرئاسة في عام 2020، وشدد على أهمية المعلمين في مساعدته التخلص منه.
12 سبتمبر 2021, 10:16 GMT
وقال بايدن: "لم أتغلب على تلعثمي حقا، وما زلت أفعل ذلك (التلعثم) في بعض الأحيان، حتى التحقت بفصل مناقشة الخطاب في الكلية فقط، لكي أجبر نفسي على أن أكون قادرا على الوقوف والتحدث بشكل طبيعي".
وكان الرئيس الأمريكي، جو بايدن، كشف في تصريحات سابقة له أنه يعاني من التلعثم، وكيف أنه عندما كان صبيا صغيرا كان يردد الشعر الذي كتبه شعراء إيرلنديون مثل ويليام بتلر ييتس أمام المرآة لساعات، من أجل التغلب على مشكلة تلعثمه.
كما صرح العام الماضي أنه يقوم بتحديد خطبه في نقاط تساعده على التوقف بين الكلمات للحظات، وذلك من أجل مساعدته في إلقائها بسهولة.