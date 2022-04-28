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https://arabic.sputniknews.com/20220428/بايدن-يعلق-على-تبادل-سجينين-بين-روسيا-والولايات-المتحدة-1061689130.html
بايدن يعلق على تبادل سجينين بين روسيا والولايات المتحدة
بايدن يعلق على تبادل سجينين بين روسيا والولايات المتحدة
كشف الرئيس الأمريكي، جو بايدن، أن مفاوضات صفقة التبادل بين روسيا والولايات المتحدة المتعلقة بسجينين بدأت منذ ثلاثة أشهر. 28.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-28T05:18+0000
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العالم
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وقال بايدن خلال تصريحات للصحفيين في البيت الأبيض إنه قرر المضي قدما بهذه الخطوة للإفراج عن المواطن الأمريكي مقابل المواطن الروسي.وأعلنت وزارة الخارجية الروسية للصحفيين أن تبادل المواطن الأمريكي، تريفور ريد، مع الطيار الروسي، كونستانتين ياروشينكو، الذي كان يقضي عقوبة السجن في الولايات المتحدة، حدث نتيجة لعملية مفاوضات.
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العالم

بايدن يعلق على تبادل سجينين بين روسيا والولايات المتحدة

05:18 GMT 28.04.2022
© AFP 2022 / Andrew Caballero-Reynoldsالرئيس الأمريكي جو بايدن وزوجته السيدة الأولى جيل بايدن يضيئان شجرة عيد الميلاد الرئيسية في واشنطن، الولايات المتحدة 2 ديسمبر 2021
الرئيس الأمريكي جو بايدن وزوجته السيدة الأولى جيل بايدن يضيئان شجرة عيد الميلاد الرئيسية في واشنطن، الولايات المتحدة 2 ديسمبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 28.04.2022
© AFP 2022 / Andrew Caballero-Reynolds
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كشف الرئيس الأمريكي، جو بايدن، أن مفاوضات صفقة التبادل بين روسيا والولايات المتحدة المتعلقة بسجينين بدأت منذ ثلاثة أشهر.
وقال بايدن خلال تصريحات للصحفيين في البيت الأبيض إنه قرر المضي قدما بهذه الخطوة للإفراج عن المواطن الأمريكي مقابل المواطن الروسي.
وأعلنت وزارة الخارجية الروسية للصحفيين أن تبادل المواطن الأمريكي، تريفور ريد، مع الطيار الروسي، كونستانتين ياروشينكو، الذي كان يقضي عقوبة السجن في الولايات المتحدة، حدث نتيجة لعملية مفاوضات.
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