https://arabic.sputniknews.com/20220428/بلينكين-انخفاض-مستوى-العنف-في-أفغانستان-منذ-وصول-طالبان-إلى-السلطة--1061716561.html
بلينكين: انخفاض مستوى العنف في أفغانستان منذ وصول طالبان إلى السلطة
بلينكين: انخفاض مستوى العنف في أفغانستان منذ وصول طالبان إلى السلطة
قال وزير الخارجية الأمريكية أنتوني بلينكين، اليوم الخميس، إن العنف في أفغانستان انخفض بشكل عام منذ وصول طالبان إلى السلطة ، لكن مشاكل الهجمات الإرهابية ضد... 28.04.2022, سبوتنيك عربي
2022-04-28T18:58+0000
2022-04-28T18:58+0000
2022-04-28T18:58+0000
العالم
الولايات المتحدة الأمريكية
أخبار أفغانستان اليوم
حركة طالبان
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وأضاف بلينكين في إفادة أمام لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب الأمريكي "بشكل عام انخفض مستوى العنف في البلاد. ومع ذلك ما زلنا نشهد هجمات إرهابية، بما في ذلك الهجمات الأخيرة ضد الأقليات. كما نشهد هجمات ضد أولئك الذين دعموا الحكومة السابقة".كما تناول وزير الخارجية الأمريكية موقف حقوق الإنسان في أفغانستان، التي "عادت إلى الماضي" بعد وصول طالبان إلى السلطة.وأعلنت حركة طالبان (منظمة تخضع لعقوبات الأمم المتحدة بسبب النشاط الإرهابي) سيطرتها على السلطة في أفغانستان، بعد دخول مقاتليها العاصمة كابول، في 15 أغسطس/آب الماضي، بدون مقاومة تذكر من القوات الحكومية.
https://arabic.sputniknews.com/20220418/طالبان-تبحث-مع-المبعوث-الفرنسي-إلى-أفغانستان-قضايا-التعليم-1061312764.html
الولايات المتحدة الأمريكية
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سبوتنيك عربي
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العالم, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار أفغانستان اليوم, حركة طالبان
بلينكين: انخفاض مستوى العنف في أفغانستان منذ وصول طالبان إلى السلطة
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قال وزير الخارجية الأمريكية أنتوني بلينكين، اليوم الخميس، إن العنف في أفغانستان انخفض بشكل عام منذ وصول طالبان إلى السلطة ، لكن مشاكل الهجمات الإرهابية ضد الأقليات العرقية وانتهاكات حقوق الإنسان لا تزال قائمة.
وأضاف بلينكين في إفادة أمام لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب الأمريكي "بشكل عام انخفض مستوى العنف في البلاد. ومع ذلك ما زلنا نشهد هجمات إرهابية، بما في ذلك الهجمات الأخيرة ضد الأقليات
. كما نشهد هجمات ضد أولئك الذين دعموا الحكومة السابقة".
كما تناول وزير الخارجية الأمريكية موقف حقوق الإنسان في أفغانستان، التي "عادت إلى الماضي" بعد وصول طالبان إلى السلطة.
وأعلنت حركة طالبان
(منظمة تخضع لعقوبات الأمم المتحدة بسبب النشاط الإرهابي) سيطرتها على السلطة في أفغانستان، بعد دخول مقاتليها العاصمة كابول، في 15 أغسطس/آب الماضي، بدون مقاومة تذكر من القوات الحكومية.