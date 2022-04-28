https://arabic.sputniknews.com/20220428/بايدن-يعلق-على-تبادل-سجينين-بين-روسيا-والولايات-المتحدة-1061689130.html
بايدن يعلق على تبادل سجينين بين روسيا والولايات المتحدة
بايدن يعلق على تبادل سجينين بين روسيا والولايات المتحدة
كشف الرئيس الأمريكي، جو بايدن، أن مفاوضات صفقة التبادل بين روسيا والولايات المتحدة المتعلقة بسجينين بدأت منذ ثلاثة أشهر. 28.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-28T05:18+0000
2022-04-28T05:18+0000
2022-04-28T05:18+0000
العالم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/03/1053500965_0:7:2830:1599_1920x0_80_0_0_fd4cfc3f0f73be76d617dd324e006ef1.jpg
وقال بايدن خلال تصريحات للصحفيين في البيت الأبيض إنه قرر المضي قدما بهذه الخطوة للإفراج عن المواطن الأمريكي مقابل المواطن الروسي.وأعلنت وزارة الخارجية الروسية للصحفيين أن تبادل المواطن الأمريكي، تريفور ريد، مع الطيار الروسي، كونستانتين ياروشينكو، الذي كان يقضي عقوبة السجن في الولايات المتحدة، حدث نتيجة لعملية مفاوضات.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/03/1053500965_76:0:2807:2048_1920x0_80_0_0_f32096a0f674ad401a99161e63798667.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم
بايدن يعلق على تبادل سجينين بين روسيا والولايات المتحدة
تابعنا عبر
كشف الرئيس الأمريكي، جو بايدن، أن مفاوضات صفقة التبادل بين روسيا والولايات المتحدة المتعلقة بسجينين بدأت منذ ثلاثة أشهر.
وقال بايدن خلال تصريحات للصحفيين في البيت الأبيض إنه قرر المضي قدما بهذه الخطوة للإفراج عن المواطن الأمريكي مقابل المواطن الروسي.
وأعلنت وزارة الخارجية الروسية للصحفيين أن تبادل المواطن الأمريكي، تريفور ريد، مع الطيار الروسي، كونستانتين ياروشينكو، الذي كان يقضي عقوبة السجن في الولايات المتحدة، حدث نتيجة لعملية مفاوضات.