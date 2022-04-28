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https://arabic.sputniknews.com/20220428/بايدن-يطالب-الكونغرس-مجددا-بـ225-مليار-دولار-إضافية-لمكافحة-كوفيد-19-1061714231.html
بايدن يطالب الكونغرس مجددا بـ22.5 مليار دولار إضافية لمكافحة كوفيد 19
بايدن يطالب الكونغرس مجددا بـ22.5 مليار دولار إضافية لمكافحة كوفيد 19
كرر الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الخميس، بعد ملاحظاته حول الوضع في أوكرانيا طلبه إلى الكونغرس للحصول على 22.5 مليار دولار كتمويل إضافي للمساعدة في مكافحة... 28.04.2022, سبوتنيك عربي
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العالم
جو بايدن
فيروس كورونا
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واشنطن- سبوتنيك. وقال بايدن: "يجب علينا أيضا ألا نتخلى عن حذرنا في معركتنا ضد كوفيد 19 في الداخل والخارج. لهذا السبب أنا أحث الكونغرس مرة أخرى على التصرف بناءً على طلبي للحصول على 22.5 مليار دولار من موارد الطوارئ حتى يتمكن الشعب الأمريكي من الاستمرار في حماية نفسه من الفيروس".ووفقا للبيت الأبيض، سيذهب التمويل إلى الجهوذ المبذولة على اختبارات كوفيد 19 والعلاج والتطعيم، في كل من الولايات المتحدة وحول العالم.
https://arabic.sputniknews.com/20220428/بايدن-لن-نسمح-لروسيا-باستخدام-الطاقة-كسلاح-وندعو-أوروبا-للتوجه-نحو-الطاقة-النظيفة-1061713634.html
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العالم, جو بايدن, فيروس كورونا

بايدن يطالب الكونغرس مجددا بـ22.5 مليار دولار إضافية لمكافحة كوفيد 19

16:51 GMT 28.04.2022
© AP Photo / Susan Walshالكونغرس الأمريكي
الكونغرس الأمريكي - سبوتنيك عربي, 1920, 28.04.2022
© AP Photo / Susan Walsh
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كرر الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الخميس، بعد ملاحظاته حول الوضع في أوكرانيا طلبه إلى الكونغرس للحصول على 22.5 مليار دولار كتمويل إضافي للمساعدة في مكافحة كوفيد 19، مشيرًا إلى أنه لا ينبغي تجاهل الصحة العامة على الرغم من أحداث عالمية أخرى.
واشنطن- سبوتنيك. وقال بايدن: "يجب علينا أيضا ألا نتخلى عن حذرنا في معركتنا ضد كوفيد 19 في الداخل والخارج. لهذا السبب أنا أحث الكونغرس مرة أخرى على التصرف بناءً على طلبي للحصول على 22.5 مليار دولار من موارد الطوارئ حتى يتمكن الشعب الأمريكي من الاستمرار في حماية نفسه من الفيروس".
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16:19 GMT
ووفقا للبيت الأبيض، سيذهب التمويل إلى الجهوذ المبذولة على اختبارات كوفيد 19 والعلاج والتطعيم، في كل من الولايات المتحدة وحول العالم.
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