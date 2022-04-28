https://arabic.sputniknews.com/20220428/بعد-قطع-الغازعن-بلغاريا-وبولندا-هل-ترضخ-أوروبا-لمطالب-روسيا-وتدفع-بالروبل؟-1061712202.html

بعد قطع الغازعن بلغاريا وبولندا: هل ترضخ أوروبا لمطالب روسيا وتدفع بالروبل؟

بعد قطع الغازعن بلغاريا وبولندا: هل ترضخ أوروبا لمطالب روسيا وتدفع بالروبل؟

نشرت وكالة "بلومبرغ" تقريرا أشارت فيه إلى أن دول أوروبا تعاني من "غموض كبير" حول نصائح الاتحاد الأوروبي المتعلقة بمطالبة روسيا دفع ثمن الغاز بالروبل. 28.04.2022, سبوتنيك عربي

2022-04-28T15:41+0000

2022-04-28T15:41+0000

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راديو

بوضوح

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بعد قطع الغازعن بلغاريا وبولندا:هل ترضخ أوروبا لمطالب روسيا وتدفع بالروبل؟ خالد عبد الجبار

وبحسب التقرير، فإن العديد من دول الاتحاد الأوروبي تضغط من أجل توجيه أوضح من الاتحاد بشأن مطالبة روسيا دفع ثمن الغاز بالروبل، قائلة إن النصيحة الحالية "غامضة جدا".وأشار تقرير "بلومبرغ" إلى أن المفوضية الأوروبية، أبلغت السفراء في اجتماع مغلق، الأربعاء، أنها ستعمل على تعديل صياغة مبادئها التوجيهية، وفقًا لأشخاص مطلعين على المناقشات.يأتي الارتباك، كما أشار التقرير، بعد أن قطعت روسيا مبيعات الغاز عن بولندا وبلغاريا اللتين رفضتا الدفع بالروبل.وبعد أنباء عن بدء بعض الشركات بالسداد بالروبل، حذرت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، أمس الأربعاء، في تصريحات صحفية أن على الشركات الأوروبية عدم الانصياع لهذه الأوامر.وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية للصحفيين "الأمر واضح جدا وطلب الجانب الروسي الدفع بالروبل، هو قرار من جانب واحد وليس وفقا للعقود"، بحسب مزاعمها، وتابعت "يجب ألا تستجيب الشركات التي لديها مثل هذه العقود للمطالب الروسية. سيكون هذا خرقًا للعقوبات، لذا فهو يمثل مخاطرة كبيرة للشركات"، على حد قولهاوأشار الجوابرة إلى أنه كان هناك توجه من قبل الاتحاد الأوربي للدفع باليورو حتى أعلنت موسكو أن الدفع سيكون بالروبل من الدول غير الصديقة، لافتا إلى قطع الغاز عن بلغاريا وبولندا جاء في هذا الإطار.وأشار العبيدي إلى أنه إذا صدر قرار بهذا الشأن سيكون ملزما، لكن هناك بعض الاستثناءات في هذا الأمر، مشيرا إلى أن من قام بالدفع بالروبل حتى الآن هي شركات وليست دولا، وهذه مسألة قانونية.وأضاف العبيدي أن الحل لن يكون اقتصاديا وإنما الحل سياسي بالدرجة الأولى لأن العلاقات متشابكة بين أوربا وروسيا مما يحتم عدم استمرار العقوبات.وأضاف القارح أن هذا التخبط الأوروبي سيستمر حتى يستطيع الاتحاد الأوروبي الاستغناء عن الغاز الروسي وهذا يلزمه سنوات .المزيد من التفاصيل في حلقة الليلة من برنامج بوضوح

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